旅遊／西雙版納 曼聽公園漫趣

東南亞特色的版納大佛寺建築金碧輝煌。（作者提供）

雲南，瀾滄江畔，西雙版納，是我小時候一個彩雲之南的夢。美麗的孔雀、藍天白雲、原始熱帶雨林、傣族潑水節，還有那神話般的野象谷，是我的詩與遠方；不曾想，新冠疫情封閉三年後，2023年金秋時節，我回大陸趕上了中秋和國慶節長假，於是，蘇州出差結束後，趁著長假，飛過了彩雲之南，飛到了西雙版納。

中科院西雙版納熱帶植物園

也許正是因為版納一年四季的熱和雨水多、濕度大，造就了西雙版納熱帶雨林。都中秋節了，版納留給我的第一印象就是這裡滿眼的鬱鬱蔥蔥。水流湍急的瀾滄江到了東南亞 就叫湄公河了，不缺水的版納長出了亞洲綠色植被最密、植物種類最多最美的熱帶雨林。這裡，千年古樹百年繞藤的原始森林裡面有孔雀開屏、有野象谷，有熱帶植物園林，包括很多藥用植物、稀土等礦產資源也十分豐富。

天氣預報10月1日版納天氣不錯，我一早兒就打計程車到了不遠的告莊散客集散中心購票，想去久仰大名的中科院西雙版納熱帶植物園一遊。到了集散中心才知道馬上啟程的旅遊大巴座無虛席，人家都是提前網上預購好座位的。所幸我是一個人自由行，買到了一個小時後啟程的下一班旅遊大巴心想事成。旅遊大巴啟程後高速行駛，隨車導遊羅女士一路滔滔不絕，她似乎無所不知、業務相當純熟。這位敬業的資深羅導從AAAAA級中科院熱帶植物園是地球上最大的同類植物園，到何謂熱帶雨林再 到西雙版納人文歷史地理和典故傣族風情趣事談笑風生一路。一個小時行車時間，我們順利打卡中科院西雙版納熱帶植物園。

我曾在美國「世界日報」及其周刊上發表文章，介紹美國費城的長木公園是我所知的最美植物園。中科院西雙版納熱帶植物園之行更新了我對植物園的認知。如果論室外植物園面積之大和植物種類之多，中科院西雙版納熱帶植物園更勝一籌。

中科院版納熱帶植物園門票80元人民幣一張，60歲以上享受半價優惠。中國科學院西雙版納熱帶植物園太大了，占地面積約1125平方公里，門票外最好另外購買電瓶車票。乘坐電瓶車在園內從一個景點到另一個景區，一天時間可以暢遊植物園主要景點。除了大，植物園裡生長的熱帶植物也多，有1萬3000多種，分為38個植物專類區。此外，植物園還保有一片面積約250平方公里的原始熱帶雨林，是世界上其他植物園可望而不可及的。

中國科學院西雙版納熱帶植物園可謂欣賞奇花異草各類植物的聖殿樂園。高聳巨大的繞藤奇樹、熱帶雨林的蘭花和直徑1米多的大睡蓮拍照留影都很出片。除了王蓮池湖面上那一片又一片名曰王蓮的大睡蓮，特別搶眼上鏡外，植物園的百花園、棕櫚園和綠石林等景區都很有熱帶雨林特色，更有檳榔、神祕果和劍麻等罕見植物。植物園里還有乘坐熱氣球升空俯瞰園區美景等遊樂項目呢。

景洪星光夜市、大金塔寺

遊罷熱帶植物園，乘坐來時的同一輛旅遊大巴，還是羅導隨同滿車的遊客返回告莊散客集散中心。在回程的旅遊大巴車上羅導繼續滔滔不絕。此時，羅導主要介紹西雙版納其他著名旅遊景點、景區和特色傣族村寨等，也介紹市區如曼聽公園每晚的「瀾滄江之夜晚會」等演出活動，包括瀾滄江郵輪上的自助餐和東南亞風情表演，並當場賣票預約，很會做生意。

