旅遊／茂宜島 探訪黃金鳳梨故鄉

開墾在半山上的鳳梨園。（作者提供）

孩子和媳婦決定要去茂宜島 過聖誕節，邀我們同行，太太一聽出門玩，馬上滿口答應：「好呀！」。第二天媳婦就送來兩張去茂宜島的頭等機票，說是用他們飛行點數買的。她也邀請了我們的親家母，我們上回見到親家母還是在孩子的婚禮上，所以精神一振，馬上著手準備伴手禮，盼會故友。

夏威夷 我以前來過一次。近半世紀前出國留學，北極航線尚未開闢，噴氣客機小，橫越太平洋飛美國，一口氣飛不到，要在檀香山落地加油，就這麼一停，兩個半小時，我就算蜻蜓點水式地「踏上」夏威夷，入境美國。

盧奧派對 像吃辦桌

初次來夏威夷旅遊的人都會參加夏威夷的盧奧派對（Luau Party)。這本是夏威夷原住民 逢年過節時辦的傳統慶祝活動，載歌載舞，酒宴待客，歡樂滿園，類似台灣鄉下的辦桌；現在則是拉攏觀光客的重要賺錢管道，美女猛男高頻率的草裙舞，無限量供應包肥餐和水酒是其特色，壓軸戲則是傳統原住民光膀子的火輪舞。

還沒入場就被套上個花環，拉到光線最佳的角落照張相，想買的話，一張收費四十，數碼版再加二十。入場左手邊是飲料區，右手邊則擺著幾個攤位，專賣夏威夷的手工藝裝飾品，太座東摸西摸，愛不釋手，我趕緊拉她往後走。自助餐吃的幾道大菜都是夏威夷傳統式煮法的烤豬、烤魚、牛排、烤鷄，大塊大塊任你吃到飽，菜肴粗豪，別有風味。

茂宜島第一景，碧海藍天椰子樹。（作者提供）

黃金鳳梨 曾經風光

我們參觀了茂宜島碩果僅存的鳳梨廠，他們生產茂宜島著名的黃金鳳梨（Maui Gold)。廠裡導遊說百年前靠著火山灰形成的肥沃土壤，夏威夷成了全世界鳳梨最大產地，全球百分之八十的鳳梨罐頭都來自夏威夷。後來菲律賓、印尼等地開始種植鳳梨，也引進製罐技術，加上夏威夷人工昂貴，終就無法競爭，鳳梨產業就逐漸沒落。

茂宜特產黃金鳳梨，參觀完後每人抱一個回家。（作者提供）

這廠也已轉型，觀光為主，帶客人參觀鳳梨生產過程，走過歴史痕跡，賣些紀念品。但這也是末代產業，主要原因是鳳梨到現在仍然不能用機器來種植，完全要靠人工把一顆顆鳳梨芽插入土裡，專業插鳳梨芽的四名員工都已工作四十多年，近乎退休年齡。雖然農場付時薪五十元，也無人願意接棒幹這辛苦活。參觀活動結束後，廠方送每人一顆大號黃金鳳梨。

巧克力工廠 做善事

我們也參觀了一家幾年前才成立的巧克力工廠，由工廠大老闆親自解說示範他整個巧克力製作過程。老闆本在聖地牙哥的一家生物科技研發公司任職高管，但是公司有了新產品就被大公司強制收購。他拿了一大筆錢，也被迫提早退休，第二春是到茂宜島租地種植可可樹和生產巧克力。

工廠老闆解說巧克力壓模機，成型冷卻後即可包裝上架銷售。（作者提供）

對他來說，製造巧克力是興趣，也是慈善事業，除了養活十多個員工外，每年營銷淨利全數捐給茂宜當地慈善機構。他賣的高檔巧克力不便宜，算算是我平常吃的瑞士蓮四倍價。他先進的廠房是採用百分之百的太陽能，所以八月間茂宜大火，電力公司停電兩個禮拜，他的廠房倉庫全沒受影響。

參觀時試嘗了他們做的含量百分之百的可可，嘗不出一點苦味，問他為什麼？他說可可品質愈差苦味愈重，所以苦味重的可可多是混入大量的糖和奶，製成含可可量低的巧克力。在美國只要含可可百分之十就可以掛名「巧克力」。

媽媽漁家 一位難求

茂宜島上有個相當有名氣的五十年老店叫「媽媽漁家」，生意興隆，聽說旺季要數個月前訂位。我們臨時安排去茂宜，又是聖誕節，該店早已天天滿檔，只能放在後補名單上碰運氣。有一天就在該店附近，順便蹺過去看看能不能入座，也是敗興而歸。就在回來的前一天媳婦說有位子了，真是峰廻路轉，敗部復活。

該店主打新鮮食材，海鮮大都是當天近海捕獲的，盤大碗深，分量十足，太太點了她最喜歡吃的馬賽海鮮湯，大碗裝滿了各式大號海產，這還是頭一回我看她沒吃完。他們有道甜點叫「黑珍珠」，用巧克力慕斯包百香果醬，做成一個渾圓光澤的球，大概有網球那麼大，放在一片蚌殼型的薄餅乾上，另外一片薄餅乾則立在後面，像是巨蚌吐珠，非常漂亮，真是設計獨到。這家餐館確實名至實歸，不虛此行。

媽媽漁家當家甜點黑珍珠。（作者提供）

氣溫宜人 物價驚人

茂宜島天氣非常好，風和日麗，早晚溫差不到華氏十度，大部分時候短袖短褲涼鞋即可。這裡處處可見碧海藍天和挺拔的椰子樹，島上的空氣更是比洛杉磯好太多了，午後山頭時有雲雨過境，所以彩虹也是頻頻乍現。茂宜島生活指數高，一樣的東西，這裡超市賣的價錢則是洛杉磯的兩倍，油價還好，只比加州多一成。

非常感謝媳婦精心策畫行程及貼心安排住宿飲食，考慮周詳，完美無瑕，讓我們玩的非常盡興。來茂宜島以前，我們早已訂了二○二五年遊夏威夷的郵輪，這趟玩的甚為開心，決定保留船位，界時可再來一遊。

小啟

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