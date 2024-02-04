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矽谷殺妻案引話題 留意「言語侮辱」等家暴早期5跡象

封面故事／低收老年移民 未來在哪裡

記者顏伶如
紐約市65歲以上人口以移民占大多數，由於收入低、沒積蓄、沒社安金，生活陷困境。（圖／123RF）
紐約市65歲以上人口以移民占大多數，由於收入低、沒積蓄、沒社安金，生活陷困境。（圖／123RF）

紐約市65歲以上人口以移民占大多數，其中許多人是在1970年代、1980年代或1990年代來到美國追求「美國夢」，職場黃金歲月早已過去，但由於一輩子從事低薪工作，步入晚年的現今沒有積蓄，領取極少福利甚至沒有任何社安金可拿，生活在社交孤立(social isolation)之中。

成長於厄瓜多爾的帕拉西歐斯(Francisco Palacios)，1986年抵達紐約市，期盼賺取足夠工資，有朝一日可以告老還鄉。不過，大半輩子從事低薪工作，在餐廳、建築工地、洗衣房等地勞動，如今70歲的他沒有存款，日子過得清苦。週一到週五，他在皇后區街角與其他打零工的民眾聚在一起，希望能有油漆房屋等工作機會。他透過口譯接受紐約時報訪問時說：「我覺得我有精力也有體力可以工作，但我並沒有未來。」

沒想終老紐約 但也沒走

紐約時報報導，像帕拉西歐斯一樣的老年移民，如今在紐約市65歲以上居民當中占了超過半數。自從2010年以來，老年移民人口增加比美國本土出生老年人口的增加多了兩倍，主要原因在於年輕時期來到美國的移民，數十年後紛紛步入晚年。

許多銀髮族移民坦承，其實原本沒打算在紐約終老，多年來一直想著「明年就要返鄉」，對於面對殘酷現實感到措手不及。某些移民晚年之後繼續留下來，是因為捨不得離開兒女及孫子孫女，或者不想放棄奮鬥大半輩子一手打造的生活。

數據研究機構「社會探索」(Social Explorer)人口統計顯示，紐約65歲以上人口迅速成長到140多萬與移民有關。2022年，紐約65歲以上老年移民有71萬3000人，比2010年增加57%，同期之間美國出生的65歲以上紐約居民增加25%，來到67萬8000人。紐約移民老年人主要來自多明尼加、中國、牙買加、海地、哥倫比亞等，讓城市充滿多元化，經濟蓬勃發展。

然而，無證客湧入的危機已讓紐約市社會服務及預算難以負荷，老年移民居民人數迅速成長，更讓資援不足問題雪上加霜。

許多銀髮族移民坦承，其實原本沒打算在紐約終老，某些移民晚年之後繼續留下來，是不想...
許多銀髮族移民坦承，其實原本沒打算在紐約終老，某些移民晚年之後繼續留下來，是不想放棄奮鬥大半輩子一手打造的生活。（圖／123RF）

財務社交壓力  加重孤立

移民專家說，許多老年移民承受財務困難、社交孤立的雙重壓力；老年移民學歷通常美國出生老年人來得低，較少擁有退休收入或投資收入。老年移民年收入中位數為1萬4592元，大約只有美國出生老年人年收入中位數3萬元的一半。

許多老年移民由於一輩子從事低薪工作，到了晚年沒有積蓄，領取社安金金額比美國出生老年人來得少，無證移民則根本沒有資格可以拿社安金。受到語言障礙、文化隔閡影響，某些老年移民獲得協助極少。

92歲的張金方(Cheung Gim Fung，音譯)1950年代從香港移民美國，在紐約的中國餐館擔任廚師。隨著一波波新移民從福建前來落腳，他在布碌崙(Brooklyn，布魯克林)日落公園(Sunset Park)社區孤立感越來越重。他說：「我不會說英語，不會說普通話，福建話也不會。」

非營利組織「都市未來中心」(Center for an Urban Future)執行主任鮑爾斯(Jonathan Bowles)說，某些老年移民已經生活於貧窮當中，淪落街頭，接下來可能有更多人出現相同命運，除非市府主管找到提供協助的辦法。2022年時，生活在貧窮線或貧窮線以下的紐約老年移民有16萬3000人，比10年前增加了37%。

