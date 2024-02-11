娛樂／龍行大運 「龍」千變角色迎新春

「花木蘭」劇照。（取材自IMDb）

除舊布新，龍來成功！放眼歐美、日本 、華人 區都曾推出許多有「龍」角色的電影或電視劇，無論是中國傳統神獸、勇敢伴隨主角冒險的摯友，或是張口噴火的恐怖形象，農曆春節就在家看「龍影劇」最應景。

花木蘭（Mulan）

提到龍，不能不提1998年上映的迪士尼 電影「花木蘭」，女主角身邊的「木須龍」（Mushu）是該片的搞笑擔當，可以算是該片的靈魂角色。

木須龍在英文版由諧星艾迪墨菲（Eddie Murphy）配音，中文版則找來台灣綜藝天王吳宗憲、中國大陸喜劇演員陳佩斯獻聲，各版本皆靈活展現這個講話速度極快、語帶諷刺又喜歡惹麻煩的討喜角色。

神隱少女

日本吉卜力工作室推出的2001年動畫電影「神隱少女」男主角「白龍」同樣是超人氣動畫角色，他原是掌管一條名為「琥珀川」的河神，本身原形為龍，外觀可變化成少年，在片中協助主角千尋回到人類的世界。

「神隱少女」劇照。（取材自IMDb）

「神隱少女」橫掃2002年柏林影展金熊獎、奧斯卡金像獎最佳動畫等十多項電影大獎，日本票房當年以308億日圓（約2億美元）超越1997年「鐵達尼號」（Titanic），成為日本史上票房最高的電影，直到2021年才被「鬼滅之刃劇場版：無限列車篇」超越。

地海戰記

日本吉卜力工作室2006年出品的電影「地海戰記」，改編自與「魔戒」（The Lord of the Rings）齊名的奇幻小說「地海六部曲」（Earthsea）其中的三部。故事描述王子「亞刃」（Arren）在地海世界的冒險旅程，該片是宮崎駿的長子宮﨑吾朗的導演處女作。

「地海戰記」劇照。（取材自IMDb）

馴龍高手系列（How to Train Your Dragon）

這部由夢工廠出品的奇幻3D動畫電影改編自同名童書，描述維京領袖之子「小嗝嗝」（Hiccup）渴望成為令人驕傲的「屠龍高手」，意外捉到一隻受傷的龍「沒牙」（Toothless）後，逐漸建立起與龍的交流，發現傳統的殺龍方法並無法解決問題。

「馴龍高手：回家 」劇照。（取材自IMDb）

該片2010年上映後，至今已推出三部電影與一部短片「馴龍高手：回家」（How to Train Your Dragon: Homecoming），在最新短片中，「小嗝嗝」和「沒牙」都當了爸爸，人和龍族的關係也獲得改善。

該系列在全球共囊括近16.5億美元票房，是夢工場最受歡迎的動畫之一。

龍在哪裡？

2015年中國動畫電影「龍在哪裡？」講述龍的神祕消失讓天庭陷入混亂，唯一擁有線索「龍鱗」的人類女孩，和11個生肖動物一起尋找失蹤的龍，並建立的天地秩序的故事。該片由好萊塢華人導演胡升忠執導，找來章子怡、王力宏、戴立忍、梁靜茹、江美琪等配音。

「龍在哪裡？」劇照。（取材自IMDb）

哪吒之魔童降世

2019年上映的中國3D動畫奇幻電影，以「封神演義」為基礎，圍繞中國傳統神話人物哪吒與東海龍王之子敖丙，講述因意外成為「魔丸」轉世的哪吒，面對命運所迫沒有屈服，勇於抗爭的故事。

該片在觀眾口碑和商業上都取得空前成功，創下多個動畫電影票房紀錄，是中國國產首部票房過50億人民幣（約7億美元）、單日票房過3億人民幣（4200萬美元）的動畫電影。

「哪吒之魔童降世」劇照。（取材自IMDb）

哥吉拉II 怪獸之王（Godzilla II: King of the Monsters）

這部2019年上映的續集是傳奇影業（Legendary Pictures）的怪獸宇宙第三部作品。劇情描述舊金山發生巨獸襲擊後，哥吉拉與各種「泰坦巨獸」（Titans）被世人所知。

其中的大反派「王者基多拉」（King Ghidorah）是一隻巨大的金色三頭龍，能從嘴巴發射閃電光束，被稱為「哥吉拉最大的對手」。

「哥吉拉 II 怪獸之王」電影海報。（取材自IMDb）

龍族前傳（House of the Dragon）

這部HBO電視劇是人氣影集「冰與火之歌：權力遊戲」（Game Of Thrones）的前傳，描述「龍騎士」家族「坦格利安」（House Targaryen）的興衰史，該家族靠著具毀滅性的猛龍大殺四方，劇中喊得出名字的龍就超過15隻，其中家族內戰、各角色與駕馭的夥伴龍之間的壯闊打鬥場景是大看點。該劇將在今夏推出第二季，預估劇情會更黑暗與更多殺戮。

「龍族前傳」海報。（取材自IMDb）

尋龍使者：拉雅（Raya and the Last Dragon）

迪士尼2021年推出的動畫電影，講述一名孤獨的勇士尋找世界上最後一條龍，並從邪惡的「莊魔」（Druun）手上拯救已經分裂的奇幻國度「神龍國」（Kumandra）。影評家們對該片的視覺效果、角色所展現女性力量表示讚賞。

「尋龍使者：拉雅」電影海報。（取材自IMDb）

（娛樂新聞組整理）