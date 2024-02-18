我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疑服用過量藥物 …YouTube前執行長兒子在柏克萊加大宿舍身亡

泰勒絲巡演再傳憾事 澳洲16歲歌迷遇車禍慘死 10歲妹妹命危

娛樂／片名玩哏 資深影迷：多是爛片

娛樂新聞組
「末路狂花錢」電影海報。（取材自豆瓣電影）
「末路狂花錢」電影海報。（取材自豆瓣電影）

近日，中國喜劇電影「末路狂花錢」宣布定檔5月1日上映，有網友看到片名後批評：「好無聊的片名，蹭了經典電影『末路狂花』（Thelma & Louise）。」更有評論表示，中國電影喜歡在片名耍花樣吸引觀眾眼球，殊不知這些電影往往卻成為爛片的「重災區」。

新京報統計近10年中國院線「玩哏」的電電影名，有的是以諧音形式改寫成語典故，例如「李茂換太子」、「怦然星動」、「陸垚知馬俐」等，還有經典電電影名的改寫，例如「這個殺手不太冷靜」（改自「這個殺手不太冷」The Professional，又譯「終極追殺令」）、「瘋岳撬佳人」（改自「風月俏佳人」Pretty Woman，又譯「麻雀變鳳凰」）等。在47部「玩哏」電影名單中，有35部為喜劇片，占74.5%。對片方來說，「諧音哏」最好用，使用的次數也是最多，達到32次。

這些電影的豆瓣評分平均分數僅4.5分，評分最低的是2.5分的「越囧」和「這個大叔不太囧」，評分最高的是7.8分的「夏洛特煩惱」，另外還有四部電影評分在7分以上，分別是「心花路放」（7.2分）、「川流不熄」（7.4分）、「媽媽咪鴨」（7.0分）、「情笛之愛」（7.0分）。

片名「致敬」2012年爆款電影「人在囧途之泰囧」的「越囧」豆瓣評分僅2.5分。（...
片名「致敬」2012年爆款電影「人在囧途之泰囧」的「越囧」豆瓣評分僅2.5分。（取材自豆瓣電影）

片名投機 質量不會好

在電影評分網上不乏可見「一般這種名字裡面帶『錯字』的，99%都是垃圾」、「從片名就看出，又是詐騙片無疑」等觀眾譴責。影院經理陳先生受訪時表示，片方與其在片名上「投機取巧」，不如在電影故事和內容上多打磨打磨，靠質量說話。

陳經理說，大多數在片名上「玩哏」的電影，其實就是想靠抖包袱一下子抓住觀眾，「這些片子在創作上就有點投機成分，片子質量不會太好，大多數都是戲院『一日遊』，戲院方基本上不會給太多排片，甚至不會給排片。」

但也有例外，若是主創班底比較強大，有一定實力，例如「夏洛特煩惱」、「西虹市首富」、「心花路放」、「這個殺手不太冷靜」等片，雖然片名也都是在「玩哏」，但幕後是開心麻花團隊、寧浩、黃渤、徐崢的「鐵三角」，被放在國慶檔、春節檔等重要檔期。

家長怕小孩被教壞了

資深影迷慕鵬表示，明白片方利用諧音成語引起受眾興趣，「但作為家長還是有些擔心，這種宣傳對於剛剛求學起步階段的小學生造成認知困擾。」

他說，電影中有「諧音哏」的片名，基本上可以判定為「爛片」，「至少不會是一部好電影，在廣告業裡，這種諧音表現形式其實是非常偷懶的一種創意表現，電影名帶諧音也透露出主創思維的低級趣味，連片名都這麼隨意懶散，自然內容也不會太上乘。」

慕鵬表示歷年的「諧音哏」電影口碑也確實印證這個「真理」，「帶著諧音的電影名，也會勸退我進戲院，畢竟『踩坑』的機率實在太大。」

（取材自新京報）

上一則

旅遊／翻越兩崑崙 驚心又動魄

下一則

娛樂／小金人冷落芭比 政治正確綁架理智？

延伸閱讀

章子怡眼神殺 新片15秒預告…殺夫滿身血

章子怡眼神殺 新片15秒預告…殺夫滿身血
導演雲翔登荷影展 率37合作演員大團圓

導演雲翔登荷影展 率37合作演員大團圓
電影「洛基」走紅 韋德斯76歲辭世

電影「洛基」走紅 韋德斯76歲辭世
楊德昌電影回顧展 兒子開心現身

楊德昌電影回顧展 兒子開心現身

熱門新聞

清蒸蘿蔔糕

料理功夫／新年糕點 清蒸蘿蔔糕

2024-02-11 01:11
(Unsplash@Scottsdale Mint)

封面故事／龍年財庫年 12生肖1次看

2024-02-11 11:06
「餃子女兒」(Dumpling Daughter)2014年在麻州開了第一家店。（取自官網）

365行／華女借12萬賣冷凍水餃 年創450萬業績

2024-02-11 01:15
史多瓦爾消費量入為出，存出一大筆錢。（路透）

理財百科／百歲人瑞擁有百萬積蓄 他怎麼做到的？

2024-02-11 15:15
新年下定決心或立定計畫，但研究顯示，隨著時間流逝，這些決心與計畫往往很難堅持下去。如何成功實踐，專家提出五個祕訣。（圖／123RF）

封面故事／新年健康新計畫 5祕訣達標

2024-02-11 01:30
《芝麻街》角色Elmo熱心友善，近期一則問候貼文更引起美國網友熱烈回應、向Elmo傾吐心事，溫暖的互動期盼協助網友突破憂鬱情緒。(美聯社)

美國現象／「大家過得好嗎？」 芝麻街問候引廣大共鳴

2024-02-11 14:57

超人氣

更多 >
英王查理被預測不久人世 威廉與凱特繼位國王、王后

英王查理被預測不久人世 威廉與凱特繼位國王、王后
Temu用戶經驗談 品質落差大 詐騙電話增

Temu用戶經驗談 品質落差大 詐騙電話增
華人跨州賣淫案 微信紀錄難翻譯…律師要求延長審理被駁

華人跨州賣淫案 微信紀錄難翻譯…律師要求延長審理被駁
女網紅夾火龍果摩擦下體狂舔 廣州海底撈報警

女網紅夾火龍果摩擦下體狂舔 廣州海底撈報警
華女忘鎖車門痛失8000元 11張銀行卡接連遭盜刷

華女忘鎖車門痛失8000元 11張銀行卡接連遭盜刷