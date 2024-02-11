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封面故事／新食尚／今年怎麼吃 7大新潮流

編譯彭尚興
消費者除了愈來愈講究營養和健康之外，也日漸注重食物的生產方式是否會對環境造成長期影響，促使許多公司尋求再生農法和有機食物認證。（圖／123RF）
消費者除了愈來愈講究營養和健康之外，也日漸注重食物的生產方式是否會對環境造成長期影響，促使許多公司尋求再生農法和有機食物認證。（圖／123RF）

美國廣播公司新聞網「早安美國」(Good Morning America)最近徵詢了多位業界翹楚，歸納出食品餐飲業今年的潮流動向：

1.更多植物性食物

素食風潮今年將持續擴散，而且食材更單純、更素淨、更少消費者念不出來的添加物。與其食用所謂的植物肉，愈來愈多消費者轉而選擇完整的真正蔬菜，以及高蛋白質含量的天然食物，例如菇類、核桃、天貝(tempeh)以及莢豆類(legumes)等等。

2.蕎麥席捲餐飲界

蕎麥富含蛋白質、碳水化合物和纖維素，且無麩質，幾乎是完美的超級食物。專家指出，每份蕎麥中含有六公克的蛋白質，是理想的減肥食品。長久以來，日本人將蕎麥製作成麵條和各類點心零食，今後蕎麥製品預料也將席捲全美的超市、家庭廚房和餐廳。

3.食物採購講環保

消費者除了愈來愈講究營養和健康之外，也日漸注重食物的生產方式是否會對環境造成長期影響，促使許多公司尋求再生農法和有機食物認證，以取得標章，取信於顧客。

專家指出，海苔(Seaweed)是最符合環境永續和再生農業的食物，天然有機，種植過程不但不需要灌溉、施肥或除蟲，而且還能淨化海洋，對抗氣候變遷

4.方便麵更上層樓

泡麵不再是充滿防腐劑、口味千篇一律的廉價便利食品，例如Omsom等眾多品牌正努力提升泡麵的層次，開發不同的醬料包、採用不同口感的麵條，滿足更挑剔的味蕾。

5.小奢華犒賞自己

社交媒體上充斥著個人享受奢華美食的自拍照，連帶也掀起了偶爾犒賞一下自己的風氣。許多品牌順勢推出個人或小份量包裝的精美食品，讓消費者在稍事放縱口腹之慾的時候，不至於造成荷包或心理負擔。

6.辣椒口味新體會

各種新奇特色辣椒品種，無論是新鮮、整顆、磨碎或醃製的形式，正悄悄地攻占全美各地超市雜貨店的蔬果區和調味品貨架。而且辣椒不只被製成醬料或辣油，還出現在冷飲中，帶來意想不到的口感和後勁。

7.平板蛋糕當畫布

圓形的傳統蛋糕也許仍舊是主流，但愈來愈多人訂購平板蛋糕(sheet cake)，彷彿畫布般的長方外形，更適合搭配各色糖霜，發揮創意。

素食風潮今年將持續擴散，而且食材更單純、更素淨。（圖／123RF）
素食風潮今年將持續擴散，而且食材更單純、更素淨。（圖／123RF）

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