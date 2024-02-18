娛樂／片名玩哏 資深影迷：多是爛片

「末路狂花錢」電影海報。（取材自豆瓣電影）

近日，中國喜劇電影「末路狂花錢」宣布定檔5月1日上映，有網友看到片名後批評：「好無聊的片名，蹭了經典電影『末路狂花』（Thelma & Louise）。」更有評論表示，中國電影喜歡在片名耍花樣吸引觀眾眼球，殊不知這些電影往往卻成為爛片的「重災區」。

新京報統計近10年中國院線「玩哏」的電電影名，有的是以諧音形式改寫成語典故，例如「李茂換太子」、「怦然星動」、「陸垚知馬俐」等，還有經典電電影名的改寫，例如「這個殺手不太冷靜」（改自「這個殺手不太冷」The Professional，又譯「終極追殺令」）、「瘋岳撬佳人」（改自「風月俏佳人」Pretty Woman，又譯「麻雀變鳳凰」）等。在47部「玩哏」電影名單中，有35部為喜劇片，占74.5%。對片方來說，「諧音哏」最好用，使用的次數也是最多，達到32次。

這些電影的豆瓣評分平均分數僅4.5分，評分最低的是2.5分的「越囧」和「這個大叔不太囧」，評分最高的是7.8分的「夏洛特煩惱」，另外還有四部電影評分在7分以上，分別是「心花路放」（7.2分）、「川流不熄」（7.4分）、「媽媽咪鴨」（7.0分）、「情笛之愛」（7.0分）。

片名「致敬」2012年爆款電影「人在囧途之泰囧」的「越囧」豆瓣評分僅2.5分。（取材自豆瓣電影）

片名投機 質量不會好

在電影評分網上不乏可見「一般這種名字裡面帶『錯字』的，99%都是垃圾」、「從片名就看出，又是詐騙片無疑」等觀眾譴責。影院經理陳先生受訪時表示，片方與其在片名上「投機取巧」，不如在電影故事和內容上多打磨打磨，靠質量說話。

陳經理說，大多數在片名上「玩哏」的電影，其實就是想靠抖包袱一下子抓住觀眾，「這些片子在創作上就有點投機成分，片子質量不會太好，大多數都是戲院『一日遊』，戲院方基本上不會給太多排片，甚至不會給排片。」

但也有例外，若是主創班底比較強大，有一定實力，例如「夏洛特煩惱」、「西虹市首富」、「心花路放」、「這個殺手不太冷靜」等片，雖然片名也都是在「玩哏」，但幕後是開心麻花團隊、寧浩、黃渤、徐崢的「鐵三角」，被放在國慶檔、春節檔等重要檔期。

家長怕小孩被教壞了

資深影迷慕鵬表示，明白片方利用諧音成語引起受眾興趣，「但作為家長還是有些擔心，這種宣傳對於剛剛求學起步階段的小學生造成認知困擾。」

他說，電影中有「諧音哏」的片名，基本上可以判定為「爛片」，「至少不會是一部好電影，在廣告業裡，這種諧音表現形式其實是非常偷懶的一種創意表現，電影名帶諧音也透露出主創思維的低級趣味，連片名都這麼隨意懶散，自然內容也不會太上乘。」

慕鵬表示歷年的「諧音哏」電影口碑也確實印證這個「真理」，「帶著諧音的電影名，也會勸退我進戲院，畢竟『踩坑』的機率實在太大。」

（取材自新京報）