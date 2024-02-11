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移民專頁／I-485被拒 可申請開案或重考慮

鄭毅律師
根據美國移民法規定，任何人如與共產黨員或共產黨組織有關聯，將被禁止入境。（新華社）
根據美國移民法規定，任何人如與共產黨員或共產黨組織有關聯，將被禁止入境。（新華社）

鄭毅律師主答

讀者問：

我們去年中提交 I-485，主申非黨員，已經CRP(Case Remains Pending)等排期，副申是黨員，來美已經八年，同時在提交 I-485的時候，找律所律師寫了statement(聲明)，強調出國已經滿五年以上，一起提交申請。今天突然收到USCIS(United States Citizenship and Immigration Services，美國公民及移民服務局)的拒信，直接因為黨員問題denial(拒絕)，無面試，無RFE(Request for Evidence，補交文件通知)，無NOID(Notice of Intent to Deny，拒絕申請意向通知）。信裡面就是引用黨員法條的模板，說may not appeal (不得上訴)，可以motion to reopen( 提議重審)。聽人說黨員只要滿五年就沒問題，今天屬實吃了一驚。

細細想來，我的問題是：1、如今黨員來美滿五年有專業律師撰寫的statement也不管用了。 從此，只要有黨員歷史就必不可能過嗎？ 

2、I-485也有殺手，沒有看到statement就發了denial呢？

3、我們現在希望做reopen，如果依然被拒還可以第二次（第n次）提交副申的 I-485嗎？ 如果主申過幾個月綠了，副申還可以再用EB-1的PD提交I-485嗎？ 還是她改走婚綠流程呢？

答：

1、根據美國移民法第212(a)(3)(D)(i)條的規定，任何人如果目前或曾經是共產黨員或與共產黨組織有關聯，則被禁止入境。 這條規定也適用於在美國國內申請調整身分。 但法律以及聯邦法院的判例也規定或確認了幾種例外，符合這幾種例外情形的，仍可移民或調整身分。 其中一個例外，就是在遞交移民申請的時候，已經退黨或終止關聯已超過兩年或五年（假如該黨在申請人的國家控制政權的話）。

2、沒有看到副申案子移民局拒絕信的全文，不清楚副申 I-485表格怎樣填寫的，副申除了遞交一個statement 外，有沒有遞交支持材料證明退黨的時間等，因此不可以給出具體建議。但如果副申材料完整，移民局沒有考慮到副申遞交的材料和解釋，副申對移民局的決定不服，可以在30天內遞交 I-290B， 請求移民局開案或重新考慮。

3、如果 I-290B，請求移民局開案或重新考慮仍被拒絕，副申可以重新遞交 I-485申請。 但副申在遞交新的綠卡申請前，必須在美國保持合法身分。

4、如果主申過幾個月拿到綠卡，副申仍可以再次用EB-1的排期提交I-485，這種情況屬於follow to join (跟隨加入)，而不需要走親屬綠卡的途徑 。 事實上，如果主申以綠卡的身分申請副申婚姻綠卡，目前需要四年的排期。

移民局 綠卡 共產黨

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