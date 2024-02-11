我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「不能沒有彼此」荷蘭93歲前總理與妻手牽手安樂死

心理學教授變建築師 華裔餘葛瑞花3年重現維多利亞古建築

旅遊／茂宜島 探訪黃金鳳梨故鄉

無大圓
開墾在半山上的鳳梨園。（作者提供）
開墾在半山上的鳳梨園。（作者提供）

孩子和媳婦決定要去茂宜島過聖誕節，邀我們同行，太太一聽出門玩，馬上滿口答應：「好呀！」。第二天媳婦就送來兩張去茂宜島的頭等機票，說是用他們飛行點數買的。她也邀請了我們的親家母，我們上回見到親家母還是在孩子的婚禮上，所以精神一振，馬上著手準備伴手禮，盼會故友。

夏威夷我以前來過一次。近半世紀前出國留學，北極航線尚未開闢，噴氣客機小，橫越太平洋飛美國，一口氣飛不到，要在檀香山落地加油，就這麼一停，兩個半小時，我就算蜻蜓點水式地「踏上」夏威夷，入境美國。

盧奧派對 像吃辦桌

初次來夏威夷旅遊的人都會參加夏威夷的盧奧派對（Luau Party)。這本是夏威夷原住民逢年過節時辦的傳統慶祝活動，載歌載舞，酒宴待客，歡樂滿園，類似台灣鄉下的辦桌；現在則是拉攏觀光客的重要賺錢管道，美女猛男高頻率的草裙舞，無限量供應包肥餐和水酒是其特色，壓軸戲則是傳統原住民光膀子的火輪舞。

還沒入場就被套上個花環，拉到光線最佳的角落照張相，想買的話，一張收費四十，數碼版再加二十。入場左手邊是飲料區，右手邊則擺著幾個攤位，專賣夏威夷的手工藝裝飾品，太座東摸西摸，愛不釋手，我趕緊拉她往後走。自助餐吃的幾道大菜都是夏威夷傳統式煮法的烤豬、烤魚、牛排、烤鷄，大塊大塊任你吃到飽，菜肴粗豪，別有風味。

茂宜島第一景，碧海藍天椰子樹。（作者提供）
茂宜島第一景，碧海藍天椰子樹。（作者提供）

黃金鳳梨 曾經風光

我們參觀了茂宜島碩果僅存的鳳梨廠，他們生產茂宜島著名的黃金鳳梨（Maui Gold)。廠裡導遊說百年前靠著火山灰形成的肥沃土壤，夏威夷成了全世界鳳梨最大產地，全球百分之八十的鳳梨罐頭都來自夏威夷。後來菲律賓、印尼等地開始種植鳳梨，也引進製罐技術，加上夏威夷人工昂貴，終就無法競爭，鳳梨產業就逐漸沒落。

茂宜特產黃金鳳梨，參觀完後每人抱一個回家。（作者提供）
茂宜特產黃金鳳梨，參觀完後每人抱一個回家。（作者提供）

這廠也已轉型，觀光為主，帶客人參觀鳳梨生產過程，走過歴史痕跡，賣些紀念品。但這也是末代產業，主要原因是鳳梨到現在仍然不能用機器來種植，完全要靠人工把一顆顆鳳梨芽插入土裡，專業插鳳梨芽的四名員工都已工作四十多年，近乎退休年齡。雖然農場付時薪五十元，也無人願意接棒幹這辛苦活。參觀活動結束後，廠方送每人一顆大號黃金鳳梨。

巧克力工廠 做善事

我們也參觀了一家幾年前才成立的巧克力工廠，由工廠大老闆親自解說示範他整個巧克力製作過程。老闆本在聖地牙哥的一家生物科技研發公司任職高管，但是公司有了新產品就被大公司強制收購。他拿了一大筆錢，也被迫提早退休，第二春是到茂宜島租地種植可可樹和生產巧克力。

工廠老闆解說巧克力壓模機，成型冷卻後即可包裝上架銷售。（作者提供）
工廠老闆解說巧克力壓模機，成型冷卻後即可包裝上架銷售。（作者提供）

對他來說，製造巧克力是興趣，也是慈善事業，除了養活十多個員工外，每年營銷淨利全數捐給茂宜當地慈善機構。他賣的高檔巧克力不便宜，算算是我平常吃的瑞士蓮四倍價。他先進的廠房是採用百分之百的太陽能，所以八月間茂宜大火，電力公司停電兩個禮拜，他的廠房倉庫全沒受影響。

參觀時試嘗了他們做的含量百分之百的可可，嘗不出一點苦味，問他為什麼？他說可可品質愈差苦味愈重，所以苦味重的可可多是混入大量的糖和奶，製成含可可量低的巧克力。在美國只要含可可百分之十就可以掛名「巧克力」。

媽媽漁家 一位難求

茂宜島上有個相當有名氣的五十年老店叫「媽媽漁家」，生意興隆，聽說旺季要數個月前訂位。我們臨時安排去茂宜，又是聖誕節，該店早已天天滿檔，只能放在後補名單上碰運氣。有一天就在該店附近，順便蹺過去看看能不能入座，也是敗興而歸。就在回來的前一天媳婦說有位子了，真是峰廻路轉，敗部復活。

