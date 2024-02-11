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移民專頁／太太就是至親 可同時遞I-485

鄭毅律師

鄭毅律師主答

讀者問：

我提出EB-1，已經獲准。目前，表A沒到，表B current。最近剛結婚，想給妻子申請綠卡。請問這種情況算不算follow to join？ 我感覺不算，但是諮詢律師他們卻說得走follow to join。律師還說得表A current才能給她fileI-485。但是，我感覺如果表B開著就可以直接交I-485。是我理解錯了還是律師在亂說？

答：

A表示Final Action Date，即排期真正排到，有簽證名額，可以頒發簽證和批准綠卡的日期。

而B表只是Dates for Filing，即排期沒有真正排到，但可以提前遞交申請和支持文件的日期。

你的情況，B表已經排到，你有資格先遞交申請的時候，因你的太太是你的至親(immediate relative)，也在美國，她也可以同時遞交 I-485 申請。這種情況，你太太屬於 accompanying family members，即隨行的家庭成員。在移民法上，隨行的家庭成員是指和主申請人在一起，並在主申請人獲得移民簽證或在美國調整身分6個月內也移民。你太太的情況，不屬於 following to join (跟隨加入)。跟隨加入是一個允許美國綠卡持有者(永久居民)與其最初移民簽證申請中未包含的直系親屬團聚的程序。在主申請人綠卡被批准之前結婚的配偶及子女，有權獲得衍生身份和主申請人的優先日期，跟隨移民。

移民 綠卡 簽證

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