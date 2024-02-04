旅遊╱下羚羊谷 國中之國賞奇景

從下羚羊谷底部往上看，山壁是紅色；天空是藍色。（作者提供）

2022年聖誕節當天一大早，我們和兒子一家搭機由大紐約區飛賭城，展開七天六夜自駕車之旅。此行訪問了死亡谷國家公園、大峽谷（Grand Canyon）國家公園、下羚羊谷（Lower Antelope Canyon）和仙人掌（Saguaro）國家公園。下羚羊谷不是美國的國家公園，而是納瓦霍印地安國的部落公園（Navajo tribal park）。

狹縫型峽谷 知名攝影點

上下羚羊谷是世界著名的狹縫型峽谷之一，上羚羊谷是知名的攝影景點，因此更受遊客歡迎。我兒子上下羚羊谷都去過，他們更喜歡下羚羊谷，這次便安排我們兩老下羚羊谷之旅，上羚羊谷略過不去。

要去下羚羊谷，約三個月前必須在網上預約，門票十點半的那場十一點半結束，每張約五十元，不便宜而且老人沒有折扣；去上羚羊谷遊客眾多，必須更早預約，以免向隅。如果要訂早上十一點半到下午一點的黃金時間，門票出爐一天便售罄，因爲職業照相師需要陽光，便會搶這些時段。

下羚羊谷的門票就沒有這樣搶手，有了門票，就有導遊帶領，否則上下羚羊谷，觀光客沒有導遊帶是不准進的。

下羚羊谷在印地安人的保留地之内，印地安人保留地又叫印地安國（Indian nation），美國聯邦政府 目前承認的有574個印地安國，尚未承認的超過200個；下羚羊谷屬於納瓦霍印地安國，由納瓦霍族的原住民 組成。納瓦霍印地安國的土地跨越美國三個州（亞利桑那、猶他和新墨西哥），是美國最大的印地安國，人口與土地面積都是最大的。

每個印地安國有自己的憲法，各印地安國的憲法不盡相同，要看當年是怎麽跟聯邦政府簽約的。印地安國國民要付美國聯邦稅和印地安國稅，但是不必付所在地的美國州稅，納瓦霍印地安國國民不需向所在的三州交稅。

下羚羊谷的山壁有水流紋，是個令人嘆為觀止的自然奇觀。（作者提供）

印地安國 沒禁止開賭場

印地安國沒有軍隊，也不管外交，但有警察，他們在聯合國 沒有席位。印地安國和美國聯邦政府的關係類似於美國各州政府與聯邦政府的關係，但也不盡相同；德州當年與美國簽約加入聯邦，還保有日後可以退出美國聯邦的權利。

另一國中之國的例子是英國的聯合王國（United Kingdom）與其四個成員國：英格蘭（England）、蘇格蘭（Scotland）、威爾斯（Wales）、北愛爾蘭（Northern Ireland）。聯合王國是聯合國的創始國之一，也是安理會的五個常任理事國之一；四個成員國在聯合國都沒有席位，但有自己的首都、國會。

如果美國的非印地安國人在印地安國內遭原住民謀害，此案歸聯邦政府管轄；如果謀殺牽涉的雙方都是原住民，則此案歸印地安國管轄，聯邦政府不過問。

在大紐約區，康州禁止商家開設賭場，可是康州的莫希根（Mohegan）印地安國沒有禁止開賭場，美國聯邦政府也沒有禁止開賭場，於是，老中喜歡去的金神大賭場（Mohegan Sun）就開到莫希根印地安國去。大快活賭場（Foxwood Resort）也開在康州的瑪莎塔克佩科特（Mashantucket Pequot）印地安國。

我們發現納瓦霍印地安國的汽油比美國便宜很多，所以我們一進印地安國，就停車加滿油。我們去的時候，美國的新冠疫情已經結束，在美國不需要帶口罩；可是納瓦霍印地安國尚未解禁，所以我們一進印地安國就戴上口罩，入境隨俗。

