料理功夫／龍宴開泰 雪花玉簪明蝦球

雪花玉簪明蝦球

雪花玉簪明蝦球賣相猶如古代女子的髮簪，精緻典雅，白綠相配，色彩清新亮麗。它是一道色香味俱全，很豪華的宴客菜。

材料：

大明蝦8隻、細條蘆荀8條、紅蘿蔔1小段、火腿1小段。

配料：

薑末1小匙、蒜末1小匙、蛋清半個。

調味料：

雞湯1/3杯、鹽、糖、白胡椒、香油、水澱粉皆適量。

作法：

1.將大蝦開背去沙腸，去殼留蝦尾，洗淨後加少許鹽和太白粉，抓匀攪拌，醃它30分鐘。

2.再取出蝦子，沖去太白粉，放在厨房紙上，控乾水份備用。

3.蘆荀切成4吋長，留頂端部份，把剩下的修細，紅蘿蔔，火腿切細長條，約3吋長。

4.把蘆荀條和紅蘿蔔條放熱水中燙半熟，撈起備用。

5.用筷子在離蝦頭1/2吋處戳一小孔，把帶殼的蝦尾從洞中穿過，捲成圓形，把蘆荀條、蘿蔔條、火腿條從蝦身的圓洞中穿過，成玉簪狀。

把蘆荀條、蘿蔔條、火腿條從蝦身的圓洞中穿過，成玉簪狀。

6.水煮滾，改中火，把玉簪明蝦放入熱水中燙至8分熟，變色就要撈起備用。

把玉簪明蝦放入熱水中燙至8分熟。

7.鍋中放入少量油，爆香蒜末、薑末、再放入雞湯，調味料，水澱粉煮滾，改中小火，放入蛋清煮成薄芡汁，看去像雪花。

放入蛋清煮成薄芡汁

8. 把玉簪明蝦球倒入芡汁中煮熟兜匀，即可關火擺盤。

小叮嚀：

1.蝦子要選大隻的，才能撑得起玉簪。

2.醬汁不可太濃稠，以薄芡為佳。

★世界周刊廣徵天下各家廚藝祕笈

歡迎充滿創意的中西料理、點心烘焙、獨家私房菜等食譜 投稿，讓你大展廚藝：

1.除了材料、作法外，請提供做菜關鍵或小叮嚀。

2.請附料理過程及成品照片檔至少4張，畫素至少要300萬以上，勿使用濾鏡。

3.投稿請至email：[email protected]

4.來函請附中英文姓名、電話、稿費寄送地址、稿費支付抬頭，請留底稿，不論來函刊出與否，恕不退件。請勿一稿兩投，編者有權刪節。

5.本報系海內外各報紙相關版面或世界日報 新聞網得選用刊登，並收錄於聯合知識庫(udndata.com)。

6.嚴禁抄襲、一稿兩投，違者將永不錄用。