封面故事／新年好好健身 運動追蹤器功能大評比
許多人會想在新的一年裡重新檢視自己的健身方式，「早安美國」（Good Morning America）電視節目中的健身專家建議，購買一個新的運動追蹤器（fitness tracker），或許是個不錯的開始。
以下是柯恩（Casey Cohen）與吉伯特（Casey Gilbert）兩位專家，針對個人不同需求所推薦的2024年最佳運動追蹤器：
★最適合iPhone用戶
柯恩表示，他喜歡蘋果手表，因為對有iPhone手機的人來說，它是最好的運動追蹤器，而且還能連結所有「泰諾健」（Technogym）公司所設計生產的健身設備。柯恩說，透過直接與設備連結，他能不斷追蹤自己的進展；他知道許多人傾向繼續使用現有的蘋果手表，但新推出的S9配備了新的S9晶片，可以提高電池續航力，並保護個人醫療數據隱私。
★最適合剛起步者
吉伯特說，他認為Fitbit Blaze對剛起步者是個很好的選擇，它能在健身時提供易讀的最新資訊，讓人即時掌握身體的狀況。Blaze設計時尚，表身便於拆卸、充電。這款運動追蹤器非常適合剛開始健身的人或尋找較平價商品者。
★最適合追蹤步數
Fitbit Charge 6設計新穎時尚，是Fitbit推出的最新、最先進的步數和心率追蹤器。柯恩指出，使用時，可將Charge 6與平日喜愛的運動器材相連結，即時查看心率、步數、運動時間、消耗的卡路里、距離等資訊。
★最適合追蹤睡眠
如果想用來追蹤心率變化與睡眠狀態，吉伯特推薦Polar Vantage智慧手表。他表示，過去幾個月他一直在使用它，現在終於知道什麼因素會對他的睡眠產生正面與負面的影響。
★最佳心率監測器
吉伯特說，儘管他喜歡智慧手表，但實際上戴在手腕上的心率監測器，遠不如佩戴在胸前的更加準確。他使用過Polar與Garmin的兩款監測器，它們的表現都不錯，準確度比智慧手表更接近實際數字。
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