下羚羊谷谷底的走道狹窄，有些地方僅容單人通過。（作者提供）

波浪山體 奇特自然景觀

在納瓦霍語中，下羚羊谷的意思是「拱狀的螺旋岩石」（spiral rock arches）。羚羊谷在1931年被一個牧羊人發現，谷内的波浪形狀的山體結構在地質學上是相當罕見的，是個令人嘆為觀止的自然奇觀。納瓦霍語言的文法非常複雜，美軍在二戰時用納瓦霍語當軍事密碼，號稱是無法被破解的密碼，從未被日軍破譯成功過。

爲了次日遊覽下羚羊谷，我們離開大峽谷國家公園與馬蹄灣之後，當晚宿亞利桑那州的佩吉鎮（Page, AZ）。此鎮因靠近馬蹄灣、上下羚羊谷和鮑威爾湖三個美國知名景點而聞名。佩吉鎮建於1957年，它的17平方英里的土地是1948年美國跟印地安國交換土地（land swap）而得。此後，佩吉鎮屬於美國領土，五英里外的上下羚羊谷則屬於印地安國，幸好印地安國沒傻到把羚羊谷這個當今賺錢的寶貝換給美國，那就虧大了。

佩吉鎮雖小，傍晚兒子推薦去鎮上的鳥屋（birdhouse）吃晚飯，這是家有特色的炸雞店，雞肉味道鮮美無比，值得一試。

美國佩吉鎮的鳥屋炸鷄，鮮嫩無比，值得一試。（作者提供）

第二天早上，我們從美國的佩吉鎮出發，十分鐘就到了印地安國下羚羊谷的免費停車場，上羚羊谷在南邊一英里外。集合時間一到，遊客向自己分到的導遊報到。一個導遊帶約十名遊客，他把注意事項講解一下，我們就出發走向下羚羊谷的入口。注意事項除了安全以外，就是不要破壞自然景觀，印地安人知道他們祖先留下來的寶貝吸引了全世界的觀光客，絕對不能自毀長城，要一代一代地傳下去。所以一個導遊不能帶太多人，以至門票偏貴。

英文有句俗語，因帶著很強的種族歧視成分應避免被使用，叫「全是酋長，沒有印地安人」（All chiefs and no Indians）。意指一個單位的人員分布畸形，管理階層人太多，幹活的工人階層人不夠，無法辦事。羚羊谷的導遊業是很賺錢的，現在有七家旅遊公司在經營，照理說導遊應是原住民，可是生意實在太好，旅行社的原住民導遊不夠，並非管理階層人太多。我們分到的導遊是老墨，雖然外觀上有點格格不入，可是他也受過良好的訓練，我們很滿意。

拍攝美景 導遊傳授技巧

羚羊谷的入口處人滿爲患，大家排長隊，導遊趁機幫我們把手機、相機的顔色調成紅色，如此山壁照出來會較紅。導遊並示範全景照（panorama）的拍法。一般全景照片是拍水平方向三百六十度；在羚羊谷中，要拍垂直方向山谷才會看起來深不可測，好像武俠小説寫的谷中藏有千年武功祕笈，找到它恐將引起江湖上數十年的血腥屠殺。

走下羚羊谷入口的螺旋式樓梯，是個大廳，往上一看，景觀非常震撼，好多組遊客在此集結，然後導遊們一組一組地把人按次序帶出，往前探索。谷底非常狹窄，有些地方只能容單人通過，不能超車，所以除了入口的大廳，以後都是單組行動，也方便導遊幫遊客拍全家福。

導遊也會指出一些特殊的景觀，譬如峽谷開口的天空形狀如海馬；山壁形狀如印地安人酋長的人頭等奇景；走山谷的全程處處有驚艷之處，令人目不暇給。

下羚羊谷的天空開口酷似海馬。（作者提供） 下羚羊谷的山壁有印地安人酋長的頭像。（作者提供）

一個小時後，我們從出口的地底冒出來，結束這難忘的下羚羊谷之行，真是人間少見的奇景，只能親身去現場體驗才能有震撼感。