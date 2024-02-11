醫師的話／基因改造食物 安全嗎？

美國癌症協會表示，沒有證據顯示目前可用的基因改造食品會增加或降低罹患癌症的風險。（圖／123RF）

早在1990年，轉基因作物和食品已經出現在美國市場上，最常見的就是棉花、玉米、大豆，土豆和南瓜。雖然到目前已有相當長的歷史和廣泛的使用，但是否對於人體有危害仍是大家十分關心且爭議不斷的議題，畢竟誰也無法保證吃了基因改造食品，數十年後會不會有隱患突然爆發。

Q1：為什麼將基因改造技術用在食品上？

A1：因為人口大量增加地球資源缺乏，這種基因改造技術可以增加食品的生產量。比如說，在養魚場中，使鮭魚生長速度快一倍。改良農作物營養成分，增加稻米中的蛋白質含量。促進農作物對蟲害的抵抗力，如防病毒的新鮮木瓜。除此以外，還能改良食物外觀，如黃椒青椒和紅椒，增加味道和口感。幫助農作物特別是大豆抗旱來適應不良環境，還能除去食物中某些引起過敏的成分。

基因改造的馬鈴薯，在高溫油炸時可減少釋放致癌 的丙烯醯胺成分。另外增加黃金稻米中的維生素A含量。總而言之，基因改造食物可透過基因工程使植物具有抗蟲、抗除草劑的特性，減少使用殺蟲劑、除草劑以及礦物燃料的使用，提高作物生存率、並降低生產成本，可解決印度、中東、北非、亞洲、南美等待開發地區人民的飢餓問題。

Q2：到底基因改造生物是什麼？有多麼普遍呢？

A2：根據世界衛生組織，基因改造生物 (GMO) 可以定義為將遺傳物質(DNA ) 以非透過交配和／或自然發生的方式改變的生物體（即植物、動物或微生物）。比如說有一種很普遍的玉米，便是把細菌的基因移植入玉米，令玉米產生能够殺死某些害蟲的蛋白質。目前94%美國的大豆、90%玉米和棉花，都是改造過的品種。現在甚至有可供食用的基因改造鮭魚。

Q3：吃了基因改造的食品會引起過敏反應的風險嗎？

A3：一般說起來不會。但是，如果科學家將巴西堅果的基因與大豆結合起來，那麼對堅果過敏的人，就有可能對大豆製成的產品產生過敏反應。

世界衛生組織 (WHO) 不允許基因工程師使用過敏原DNA，除非他們能夠證明基因產生的蛋白質不會引起過敏。但是，篩查檢測方面困難重重。

Q4：會引起癌症 嗎？

A4：有人擔心，食用基因改造食品可能會提高體內潛在致癌物質的水平，導致癌症的發生。美國癌症協會表示，沒有證據顯示目前可用的基因改造食品會增加或降低罹患癌症的風險。

Q5：會產生對於抗生素的抗藥性嗎？

A5：一些基因改造生物含有使其對某些抗生素產生抗藥性的特質。理論上，這些植物的基因可以在人類或動物食用它們時進入人體。結果，人或動物也可能產生對抗生素抗藥性。

雖然發生這種情況的可能性非常小，但世界衛生組織和其他衛生當局已製定了預防指南。

Q6：可能會影響人類導致DNA的改變嗎？

A6：不會。吃基因改造食品不會影響一個人的基因。在2009年的早期研究中，一些食品科學家指出，食物DNA可以一直存活到腸道，有人擔心這可能會影響免疫系統。然而，食物中的大部分DNA (無論是否基因改造)要麼被烹飪破壞，要麼在到達大腸之前分解。食物中的DNA小片段可以而且確實進入血液和身體器官，但沒有證據表明它們對基因組成或人類健康有任何影響。

所以，目前認為不會。吃基因改造食品不會影響一個人的基因。

Q7：會不會影響人的壽命？

A7：這方面的研究正在進行中，但世界衛生組織和美國國家科學院等科學機構目前的共識是，所有經驗證批准食用的基因改造生物可以安全食用，並且不會對人類壽命產生直接影響。

Q8：就是說所有基因改造食品都安全嗎？

A8：美國FDA食物藥品管制局在2023年4月特別宣布，將嚴格監管大多數人類和動物食品，包括基因改造食品。

在此過程中，FDA確保基因改造食品或含有基因改造成分的食品，符合與所有其他食品相同嚴格的健康安全標準。

Q9：既然如此，為什麼基因改造食品在歐洲被禁？

A9：歐洲反對基因改造生物的原因之一是，當地人們通常認為基因改造生物，對農業和糧食生產的好處不大或根本不存在，可是對危害人體健康的潛在風險可能很高。

Q10：世界上其他國家的態度如何？

A10：儘管基因改造生物有許多好處，但它還是遭到了嚴格的控制。目前，法國、德國、義大利、墨西哥、俄羅斯、中國和印度等26個國家(其中19個歐盟國家)已部分或全面禁止基因改造生物技術的應用，也限制基因改造生物食品進口。

Q11：怎麼樣才能夠避免買到基因改造生物呢？

A11：在超市購物的時候，如果食品不是有機食品或沒有非基因改造項目印章，就要小心了。最常見基因改造作物的產品中，有玉米、大豆、油菜、木瓜、西葫蘆和黃西葫蘆、甜菜、木瓜和某些蘋果。

Q12：目前有哪些食物不是基因改造的？

A12：有許多水果和蔬菜不是基因改造的。非基因改造水果的一些例子包括柳橙、香蕉、葡萄和草莓。非基因改造蔬菜包括綠花椰菜、胡蘿蔔、黃瓜、菠菜和番茄。(作者為大華府地區執業醫師)