版納景洪市區的瀾滄江大橋夜景一瞥。（作者提供）

西雙版納城市旅遊集散中心特別適合自由行的散客。這里，每天除了有開往中科院西雙版納熱帶植物園和野象谷等較遠的旅遊景點旅遊大巴車外，還有很多去景洪市區周圍特色傣族園和傣族村寨等的旅遊大巴車，安全可靠物美價廉，不參加旅遊團、不自駕、不打車也能輕松舒適而且安全地玩轉西雙版納。

景洪市星光夜市緊挨著告莊旅遊集散中心，下車順著街道兩邊的大象塑像一溜達就到星光夜市了。時間還早，版納的夜幕尚未降臨，不妨先在夜市街邊的飲料咖啡店喝一杯這裡流行的寮國（老撾）奶咖啡。星光夜市有名，夜市裡面的景洪市大金塔寺更有名。在大金塔寺外面打卡拍照留影後，到金塔寺裡面看看也很不錯，西雙版納到處可見東南亞特色的小乘佛教，景洪的傣族建築，我感覺也很有這裡佛教寺廟建築韻味。

夜幕降臨到星光夜市了，遊客越來越多，越夜越熱鬧起來了。我隨著熙熙攘攘的人流在一個接一個的美食攤位前流連忘返，各類烤串和東南亞特色水果和美食最多。在夜市一家餐館落座品嘗西雙版納美食時，喝的冰鎮啤酒一看瓶子是LaoBeer牌，寮國（老撾）啤酒，當然，這裡也少不了泰國 啤酒。西雙版納與緬甸、寮國（老撾）接壤，與越南和泰國相鄰，同喝瀾滄江-湄公河一江之水。

西雙版納的滇菌特色餐廳很有特色。（作者提供）

到了西雙版納才知道，原來這裡的瀾滄江出了國境在東南亞就叫湄公河了。除了告莊集散中心旁邊的星光夜市外，景洪市另外一個著名夜市就在瀾滄江邊。瀾滄江十分寬闊，而且水流湍急，瀾滄江大橋夜景十分壯觀。我在大橋一端的滇菌特色餐廳吃過一餐用版納的蘑菇鮮菌做的菜，挺清淡鮮美。

曼賀納自然村趕擺

版納的全稱是西雙版納傣族自治州，少數民族人口中以傣族為主，景洪市處處可見傣族風情。大多數旅遊酒店都在告莊集散中心附近，我則選擇入住新開業不久的麗楓酒店。這家2023年才開業的麗楓酒店（版納還有另外一家麗楓酒店，老字號）坐落在版納的古那卡傣族文化園入口，裡面就是曼賀那自然村等傣族村寨。

大陸國慶節期間，我還趕上了麗楓酒店前面不遠處曼賀納自然村的「趕」大節。啥是趕擺？就是我們北方農村逢年過節的趕大集，天津人管自由市場或者夜市售貨叫做「擺攤兒」、「擺地攤」，趕擺真是趕大集擺地攤的意思。

早餐後，我從麗楓酒店溜達到曼賀納自然村，並不寬闊的馬路兩邊已然擺滿了賣燒烤肉串的、油炸甜點圈的、炸雞的、鮮榨果汁和椰汁的、野山蘑菇等山貨特產的和傣族服裝工藝品的攤位。陽光下炊煙裊裊，烤肉串、烤雞等現炸現賣，甘蔗汁、石榴汁、橙汁、西瓜汁等也是鮮榨。有意思的是，每個攤位忙裡忙外的傣族婦女都身著民族服裝頭戴精心挑選的各色美麗鮮花，煞是好看。

