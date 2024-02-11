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每周一書／「人間國寶」親近台30傳統藝師最好讀本

本報訊
「人間國寶」
「人間國寶」

在台灣，「人間國寶」是國家無形文化資產「重要傳統表演藝術」和「重要傳統工藝」的保存者。如果說來自民間的國寶藝師是最貼近土地的藝術創作者，那麼《人間國寶—30位傳統表演藝術藝師的故事》，或許就是親近「人間國寶」最好的讀本。

台灣文化部為了提供讀者以不一樣的視角認識「人間國寶」，於2022年啟動《重要傳統藝術專書》編撰計畫，依據《文化資產保存法》所登錄認定的40項重要傳統藝術的59位保存者，以輕鬆、動人的風格呈現傳統藝術的生活面向，從保存者的生命故事出發，藉以吸引民眾一探功力深厚技藝卓絕的國寶藝師。

策畫單位並邀請台灣當代知名作家訪問藝師、提筆為文，從前輩的李豐楙、廖輝英、陳銘磻、心岱、李昂、林文義、周芬伶、林央敏、方梓、廖振富、Walis Nokan、楊翠，到中壯代的鍾永豐、凌煙、鍾文音、邱祖胤、利格拉樂．阿、陳雪、葉淳之、甘耀明、乜寇．索克魯曼、李志銘，再到年輕耀眼的賴鈺婷、馬翊航、張郅忻、劉崇鳳、姜泰宇（敷米漿）、連明偉、潘家欣、崔舜華、楊富閔、蔣亞妮、吳曉樂、隱匿等，34位作家之中有的寫作超過半世紀，有的榮獲百萬文學大獎，共同之處在於每一位都關注傳統藝術，或曾義無反顧投身其中，或與藝師相互熟識，又或有同鄉之誼。

在作家充滿情感的筆鋒下，人間國寶的內心世界與人生經歷點滴化成書頁。作家描述他們近距離接觸的藝師，開了一條指向「人間國寶」的路，讓民眾可以在紙端閱讀藝師親近「國寶」。

這些國寶有哪些人呢，比如：台灣第一苦旦的廖瓊枝／何必轟動武林的黃俊雄／戲海女神龍的江賜美／寶島馳名亂彈嬌的潘玉嬌／故人聲音未遠離的梨春園北管樂團／當代大音全能樂師的邱火榮／唸歌越老越精神的楊秀卿／喜捨悲憫說相聲的吳兆南／天籟的守護者的南投縣信義鄉布農文化協會／莫忘老母親之聲的美濃客家八音團／手舉月琴壓心肝的陳英等。

(本欄由紐約世界書局提供，購書專線718-445-2665轉100-102)

克魯曼 李昂

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