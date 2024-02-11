料理功夫／香蘋紅燒魚

香蘋紅燒魚

好友送來好吃的海鮮跟魚貨來家裡，其中有條名稱特殊的紅石老魚。趁著過年來做道「香蘋紅燒魚」，代表連年有魚(餘)，用上蘋果，含意是蘋蘋(平)安安，讓大家新年吃了好彩頭。

材料：

紅石老魚1條（約1200克）、香菇2朵、黑木耳5克、洋蔥1/4個、蘋果半顆、胡蘿蔔適量、薑適量、米酒適量、醬油適量、水200毫升。

作法：

1.香菇、黑木耳泡水2小時後切絲，洋蔥、蘋果、胡蘿蔔去皮切絲，這些食材有五行概念。薑也切細絲備著。

2.魚鱗刮乾淨，洗淨後在魚身正反面橫劃兩刀，以便調味料可以入味，抹上鹽巴、撒米酒去腥味。

3.平底鍋倒入適量橄欖油，爆香薑絲，接著下香菇、黑木耳、洋蔥、胡蘿蔔絲等，翻炒均勻就先撈起。

4.平底鍋倒入適量橄欖油燒熱，接著把魚放入鍋中兩面微煎。

5.炒好的蔬菜再次下鍋，最後加入蘋果絲，加水、醬油，大火燒開後轉中火，蓋上鍋蓋用中小火燜煮約30分鐘。魚的大小決定燒煮時間，可自行斟酌，收乾湯汁即可盛盤出爐。

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