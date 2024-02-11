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料理功夫／吃甜甜 鴻運年糕

Vivien
紅豆烤年糕
紅豆烤年糕

做過幾次年糕系列，多年前，長輩拿來佛光山師姐們的紅豆年糕跟我們結緣，因為很少吃這些，所以上網找些作法，沒想到之後我跟紅豆年糕結下了重磅情緣。我利用電鍋做出了紅豆年糕，只要有點耐心按造步驟，好吃的紅豆年糕就出爐，得到家人跟朋友的稱讚，紅豆年糕可以單純吃，或是煎炸皆可，我還利用氣炸鍋做出酥皮系列，我弟弟最捧場，因為透過酥皮做出來非常好吃喲！

酥皮紅豆烤年糕
酥皮紅豆烤年糕

紅豆年糕

材料：

糯米粉250克、紅豆150克、水240毫升、紅糖80克、橄欖油少量。

作法：

1.紅豆清洗乾淨，加入適量清水，外鍋倒入3杯水蒸熟，悶20分鐘，濾去紅豆水，留著紅豆備用。

2.取深鍋，倒入紅豆、紅糖、糯米粉，接著把水分次倒入，最後淋上橄欖油攪拌均勻。（太乾多加水、太濕加些糯米粉）

3.接著把粉漿糊倒入玻璃器皿中，放入電鍋加2杯水蒸，開關跳起用筷子插入，不會沾黏筷子即完成，蓋上蓋燜10分鐘即可取出放涼。

酥皮紅豆糕

材料：

市售酥皮8張、紅豆年糕適量、氣炸鍋。

作法：

1.紅豆年糕切成大小約寬3公分、長4公分左右（可自行斟酌）。

2.冷凍酥皮放軟些，把切好紅豆糕放中間，四角折好包覆著，拿叉子按壓黏住，表面刷層油，防止乾裂，出鍋顏色也漂亮。

3.氣炸鍋開始溫度設定為160度氣炸12分鐘，接著翻面改成180度再氣炸個5分鐘左右，開關跳起，即可盛盤出鍋。

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