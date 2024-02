美國現象／「大家過得好嗎？」 芝麻街問候引廣大共鳴

《芝麻街》角色Elmo熱心友善,近期一則問候貼文更引起美國網友熱烈回應、向Elmo傾吐心事,溫暖的互動期盼協助網友突破憂鬱情緒。(美聯社)

《芝麻街》(Sesame Street)知名角色艾蒙(Elmo)在1月29日於X社群平台的這句簡單問候,5日之內累積15萬個讚、1萬9000則回應、5萬8000則轉發、2億次瀏覽量。眾多網友至貼文留言回應自己生活難熬、焦慮感襲身、龐大壓力壟罩陷入情緒谷底等等,大量討論也引起白宮 關注,拜登 總統更轉發回應「烏雲終將散去」。

芝麻街工作室(Sesame Workshop)表示,熱烈討論凸顯人們迫切需要更多、更好地取得心理健康 資源,也建立標籤「#EmotionalWellBeing」呼籲身心健康重要性。

Elmo一則看似平淡簡單的日常問候下,有網友回應自己近期失去工作,或婚姻生活出現巨大裂縫;也有網友表示,自己對2024年大選太過焦慮,或擔心全球氣候變遷之下地球和人類即將毀滅等等。此外,也有網友以按讚的方式來表達共鳴,例如「Elmo,我說實話,我已經到達了自己的極限」、「我不想對你說謊,我真的累了」,回覆皆獲得超過50萬個讚。

《芝麻街》是一部廣受歡迎的兒童電視節目,劇中角色有大鳥 (Big Bird)等。(美聯社)

大大小小的問題都呈現無數網友不知何處宣洩的煩惱與痛苦,也藉由一則則留言,對這隻毛茸茸的紅色小怪物傾訴心情。除了上萬名網友響應,也有不少媒體及名人的官方帳號加入行列——美國好萊塢演員瑞秋‧曾格勒(Rachel Zegler)回應:「我不得不跟Elmo說,我現在心情很難過」;美國饒舌歌手T-Pain轉發表示,「我也正在尋找可以跟我聊聊天的人,表達一些愛,如果你懂我的意思。」

伯特(Bert,左)和恩尼(Ernie)也都分享Elmo貼文。(美聯社) Elmo(右)與愛笑、精力充沛的好朋友Zoe。(美聯社)

此外,近期密西根州的底特律雄獅剛於國家美式足球聯盟(NFL)職業盃中失利,〈底特律自由新聞〉(Detroit Free Press)也使用官方帳號、代表失望的球迷們發言:

「Elmo謝謝你的問候,提醒大家,我們都是這顆星球上生命重要的一分子。」NASA貼上宇宙中星塵的照片,貼文引用天文學家卡爾薩根「人類由星塵而生」之言。(取自X平台)

響應的內容也不盡然是負面情緒宣洩,美國國家航空暨太空總署(NASA)貼上宇宙中星塵的照片,並引用美國天文學家卡爾薩根(Carl Sagan)「人類由星塵而生」,表示:

「Elmo謝謝你的問候,提醒大家,我們都是這顆星球上生命重要的一分子。」(Thanks for checking in Elmo. Reminding you all that you are made of star stuff. )

Elmo的貼文也引發白宮關注,拜登總統(Joe Biden)轉發提醒眾人,雖然驅散烏雲十分困難,不過人們必須互相扶持,幫助那些需要幫助的朋友們。他也對承受生活巨大壓力的民眾喊話,鼓勵人們當自己需要幫助時,也要努力尋求幫助。

Elmo的問候貼文在短時間內造成話題旋風,芝麻街工作室(Sesame Workshop)副總監馬爾庭(Samantha Maltin)表示如此效果的確出乎意料之外,然而網友回應及討論凸顯人們非常迫切需要更多更好取得的心理健康資源,因此慶幸自己做了這樣的提問。

芝麻街工作室接著轉發Elmo貼文、也貼上標籤「#EmotionalWellBeing」,並附上數個心理健康資源管道連結,敦促網友尋求正確管道尋求協助。接著,芝麻街工作室統一管理的許多知名角色帳號——如餅乾怪獸(Cookie Monster)、伯特(Bert)、恩尼(Ernie)、艾比(Abby)等——也分別以自己的特色轉發Elmo貼文,強調「如果你們需要,我們都在」。

Elmo也有負面情緒

也有人擔心Elmo一次接受大量網友傾吐後「情緒上能否承受」。芝麻街工作室表示,Elmo與所有的人一樣對新奇的事物感到期待、興奮,然而遭逢不順遂時也會感到沮喪——2022年1月,《芝麻街》於2004年發布一段Elmo生氣的節目片段,也被再度翻出討論。

在2004年的故事中,Elmo與愛笑、精力充沛的好朋友佐伊(Zoe)一起去吃餅乾,佐伊帶了一顆號稱是寵物的石頭「洛克」(Rocco)同行。未料佐伊堅持把最後一片葡萄乾燕麥餅乾留給沒有生命的一顆石頭,讓想吃餅乾的Elmo當場發起脾氣。事實上Elmo看不慣佐伊對洛可的行為已經許久,也多次露出不耐煩神情。

芝麻街工作室也轉發Elmo貼文、也貼上標籤「#EmotionalWellBeing」。芝麻街知名角色如餅乾怪獸(Cookie Monster,前)、後排左起恩尼(Ernie)、伯特(Bert)、艾蒙(Elmo)、艾比(Abby)、佐依(Zoe)等,也分別轉發貼文,強調「如果你們需要,我們都在」。(美聯社)

2022年1月當片段再次被翻出,Elmo也再次透過社群平台發問:「Elmo真的很好奇,有任何人看過一塊石頭吃餅乾嗎?」這個問題還驚動了綽號「Rock」的好萊塢明星巨石強森(Dwayne Johnson ),回應「這邊有個Rock很愛吃餅乾」,且公然向餅乾怪物發出吃餅乾挑戰,三方在社群上的有趣互動也引發網友發笑。

阿拉巴馬大學數位媒體研究學者傑西‧馬多克斯(Jess Maddox)分析,芝麻街角色陪伴許多人長大,當這些角色重新出現在人們面前,且適時出現倦怠感等負面情緒,也會和正在面對生活重擔和壓力的成年人產生強烈的共鳴。她表示,比起實體的任何人物,這些在成人世界中虛構的角色可能更有療癒效果。

