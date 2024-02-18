娛樂／小金人冷落芭比 政治正確綁架理智？

「芭比」導演葛莉塔潔薇（左）及女主角瑪格蘿比（右），未入圍本屆奧斯卡最佳導演與最佳女主角獎，令大批粉絲不滿。（取材自IMDb）

電影「芭比 」（Barbie）受到奧斯卡評審冷落的輿論雪球愈滾愈大，從該片的演員到媒體，再到吃瓜的好萊塢名人以及一般民眾，在社群媒體上爭論不休。

粉絲怒轟老白男把持

「芭比」的支持者看來，這部彰顯女性意識、符合時代精神的原創作品的導演葛莉塔潔薇（Greta Gerwig）及女主角瑪格蘿比（Margot Robbie），竟然未入圍 最佳導演與最佳女主角獎，可說是女性主義在2024年奧斯卡上的大潰敗。反觀片中的「肯尼」萊恩葛斯林（Ryan Gosling）拿到最佳男配角提名，讓不少粉絲氣到譴責這是好萊塢男權至上的鮮活例證。

片中演出「芭比主人」的艾美莉卡弗瑞娜（America Ferrera）亦入圍最佳女配角，她說：「葛莉塔做了導演所能做的一切，她創造了芭比的世界，把原本不被看好的題材變成2023年的全球爆款。沒能在最佳導演提名名單上看到她，我感到非常失望。」事實上，她們並非完全被拒於本屆小金人之外，導演葛莉塔潔薇憑該片入圍最佳改編劇本；女主角瑪格蘿比則以製片人的身分獲得最佳影片提名。

「肯尼」萊恩葛斯林也說：「『失望』根本無法表達我內心的情緒。導演克服了重重困難，只靠兩個沒有靈魂、衣著暴露的玩偶，成功做到既讓廣大觀眾開懷大笑，又讓流行文化獲得發展。她創造了歷史，理應獲得提名認可才對。」

「芭比」主演萊恩葛斯林（左）、瑪格蘿比（中）與導演葛莉塔潔薇（右）在拍攝現場討論。（取材自IMDb）

一時之間，在社群媒體上，各種批評、嘲諷、激憤的聲音甚囂塵上，甚至出現奧斯卡幕後黑手的陰謀論。洛杉磯時報、BBC等媒體也發文譴責，而研究芭比文化史超過40年的南加州大學（University of Southern California）副教授洛德（MG Lord）也公開表示，兩人的落選充分說明現在的美國社會仍是男權的天下，負責提名最佳導演獎的學院導演分支主要還是老白男，看不上葛莉塔潔薇再正常不過了。

前國務卿喜來莉柯林頓（Hillary Clinton）也在社群上表示「贏了票房卻落選了奧斯卡，沒關係，我們這些數以百萬計的粉絲會一直愛著妳們。妳們可比「Kenough」（片中「Ken」（肯尼）和「enough」（夠了）的雙關語）強多了！」，更順勢推出「喜來莉芭比」（#HillaryBarbie）的關鍵字。

Greta & Margot,



While it can sting to win the box office but not take home the gold, your millions of fans love you.



You’re both so much more than Kenough.#HillaryBarbie — Hillary Clinton (@HillaryClinton) 2024年1月24日

反向評：不必靠提名認證

或許是批評入圍名單的聲音太過嘹亮，沒多久，反向批評亦形成另一股勢力。紐約時報專欄作者帕梅拉保羅（Pamela Paul）題為「我早就說了吧，『芭比』是部爛片」大膽表示，「芭比」其實有些過譽，票房火爆掩蓋本身的優劣問題。文章指：「更嚴重的還在於自『芭比』上映開始，就被相關政治論述所劫持，好像不支持這部電影，就是不支持現代女權主義、就是在為父權張目。」

「但是，並非某位女性未能贏得榮譽，就代表著女性失敗了。如果女性的每次嘗試都需要靠一紙提名證書來做認證的話，那我們女性也太失敗了吧。」最後她總結說，那些為「芭比」落選而義憤填膺的人，那些瘋狂表示自己「喜愛」這部電影的人，更確切地說，可能是「贊成」其背後被賦予的各種附加意義吧。他們是「贊成」這部電影，而非真的「喜歡」這部電影。

電影「芭比」強調多元與女力議題，圖為劇照。（取材自IMDb）

同一時間，文化網站Slate.com上也出現題為「『芭比』受冷落，讓所有人都失去理智」的專欄文章。作者伊莫金韋斯特（Imogen West-Knights）認為，社群已因此事出現某種「文化層面的集體精神錯亂」，許多平時根本就不關心奧斯卡甚至不看電影的人，都來湊熱鬧，但他們又缺乏對事實的了解和冷靜的判斷。

「你們覺得奧斯卡獎 的評判標準是什麼？誰最賣座就選誰？誰最能傳遞正能量就選誰？」在她看來，「芭比」獲得8項提名已算是獲得認可，不該認定它是關於女權的電影，就理所當然地認為參與製作的女性就該自動獲獎才對。她強調，「芭比」失去兩個提名，「這不是女權問題，也不值得美國前國務卿來特別加以關注。想要把這件事和2016年美國大選扯在一起的人，還是省省吧」。

奧斯卡評審品味沒變

同時，好萊塢業內媒體也從多個角度出發，解釋奧斯卡評審的決定，希望外界不要過度激動。「綜藝」發文表示，批評者可能不知道或忘了奧斯卡評審向來的品味。 「他們喜歡嚴肅而有意義的電影，喜歡飽受現實世界痛苦折磨的演員，如身體殘疾、吸毒成癮、精神疾病等。因此，在近100年的奧斯卡頒獎典禮上，奇幻、科幻電影中的角色、喜劇片和動作片中的演員，幾乎從未獲得任何的獎勵。」

而「好萊塢記者」等媒體則強調，那些為「芭比」鳴不平的人，把聲勢鬧得如此之大，好像今年奧斯卡提名名單如何不公平，背後或許也都有某種「白人至上主義」的內心潛流。畢竟，兩位落選者都是白人女性，今年的提名名單其實在鼓勵少數族裔、弱勢群體和女性電影人方面，做得相當不錯。這時候再吵吵鬧鬧等於是模糊了焦點，喪失了大局觀。

另一邊，兩位曾經獲獎的過來人，也給出相對和緩的意見。上屆奧斯卡最佳女主角獎得主楊紫瓊表示，幾家歡喜幾家愁，這就是頒獎季的常態。「名額就那麼幾個，競爭如此激烈，沒有誰能保證自己就一定可以入圍。謝天謝地，「芭比」至少獲得最佳影片的提名。不過，她們兩位沒能獲得提名，我也感到非常惋惜。」

「芭比」被許多人定義為現代女權主義電影，圖為劇照。（取材自IMDb）

而憑「第六感生死戀」（Ghost，又譯「人鬼情未了」）拿到奧斯卡小金人的琥碧戈柏（Whoopi Goldberg）也在節目中談道：「就是這麼一回事——不可能每個人都得獎。所以也談不上什麼誰受冷落了、誰意外入圍了，因為這本來就不是人人都有分的事情，你喜歡的，不一定正好是那些評委也喜歡的。」

事實上，自2009年開始，奧斯卡最佳影片提名名單擴增至10部，導演候選人則保持五位不變，所以嚴格說來，每年都會存在五位水準不低但不幸落選的導演。也因此，這方面的爭議在過去十幾年裡始終沒有停止過。

（取材自澎湃新聞）