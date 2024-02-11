醫藥／察「便」觀色 讀懂便便密碼 看出身體警訊

排泄物暗藏許多健康密碼。（本報資料照片）

人體的排出物包含排泄物與分泌物，其中暗藏許多健康密碼。例如，可以從便便顏色、形狀，判別腸道問題；從尿液顏色、氣味，揪出泌尿系統哪裡出錯；從淚液成分、汗水分泌量等，知道身體的健康狀態。透過觀察排泄物與分泌物的形、色、質、量的外觀變化，是病患及早發現疾病的方式，也是醫師重要的診斷依據。

便便與是生活的每日大事，台灣郭綜合醫院腸胃科主任陳進生表示，應該養成每天觀察自己便便的習慣，無論是形狀、氣味、顏色、次數，都反映出身體的狀況。因為腸道除了是消化器官，也是人體最大的免疫器官，有七成以上的免疫細胞，如巨噬細胞、T細胞、NK細胞、B細胞等，集中在腸道；有七成以上的免疫球蛋白A，由腸道製造，而且用來保護腸道。所以身體發生了狀況就會反映在糞便上，與身體健康密不可分。

●健康的糞便型態

長相：類似香蕉或帶有大腸裂紋的條狀，落水後微微漂浮水中。

重量：約200至300克，每條二到三公分粗。

顏色：因混有膽汁，呈黃褐色或土黃色。

味道：氣味不重。

●不正常糞便10大特徵

1.太細：腸道收縮能力不佳或過度收縮。

2.散狀：可能是體內壞菌增多或消化不良。

3.顆粒狀：水分、纖維攝取不足。

4.水便：可能是細菌或病毒感染。

5.灰白色：代表膽汁阻塞，須檢查肝膽胰臟。

6.解黑便：胃或小腸上段出血。

7.鮮紅色：下段小腸、大腸或痔瘡出血。

8.墨綠色：細菌感染或消化不良。

9.惡臭：可能是蛋白質、脂質攝取太多。

10.酸臭味：碳水化合物吃太多。

●健康排便6招

陳進生建議，想要排便順暢，平時的飲食與運動習慣很重要，以下六招有助於維持健康腸道排便：

1.多喝水：一天至少要喝自身體重（公斤）×30毫升的水量，能幫助新陳代謝，維持身體水分及正常便便。

2.規律運動：多運動不僅紓解壓力，還能促進腸胃蠕動、提高新陳代謝，並改善硬便的困擾。沒有運動習慣的人，可以先從飯後散步開始。

3.多攝取蔬果：攝取蔬果，多補充膳食纖維，特別推薦高纖食物：地瓜、香蕉、菠菜、海帶。

4.腹部按摩：順時鐘腹部按摩能促進腸胃蠕動、提高新陳代謝，可以改善硬便的困擾。

5.補充益生菌：補充益生菌可抑制腸道壞菌並提供維生素，像是優酪乳、優格就含有益生菌，但腸躁症患者要選擇不含乳糖的益生菌藥粉或膠囊。