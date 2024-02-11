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理財百科／百歲人瑞擁有百萬積蓄 他怎麼做到的？

記者張聲肇
史多瓦爾消費量入為出，存出一大筆錢。（路透）
史多瓦爾消費量入為出，存出一大筆錢。（路透）

喬治亞州康明市的百歲人瑞史多瓦爾(Bill Stovall)2022年喪偶，朋友也幾乎都已離世，一人住在家裡，難免寂寞，唯一讓已耳聾的他感到不那麼抑鬱的是，手下仍有百萬元積蓄。他是怎麼做到的？

史多瓦爾說，「我向來量入為出，絕不賭博。」

可以活到100歲以上的人，到2050年將是現在的八倍。多數人60多歲就退休，退休金要足夠撐40年以上，支付逐漸高升的醫療費，還要應付通膨和意外費用。

史多瓦爾65歲退休，之前在鋼鐵業供職幾乎半世紀，包括在建築公司LBFoster近30年，當過銷售經理、行銷經理、地產經理，年薪從未超過4萬元，但從未違反收入2%儲蓄起來的自我要求。當然，雇主通常也相對提供2%給他，「複利續存，多年下來就不少啦。」

他墨守滾石不聚苔的教訓，一個行業做到底之外，也很少搬家換房。1957年，他以1萬6000元的價格，在亞特蘭大買了一間沒有冷氣的磚瓦房。那時，他已和太太瑪莎(Martha)結婚兩年，有一女一兒。10年後，公司搬到新地點，他把房子賣掉，得款2萬2000元。

那時候，他家又增添了一對孿生兒子，於是到喬治亞州杜魯斯買了大一點的房子。這間4萬5000元買來的五臥室房子，全家一住就逾半個世紀。新冠病疫流行期間，他把房子賣掉，拿到35萬。他說，他一輩子唯一借的錢是房貸。

史多瓦爾60多歲時，父親過世，兄弟倆繼承兩間房子，他立即把新財產變換成退休基金。

史多瓦爾的退休老本分股票和現金兩大部分，「現金為主，因為要過日子啊。」每月社安金2200元和現金帳戶領出來的錢，夠日常生活所需，因此股票一直沒動。

如今，他住在女兒和女婿在康明市40英畝地的房子，不用付房屋維修和水電費。但他仍維持勤儉的生活習慣，買東西要先看折扣，到餐廳吃飯也點便宜的菜色。兒女要他換掉破舊的襯衫和牛仔褲，他都懶得理。

他喜歡看股市漲跌，卻很少買賣，「我寧當觀察員，不當炒作手。股票市場不外乎是賭場。」

退休金 喬治亞州 亞特蘭大

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