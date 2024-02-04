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料理功夫／圍爐必吃 白菜滷

小璐
白菜滷
白菜滷

冬天是大白菜盛產的季節，也是過年期間餐桌上不可或缺主角之一。白菜滷是我們家傳統的古早味，可用乾香菇取代鮮香菇，再加入干貝、魚翅，就是道豐富的年菜。

材料：

大白菜半顆、五花肉200克、鮮香菇3朵、雞蛋2顆、黑木耳2片、胡蘿蔔適量、蒜末適量。

調味料：

米酒、鹽、味醂、白胡椒粉。

白菜滷食材
白菜滷食材

作法：

1.大白菜洗淨，切段，厚梗先下滾水汆燙2分鐘，再下嫩葉一起燙1分鐘，撈起備用。

2.鮮香菇去蒂下鍋，兩面乾煎至有香氣，切片備用。

3.豬五花切絲，用少許鹽、米酒、太白粉拌勻；胡蘿蔔、黑木耳切絲，備用。

4.起油鍋，倒入蛋液，利用中大火炒蛋。

1.起油鍋，倒入蛋液，利用中大火炒蛋。
1.起油鍋，倒入蛋液，利用中大火炒蛋。

5.將炒蛋碎推到一旁，下蒜末炒香，依序將豬肉絲、胡蘿蔔絲、香菇、木耳、白菜梗，下鍋拌炒，鹽巴、味醂調味，最後下菜葉，蓋鍋蓋小火滷10-20分鐘，起鍋前灑上胡椒粉，好吃的白菜滷即大功告成。

2.依序將豬肉絲、胡蘿蔔絲、香菇、木耳、白菜梗，下鍋拌炒、調味，最後下菜葉，蓋鍋...
2.依序將豬肉絲、胡蘿蔔絲、香菇、木耳、白菜梗，下鍋拌炒、調味，最後下菜葉，蓋鍋蓋小火滷10-20分鐘。

3.起鍋前撒上胡椒粉，好吃的白菜滷即大功告成。
3.起鍋前撒上胡椒粉，好吃的白菜滷即大功告成。

小叮嚀：

1.利用炒蛋取代油炸蛋酥，可以減少油脂攝取量。

2.炒肉絲時，米酒熗鍋，以去腥增香。喜歡吃辣者，此時可下辣椒。

3.滷時不用加水，白菜自會出水。

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