新聞眼／女人、小孩優先觀念 從何而來？

三歲的亞赫勒(Yahel Shoham)是哈瑪斯在停火協議第二輪交換中，於2023年11月25日釋放的13名以色列人質之一；。圖為她獲釋後抵達以色列的情景。 （美聯社）

女人和小孩優先。這句話和關於在災難中先救誰的重大含意，源於幾世紀前的海難事故，並因好萊塢 經典電影「鐵達尼號」而廣為流傳；專家表示，這一不成文的海上法則是好萊塢灌輸的迷思，是維多利亞時代騎士精神的遺俗。

以色列 及哈瑪斯去年11月的交換人質協議，是關於此議題新一輪討論的核心，在談判人員同意母親與孩子不應該分開後，以哈的協議以釋放女人及小孩為優先，以色列人大多支持這一做法，但這一做法導致在戰爭最混亂時留下老人與傷患，激怒了部分家庭。

85歲的約切韋德·利夫什茨(Yocheved Lifshitz) ，在去年10月7日哈瑪斯對以色列的血腥襲擊中被綁架。去年10月24日，她在以色列特拉維夫的醫院獲釋後向媒體發表講話。（美聯社）

老人與傷患排後

利夫什茨(Sharone Lifshitz)的母親於去年10月獲釋，但83歲的父親仍被囚禁，他告訴美聯社：「在21世紀說『婦女和小孩優先』令人難以想像，這就好像在說家庭就算沒有了父親也能完整；得以回來的孩子，但父親仍被囚禁的家庭無論如何都能從創傷中恢復。」

無論是自然災害救援或劫持人質，「小孩優先」似乎是普遍認同的危機行動計畫，女性和兒童在危機中通常付出巨大的代價；以色列轟炸加薩 走廊造成的死亡人數超過1萬8700人，其中約三分之二為婦女和兒童。

但以其他標準來看，如女士優先於男士，則會導致爭議，也反映人類彼此歸類的思維。

兩歲多的的阿維夫·阿舍爾(Aviv Asher)、她四歲多的姊姊拉茲·阿舍爾(Raz Asher)和母親多倫(Doron)， 於去年年11月24獲釋後返回以色列。（美聯社）

保護最脆弱人群

專家指出，如今的選擇通常是優先救最脆弱的人群，包括小孩、年長者、病人及傷患，而非依他們的性別決定；當無法同時救出所有人時，關鍵要素似乎是發揮領導能力，並讓所有參與者做選擇，通常是在自己與他人間抉擇。

其他因素也很重要，例如沉船前還有多少時間，以及當事人群的社會與文化行為準則。

格林威治大學(University of Greenwich)研究撤離與人類行為的教授加利(Edward Galea)表示：「『有價值』的定義由控制情勢的行動者決定。」

「舉例來說，試圖優先釋放最脆弱的人群，或是優先釋放女人與小孩，或者保持性別與年齡中立，這些都能被視為是有價值的。」沒有任何法律條文規定婦女和小孩必須優先獲救，這是好萊塢根植大家心中的傳統。

專家指出，實際上在災難發生時，人類行為通常更傾向於以自己的利益為優先，通常沒有時間考慮誰屬於哪個群體，也沒有時間像戰時釋放人質般爭論條件。領導力是關鍵，必須有人先走。

豪華遊輪歌詩達協和號(Costa Concordia)2012年在義大利海岸擱淺，船體裂開；「婦女與兒童優先」登上救生艇撤離。 災難中首先拯救誰的說法，來自於幾個世紀前的沉船事故，並因好萊塢對鐵達尼號號船難的處理方式，這句話再次廣為流傳。（美聯社）

久遠的歷史背景

女人與小孩優先的價值觀普遍認為來自1852年英國皇家海軍運輸艦「博肯海德號」(HMS Birkenhead)船難發生時的疏散計畫，因而誕生後來所謂的「博肯海德演習」(Birkenhead drill)，即在船難發生時，女人與小孩優先獲救。

然而2012年的一項研究調查三個世紀以來的18次海難，結果顯示現實生活中的疏散與救援往往不是如此進行，鐵達尼號船難是一次例外，因為領導者影響船員的行為。大部分的船難中只是一片混亂，當生命面臨威脅時，人類往往試圖自救。

該研究發現，在大多數船難中，相較於男性，女性處於生存劣勢，船長及船員倖存的比率明顯高於乘客。