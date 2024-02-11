封面故事／新年好好健身 運動追蹤器功能大評比

蘋果手表。(歐新社)

許多人會想在新的一年裡重新檢視自己的健身方式，「早安美國」（Good Morning America）電視節目中的健身專家建議，購買一個新的運動追蹤器（fitness tracker），或許是個不錯的開始。

以下是柯恩（Casey Cohen）與吉伯特（Casey Gilbert）兩位專家，針對個人不同需求所推薦的2024年最佳運動追蹤器：

★最適合iPhone 用戶

柯恩表示，他喜歡蘋果手表，因為對有iPhone手機的人來說，它是最好的運動追蹤器，而且還能連結所有「泰諾健」（Technogym）公司所設計生產的健身設備。柯恩說，透過直接與設備連結，他能不斷追蹤自己的進展；他知道許多人傾向繼續使用現有的蘋果手表，但新推出的S9配備了新的S9晶片 ，可以提高電池續航力，並保護個人醫療數據隱私。

★最適合剛起步者

吉伯特說，他認為Fitbit Blaze對剛起步者是個很好的選擇，它能在健身時提供易讀的最新資訊，讓人即時掌握身體的狀況。Blaze設計時尚，表身便於拆卸、充電。這款運動追蹤器非常適合剛開始健身的人或尋找較平價商品者。

★最適合追蹤步數

Fitbit Charge 6設計新穎時尚，是Fitbit推出的最新、最先進的步數和心率追蹤器。柯恩指出，使用時，可將Charge 6與平日喜愛的運動器材相連結，即時查看心率、步數、運動時間、消耗的卡路里、距離等資訊。

★最適合追蹤睡眠

如果想用來追蹤心率變化與睡眠狀態，吉伯特推薦Polar Vantage智慧手表。他表示，過去幾個月他一直在使用它，現在終於知道什麼因素會對他的睡眠產生正面與負面的影響。

★最佳心率監測器