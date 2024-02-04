封面故事．書摘／銀髮族超前部署 學快樂獨老

曾任台北榮民總醫院神經內科主任的劉秀枝認為，年紀大並不是使用3C產品的障礙，只是要不要學跟用得快不快，劉秀枝平時都使用手機轉帳、使用發票載具，不為自己設限。（記者曾原信／攝影）

台灣失智症的權威劉秀枝醫師說：「我是容顏不再、動作漸緩，但腦細胞依然活躍的銀髮族。」

劉秀枝醫師由於提前為獨活的老年做準備，儘管退休 多年、經歷癌症 等病痛，如今75歲的她不但快樂地享受獨居，而且人生愈活愈發光。她以自己和眾多銀髮朋友為例，並融入每個人步入年老都應有的醫療知識，寫下「終究一個人，何不先學快樂的獨老」這本為迎向獨立、自主的老年人生，「超前部署」的智慧精華。

劉秀枝醫師59歲時，依規畫好的人生時間表，從醫療的第一線退下。但專業上，她「退而不休」，繼續擔任台北榮總特約醫師、國立陽明交通大學醫學院醫學系神經學科兼任教授級臨床教師。也繼續書寫聯合報「元氣周報」及「康健雜誌」的專欄，結合失智症等醫療知識與熟齡生活，成為醫病橋梁。

●走入山林 預防失智

劉秀枝醫師特別指出：儲備老後的生存資金，不只有衣食住行等日常，更要考慮「醫療(可能有自費)與照護的花費」，而這都被我們忽略了！

書中建議適合高齡族群、簡單易行的預防失智處方：「走入山林」。如果時間與體力不允許，不見得要走郊山，每天在住家附近的公園或綠地走走，也有預防失智的效果。有走總比沒有走好，最重要的是持續做，讓時間為自己加分。

●迎接熟齡 先了解5點

你也期待自在又自主的熟齡人生？建議針對這五點，先了解與準備：一、獨立，卻不孤獨；二、我失智了嗎？三、愈動愈活躍；四、正面心態是強大保護傘；五、愈認識疾病，愈不害怕它。

以下為劉秀枝醫師這本書的自序：回到未來，與自己對話

想到我的雙親往生時都逾90歲高齡，如果沒有意外，我可能也會長壽。那麼，未來20年的日子要如何過呢？我試著從未來的95歲回頭與75歲的自己對話──。

•超前部署，讓之後的上坡路輕鬆點

75歲這年，經歷了影響全球達數年的新冠病毒重擊，除了施打六劑疫苗，獨居的你深諳「身心健康是個人防疫的不二法門」。

即使宅在家，三餐也不馬虎，並且上視訊課程、讀書、寫作、追劇。不時瞄一下LINE群組的訊息，但不跟著起舞。常與親友在線上語音聊天，以免忘了如何發音。每天清晨，趁著人少時，戴著口罩外出散步，維持肌力。

你形容自己是「時間富足、經濟穩定、健康平安、遠離憂鬱」，時時感恩並惜福。

雖然安然無事地度過疫情 風暴，但也深刻覺悟到可能此生都會與病毒的變種共存。

而且75歲到95歲這段像是坎坷不平的上坡路，愈走愈吃力──尤其是身體各個器官接二連三地出狀況，不是老舊而不堪使用或血管淤塞，就是細胞不受控制地亂增生，更別說隨時突如其來的不知名病毒。

你很慶幸，自己在75歲時就完成部署。

生活規律，不亂花錢，不特意追尋養生之道。無病痛時，多活動；短程能走路就不坐車；有親友邀約，就快樂出遊。

趁著身體還硬朗，禁得起必要手術的挑戰，勇敢地「進廠維修」一番。例如白內障該開就開，讓雙眼大放光明；頸椎的椎間盤突出和腰椎滑脫這兩場大手術也順利完成，行動恢復自如，讓之後的上坡路可以走得輕鬆點。

•珍愛自己保有的能力

最棒的是，你真正懂得珍愛自己目前保有的能力，沒有一直抱怨：「我以前可以，現在怎麼就不行了？」

有病時，不仰天長嘆，哀聲自問「為什麼是我？」，而是趕快就醫。

即使植了牙但牙口仍不好，還會欣慰地說：「幸好，我年輕時吃了許多堅果、花生，現在不能吃也不覺得遺憾，而且還是可以買到Ｑ軟的水煮花生或花生豆花呢！」

•每個年齡層的身心狀況都不同

你的生命觀是：每個年齡層的身心狀況都不同，需盡情發揮，好好享受，不留遺憾，且將來可回味。

你常說，幸好自己在75歲前，就從父母的相繼往生，學到「失去」的藝術。接著長官、親人離世，老友凋零，晚輩展翅高飛，連你的醫師、美髮師、會計師、認識的餐廳老闆等人也逐一退休。

生活圈裡的人，漸漸換成了新朋友，而久了，新朋友也會變成老朋友啊。

你在75歲時，已是善用3C產品的「銀髮達人」，靈活地運用電腦、手機操作各種軟體，拍照、上網、網購、寫文章、經營部落格，還開設Podcast節目，從錄音、轉場音樂到剪輯一手包辦。對你來說，科技是日常，軟體常更新。

今日你在網路上接觸的人如果沒看到你的外貌，不會知道這是一位年逾九旬的長者；看到了，莫不對你的上網能力刮目相看，讓你享受被稱讚的快樂。

當然，這些都是在你還年輕時，尤其是中年時期日積月累的生命力、學習力與韌性的成果，就好比金錢投資的複利一樣。

相信再過十年，105歲的你，也會感激現在95歲的自己的努力。