曾為城市打拚 今淪棄子

鮑爾斯表示，老年移民在職場歲月裡為紐約市付出許多貢獻，「無法想像當這群移民逐漸老去、需求增加之際，這個城市如今竟棄而不顧」。

非營利團體「移民研究倡議」(Immigration Research Initiative)主任凱立克(David Dyssegaard Kallick)說，雖然極高比率老年移民從事低薪工作，但對紐約當地經濟卻有重要影響，約占紐約大都會區所有商品與服務的31%。

每年擁有5億2300萬預算的市府機構「紐約市老人服務中心」(NYC Aging)發言人尤艾格(Edgar Yu，音譯)表示，雖然紐約面臨預算危機，但仍將持續為老年人提供免費餐點等計畫，包括提供住處安置等。

代表布碌崙的民主黨籍市議員、市議會老年問題委員會主席哈德森(Crystal Hudson)說，老年人口迅速增加，現行服務項目根本無法滿足需求，紐約市政府整體預算當中，花在老年人服務的經費不到1%。哈德森參與推動立法，希望擴大老年人法律保障及福利服務，例如在移民社區成立老年人活動中心，以多種語言推出計畫。

許多移民已經上了年紀，但卻從來沒有想過要如何規畫未來。（圖／123RF）
許多移民已經上了年紀，但卻從來沒有想過要如何規畫未來。（圖／123RF）

移民政策搖擺 雪上加霜 

美國輿論對於移民政策有著激烈辯論，老年移民面臨生活困難，讓問題變得更加複雜。某些人士主張，這個問題是因為聯邦移民政策所導致，無法遏止非法移民入境，也沒法吸引更多高等技術勞工落腳美國。

曾對無證移民提出抗議的「守護天使」(Guardian Angels)創辦人、2021年曾角逐市長選舉的斯利瓦(Curtis Sliwa)說，年紀已經到了75歲或85歲的移民不可能被遣返，許多老年移民就算被遣返回祖國，恐怕也沒地方可去了。他說：「現實狀況就是，我們非常包容，我們也會照顧他們，這是一記警訊。」

公共政策智庫機構「曼哈頓研究中心」(Manhattan Institute)研究員狄馬提諾(Daniel Di Martino)指出，如果把提供福利的對象擴大到老年無證移民，可能導致預算大幅增加，還將引發非法入境潮更為惡化。他說：「這將對世界傳遞出什麼樣的訊息？你可以非法入境美國，到了老年之後，你所需要的一切還都能獲得照料。」

華府智庫機構「移民政策研究所」(Migration Policy Institute)資深政策分析師巴塔洛瓦(Jeanne Batalova)說，絕大多數老年移民是在1970年代、1980年代及1990年代移民潮時期抵達，當時聯邦移民法律修改，放寬許多國家的移民人數限制，世界各地掀起移民美國的熱潮。這批早期移民後來多半已經成為美國公民。

未來怎麼生活 欠缺規畫

不過，近幾年裡，某些移民來到美國時已經年事已高。其中許多人是被已成年、已經入籍美國的兒女帶到美國，而這些老年移民來到美國的目的通常是為了照顧孫子孫女。

日前十多名祖父級的華裔移民聚在布碌崙行人道，坐在摺疊椅聊天、玩牌。71歲蔣愛國(Jiang Aiguo，音譯)是來自福建的農民，八年前到紐約與兒子同住，幫忙看孩子。他說，已經習慣紐約的都市生活，但仍想念生活空間比較大、較有個人隱私的老家。他說，如今在家裡連上廁所都要排隊。

移民權議倡議團體「新移民社區力量」(New Immigrant Community Empowerment)在皇后區推出職業訓練與成長課程，協助移民為生活做出財務、職技及生活等層面的長期規畫。「新移民社區力量」副主任賀南德茲(Hildalyn Colón Hernández)，許多移民已經上了年紀，但卻從來沒有想過要如何規畫未來。

身為無證移民的帕拉西歐斯是「新移民社區力量」的協助對象之一。他說，40年前離鄉背井後不曾回到厄瓜多爾，因為擔心一旦出境就再也無法返回美國。提到雙親過世都沒能回去奔喪時，帕拉西歐斯流下眼淚。他說：「我為了美國夢而來，很遺憾在這裡所有的嘗試，最後都沒成功。」

許多移民已經上了年紀，但卻從來沒有想過要如何規畫未來。（圖／123RF）
許多移民已經上了年紀，但卻從來沒有想過要如何規畫未來。（圖／123RF）

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