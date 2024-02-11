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365行／最熱門遠距工作 會計年薪可逾10萬

編譯俞仲慈

CNBC報導指出，全球疫情結束，但居家工作仍方興未艾，目前就業市場需求最多的居家工作並非科技業而是會計，年薪可達10萬元以上。

求職網站Flex Jobs最佳遠距工作年度排名榜首正是會計師，顯示近來金融、醫療保健和公務部門等對於財務業務的需求擴大，偏偏嬰兒潮世代退休加上擁有會計專業人才急劇減少，國內會計師出現嚴重人才荒，企業不得不妥協改用居家上班或兼職會計師來彌補人力。

根據CNBC統計，Zip Recruiter招募居家會計師職缺占比從2019年8%一口氣增加至2023年20%；聯邦勞工統計局(Bureau of Labor Statistics)也表示未來十年會計師職缺預計增加至少4%，每年新增逾1萬5000個職缺，而且多數需要擁有會計相關科系的學士學歷或會計特定領域證照的專業會計師。

根據Zip Recruiter資料，國內會計人才平均年薪約6萬8000元，但經驗豐富的會計師年薪可從15萬至20萬元起跳。

Flex Jobs首席專家法納(Toni Frana)表示，會計師核心業務就是管理財務報表、分析數據、納稅申報等皆可輕易在家完成，因此「長期以來會計即被視為」最適合居家工作的行業，而且預估今年報稅季之前，居家會計師職缺會進一步增加。

雖然彭博社去年報導，全球四大會計師事務所：畢馬威(KPMG)、普華永道(PWC)、安永(EY)和德勤(Deloitte)出現裁員潮，有數千人丟掉飯碗，但其實裁員情況鮮少發生。

裁員 就業 疫情

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