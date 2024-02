移民專頁／I-485被拒 可申請開案或重考慮

根據美國移民法規定,任何人如與共產黨員或共產黨組織有關聯,將被禁止入境。(新華社)

鄭毅律師主答

讀者問:

我們去年中提交 I-485,主申非黨員,已經CRP(Case Remains Pending)等排期,副申是黨員,來美已經八年,同時在提交 I-485的時候,找律所律師寫了statement(聲明),強調出國已經滿五年以上,一起提交申請。今天突然收到USCIS(United States Citizenship and Immigration Services,美國公民及移民服務局)的拒信,直接因為黨員問題denial(拒絕),無面試,無RFE(Request for Evidence,補交文件通知),無NOID(Notice of Intent to Deny,拒絕申請意向通知)。信裡面就是引用黨員法條的模板,說may not appeal (不得上訴),可以motion to reopen( 提議重審)。聽人說黨員只要滿五年就沒問題,今天屬實吃了一驚。

細細想來,我的問題是:1、如今黨員來美滿五年有專業律師撰寫的statement也不管用了。 從此,只要有黨員歷史就必不可能過嗎?

2、I-485也有殺手,沒有看到statement就發了denial呢?

3、我們現在希望做reopen,如果依然被拒還可以第二次(第n次)提交副申的 I-485嗎? 如果主申過幾個月綠了,副申還可以再用EB-1的PD提交I-485嗎? 還是她改走婚綠流程呢?

答:

1、根據美國移民法第212(a)(3)(D)(i)條的規定,任何人如果目前或曾經是共產黨 員或與共產黨組織有關聯,則被禁止入境。 這條規定也適用於在美國國內申請調整身分。 但法律以及聯邦法院的判例也規定或確認了幾種例外,符合這幾種例外情形的,仍可移民或調整身分。 其中一個例外,就是在遞交移民申請的時候,已經退黨或終止關聯已超過兩年或五年(假如該黨在申請人的國家控制政權的話)。

2、沒有看到副申案子移民局 拒絕信的全文,不清楚副申 I-485表格怎樣填寫的,副申除了遞交一個statement 外,有沒有遞交支持材料證明退黨的時間等,因此不可以給出具體建議。但如果副申材料完整,移民局沒有考慮到副申遞交的材料和解釋,副申對移民局的決定不服,可以在30天內遞交 I-290B, 請求移民局開案或重新考慮。

3、如果 I-290B,請求移民局開案或重新考慮仍被拒絕,副申可以重新遞交 I-485申請。 但副申在遞交新的綠卡 申請前,必須在美國保持合法身分。

4、如果主申過幾個月拿到綠卡,副申仍可以再次用EB-1的排期提交I-485,這種情況屬於follow to join (跟隨加入),而不需要走親屬綠卡的途徑 。 事實上,如果主申以綠卡的身分申請副申婚姻綠卡,目前需要四年的排期。