該店主打新鮮食材，海鮮大都是當天近海捕獲的，盤大碗深，分量十足，太太點了她最喜歡吃的馬賽海鮮湯，大碗裝滿了各式大號海產，這還是頭一回我看她沒吃完。他們有道甜點叫「黑珍珠」，用巧克力慕斯包百香果醬，做成一個渾圓光澤的球，大概有網球那麼大，放在一片蚌殼型的薄餅乾上，另外一片薄餅乾則立在後面，像是巨蚌吐珠，非常漂亮，真是設計獨到。這家餐館確實名至實歸，不虛此行。

媽媽漁家當家甜點黑珍珠。（作者提供）
媽媽漁家當家甜點黑珍珠。（作者提供）

氣溫宜人 物價驚人

茂宜島天氣非常好，風和日麗，早晚溫差不到華氏十度，大部分時候短袖短褲涼鞋即可。這裡處處可見碧海藍天和挺拔的椰子樹，島上的空氣更是比洛杉磯好太多了，午後山頭時有雲雨過境，所以彩虹也是頻頻乍現。茂宜島生活指數高，一樣的東西，這裡超市賣的價錢則是洛杉磯的兩倍，油價還好，只比加州多一成。

非常感謝媳婦精心策畫行程及貼心安排住宿飲食，考慮周詳，完美無瑕，讓我們玩的非常盡興。來茂宜島以前，我們早已訂了二○二五年遊夏威夷的郵輪，這趟玩的甚為開心，決定保留船位，界時可再來一遊。

小啟

您去過哪些地方旅遊呢？有什麼好玩的？有什麼驚奇的？歡迎與世界周刊讀者分享。

　投稿電郵：[email protected]

　請附中英文姓名、稿酬支票抬頭、稿費寄送地址，請留底稿，恕不退件。

　請您配合：

1.來稿限3000字以下。

2.旅遊中有無要注意事項或交通須知，歡迎一併寄出。

3.照片檔案不宜過小，至少寬度要10公分或400萬畫素以上。

4.照片jpg檔隨信寄送，並附註圖說（也可以做成檔名）。

5.請勿提供網路照片。

　您的投稿，本報相關版面及世界日報新聞網（worldjournal.com）得選用刊登，請勿一稿兩投，嚴禁抄襲，投稿者文責自負；對於有抄襲爭議之稿件，在未經確認為投稿者所創作前，本報系得不支付稿費；若確認是抄襲，扣發稿費，來稿永不刊用。

正準備載客出海賞鯨的帆船。（作者提供）
正準備載客出海賞鯨的帆船。（作者提供）

夏威夷 茂宜島 原住民

上一則

星座／2月11日至2月17日 巨蟹諸事順遂 天蠍驚喜降臨

下一則

旅遊／聖米格爾 彷佛回到康熙時代度假

延伸閱讀

夏州重建 推動短租屋轉住房 協助災民搬出旅館

夏州重建 推動短租屋轉住房 協助災民搬出旅館
包裝未寫含堅果 年輕舞者吃下餅乾 過敏反應嚴重身亡

包裝未寫含堅果 年輕舞者吃下餅乾 過敏反應嚴重身亡
夏威夷佛光山赴茂宜島賑災 近30災民受惠

夏威夷佛光山赴茂宜島賑災 近30災民受惠
茂宜火災後安撫心靈 夏威夷原住民傳統手工製鹽只送不賣

茂宜火災後安撫心靈 夏威夷原住民傳統手工製鹽只送不賣

熱門新聞

紐約市65歲以上人口以移民占大多數，由於收入低、沒積蓄、沒社安金，生活陷困境。（圖／123RF）

封面故事／低收老年移民 未來在哪裡

2024-02-04 13:03
白菜滷

料理功夫／圍爐必吃 白菜滷

2024-02-04 01:12
加拿大102歲的英葛蘭(Charlotte England)常和「芒果」(Mango，左)及「奇異果」(Kiwi，右)、兩個機器人述說往事。UBC大學助理教授洪莉蓮說，機器人所到之處會帶來歡樂，每次他們帶著機器人出現，房間裡的氣氛就改變了。（取自UBC大學）

封面故事／銀髮獨居不寂寞 「機器人」當老來伴

2024-02-04 12:25
美國經濟在2024年繼續面對許多障礙。（歐新社）

大仁說財經／美國經濟 今年面臨4大風險

2024-02-04 01:17
圖為新澤西收費公路的路況，隨時都會堵車。（作者提供）

生活／輪胎高速公路上扎釘 善良的陌生人舉動讓人暖心

2024-02-04 01:23
2024年2月移民排期。（製表／世界日報）

移民專頁／簽證為何會「倒退」？ 因為使用超出限額了

2024-02-04 01:14

超人氣

更多 >
男子飛行途中口鼻突噴血暴斃 空服員急把「屍體拖進廚房」等降落

男子飛行途中口鼻突噴血暴斃 空服員急把「屍體拖進廚房」等降落
搞砸劉謙春晚魔術秀 主持人尼格買提還原背後真相

搞砸劉謙春晚魔術秀 主持人尼格買提還原背後真相
艱辛來美 中國走線客又診斷罹癌

艱辛來美 中國走線客又診斷罹癌
何處是家／害怕有遺憾…她放棄綠卡回中國難題更多

何處是家／害怕有遺憾…她放棄綠卡回中國難題更多
驚人發現 西班牙出土3000年前寶物 科學家檢出1物質：來自外太空

驚人發現 西班牙出土3000年前寶物 科學家檢出1物質：來自外太空