來趕擺的人越來越多，趕擺大集越來越熱鬧。這時，一隊身穿傣族盛裝，頭戴鮮花的的傣族婦女伴隨著錄音機播放的音樂，邊走邊跳進入趕擺最熱鬧的街道，傣族風情的節日氣氛特別濃烈。我跟隨著舞蹈隊錄像拍照看熱鬧。站成兩排的傣族婦女舞蹈隊衣著十分艷麗搶眼，上身半袖穿綠色、寶石藍色、藕荷色、粉色和黃色的為主，下身長裙各種金色圖案居多，每個人都穿傣族拖鞋，有的還打著花傘，人人能歌能舞。身材高挑的傣族婦女再身穿色彩艷麗的傣族服裝，頭上戴著成串的大朵鮮花載歌載舞，形成趕擺市場一道靚麗的傣族民俗特色風景線。人口有130多萬的西雙版納傣族人口比率占百分之二十五，所以稱為傣族自治州，其首府城市就是我入住酒店所在的景洪市。

傣族自然村 零距離體驗

版納網約車很多計程車也不少，去版景洪市周邊的特色傣族村寨等很便捷而且價格不貴。10月3日版納晴空萬里，聽說投資一億多元建成的西雙版納傣族園裡面有多個傣族自然村，還有趕擺、潑水節廣場和傣族人家做客等，是零距離體驗傣族文化的特色景區。傣族園位於西雙版納橄欖壩，我打計程車很快就到了。

進入傣族園才知道，橄欖壩這裡就是邊境，河對面就是寮國（老撾）。我和其他遊客一樣站在岸邊鐵絲網前拍照，並不寬闊的河對岸清晰可見寮國那邊的建築和山巒。10月初的版納驕陽似火。我乘坐電瓶車在傣族園裡遊蕩，因為是上午，遊客還不多，燒烤市場和潑水節表演等還沒有開始營業呢。

傣族園給我留下的印象就是東南亞風情的傣族寺廟建築多，金碧輝煌。有1400年歷史的曼春滿古佛寺就在傣族園，是西雙版納最古老的佛寺之一。我疫情前曾到過與西雙版納相鄰的越南，胡志明市已然成為東南亞旅遊新熱點。與西雙版納佛國傣族風情特色建築和文化傳統保存至今不同，胡志明市滿眼的法式建、法式洋樓酒吧、天主教堂和大量的歐美遊客。

去版納傣族園旅遊最好就在園區入住一夜，為啥？因為傣族園裡除了傣族寺廟和熱帶植物芭蕉樹等，還有傣族民居和村寨可以深度遊，更有國家4A級旅遊風景區和早晚不同的景色可以欣賞。只有在傣族園住上一晚，才有時間吃兩頓傣家飯，去傣族人家做客，玩「天天潑水節」活動，早上看村寨鬥雞，晚上放孔明燈，而且有時間趕擺在集市上挑選購買傣族特色工藝品等，不虛此行。我一個人自由行，走馬看花傣族園後，在傣族村寨街口買了一只新鮮椰子，喝完了清涼的椰汁，就又打計程車去景洪市周邊下一個景點了。

瀾滄江湄公河之夜篝火晚會東南亞風情演出。（作者提供）

曼聽公園 傣王御花園

我在西雙版納發現傣族文化很喜歡漢語的「曼」字，似乎很高深又挺浪漫。我所住的麗楓酒店位於曼賀納傣族自然村，版納傣族園裡最著名的寺廟名叫「春滿古佛寺」，當年傣王御花園叫做「曼聽公園」。曼聽啥意思？據說是「靈魂的春歡」之意，只有天高皇帝遠的版納傣王才能享用曼聽。湄公河畔的泰國首都不也叫曼谷嗎？

版納可以盡情觀光遊玩的地方很多，自由行最適合只選擇去自己感興趣的景區景點。我對看大象興趣不大，就沒有去路途較遠的野象谷， 據說去了也很難碰到野象。而就在景洪市區的曼聽公園傳承傣族歷史文化一千多年不說，就是當年的傣王和王妃們也都最享受曼聽公園之美，是遊版納必須打卡而且深度遊玩的好地方。到了版納如果與曼聽公園失之交臂，就如同旅遊北京卻沒去故宮和頤和園一樣令人抱憾終生。

