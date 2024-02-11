養生／7個訣竅 有助逆轉脂肪肝 預防肝癌

蘋果燉雞湯。（本報資料照片）

脂肪肝俗稱「肝包油」，一旦罹患脂肪肝，未來出現高血脂、糖尿病等慢性病的風險增加。若脂肪肝進展到中、重度，肝臟反覆發炎，可能會造成肝細胞壞死，發生肝纖維化及肝硬化，其中4%-27%肝硬化患者會演變成肝癌。只要掌握減重 、飲食控制等七訣竅，有助逆轉脂肪肝。

1.體重減少5%-10％

減重是逆轉脂肪肝的第一步，只要體重減少5%-10％，就能改善脂肪肝的程度，減輕肝臟纖維化問題。

2.主食以全穀雜糧類取代

未精緻的全榖雜糧類富含維生素B群，B群是許多代謝過程的重要輔酶，能夠協助肝臟細胞代謝，減少三酸甘油脂累積在肝臟。

3.多攝取有解毒能力蔬菜

十字花科蔬菜含植化素「蘿蔔硫素」（sulforaphane），對肝臟有解毒作用，常見如花椰菜、高麗菜、白菜、白蘿蔔、芝麻菜、青江菜、羽衣甘藍等。建議每天至少有一餐吃到一份十字花科蔬菜，一份是煮熟的五至八分碗。

4.多吃強抗氧化力蔬果

抗氧化能力高的營養素，包括維生素C、維生素E、花青素、類胡蘿蔔素、薑黃素、葉綠素、番茄紅素、葉黃素、玉米黃素、有機硫化物等，建議每餐至少可以食用三種不同顏色的蔬果搭配，提高肝臟的抗氧化能力。

5.攝取含果膠的水果

食用香蕉、蘋果等果膠較高的水果，可在體內吸收膽固醇，降低肝臟的膽固醇含量，達到改善脂肪肝的作用。

6.避免高糖飲食

精緻糖類會增加血糖的負擔，且易生成三酸甘油脂儲存在肝臟，增加脂肪肝生成，平時應該少攝取。值得一提的是，水果儘管含有豐富的抗氧化物，但絕大多數成分是果糖，吃多容易生成三酸甘油脂，造成脂肪肝。因此，若吃水果過多，血糖及脂肪肝問題比率較高。

7.避免高油及過量酒精