曼聽公園裡面的曼聽御花園門前。（作者提供）

曼聽園，你慢慢的走，慢慢的聽，慢慢的欣賞園內的奇花異草，傣族和佛國特色建築，在靜靜的湖面上慢慢地蕩起雙槳看荷花，看角樓，看小橋流水，看千年古樹，看情侶們拉著婚紗在湖邊拍攝婚紗照，看不時飛過的蜻蜓與蝴蝶，美不勝收。

曼聽公園與版納其他這個園那個園相比，就如同北京的頤和園與日壇公園等相比一樣，絕對是西雙版納最具傣族風情和景色的極品公園。我很喜歡曼聽公園的大門口，金碧輝煌的傣族牌樓建築又很有佛國色彩。步入曼聽公園，滿眼的鬱鬱蔥蔥，一年四季的熱帶植物和鮮花，一池碧水和園內金碧輝煌的傣族風情建築山水畫卷一般。我在公園裡順著湖邊邊走邊拍照，眼前一處小巧玲瓏的金色入口門樓上寫有五個金色大字：曼聽御花園。

曼聽公園裡面除了有銀色的白塔、褐色的雙塔和金色的八角廊橋外，與御花園相連通的總佛寺更是西雙版納最高等級的佛寺，總佛寺的大雄寶殿更具王家氣派，很值得一遊。

在曼聽公園觀賞拍照，不知不覺就到了傍晚。閉園後我們到了公園入口的御花園餐廳吃自助晚餐。沒想到餐廳規模這麼大，也是一座金碧輝煌的傣族風情建築。餐廳旁邊就是觀看「瀾滄江湄公河之夜篝火歌舞晚會」的劇場，也很大很有氣派，演出的東南亞各國風情歌舞服裝艷麗，歡快好看。

瀾滄江湄公河之夜篝火晚會演出結束後的放水燈活動。（作者提供）

晚會散場，觀眾們走到外面的湖邊放水燈。月色皎潔，湖面上燈光打出孔雀開屏背景圖案，成百只水燈放入湖面，在背景燈光圖案前美輪美奐，佛國仙境一般。

接下來遊客們聚集在公園入口處周恩來總理銅像前，伴隨著音樂和領舞人們圍繞著篝火跳起舞來。人越聚越多，跳舞的圈子越來越大，歡快的音樂聲中遊客們盡情地歡歌跳舞。曼聽公園，真可謂是傣王室文化、佛教文化和傣民俗文化集一身的特色景區。

大佛寺值得一遊

除了曼聽公園，也在景洪的大佛寺值得一遊。西雙版納雖然到處可見佛教寺廟，但大佛寺與眾不同。為啥？因為不僅大佛寺本身建築大氣恢弘、金光閃閃，而且園內有東南亞最高最大的金身佛像，要爬三千級台階才能上去，高高在上，而且潑水節演出和孔雀園孔雀合放飛等，東南亞佛教特色和版納傣族風情俱全。

我感覺大佛寺金碧輝煌的寺廟建築比總佛寺更加大氣磅礡，特別上鏡。而山頂上那尊巨大的佛祖釋迦牟尼銅佛像的確很夠氣勢，也很有佛祖俯瞰眾生的寓意。我在孔雀園看百隻孔雀從山上飛下來的表演時，一抬頭，看到山頂上的金身佛祖釋迦牟尼塑像時，頓時覺得佛國西雙版納此言不虛。

在大佛寺裡觀看「天天潑水節」活動可圈可點。首先，大水池邊的看台上面有棚頂，坐凳前面有桌子，太陽曬不到還可以在桌子上面擺放吃喝，挺舒適。其次，是主持人經驗老道嘴裡滔滔不絕特別會煽情。當然，最可圈點的是潑水節演出開始，幾十名身著紅色傣族長裙頭戴鮮花的姑娘蹦跳入場，她們每人手拿銀色水盆又唱又跳又潑水，好不熱鬧。最後，很多遊客特別是小孩子和「群眾演員」下水池與紅裙姑娘們撩水、潑水，在主持人的忽悠下將活動推向高潮。

版納大佛寺景區裡面的「天天潑水節」表演場面。（作者提供）

小啟

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