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星座／2月4日至2月10日 水瓶運勢往上衝 牡羊好運在駐守

科技紫微網

2024年2月4日至2月10日12星座運勢如何？

牡羊座

總運指數：★★★★☆

有好運駐守，做什麼都可以大膽一點，面對愛情無須扭扭捏捏；事業學業運平穩，稍有阻力；求財路上得貴人指點，會有不錯的發展。

幸運色彩：玳瑁棕

速配星座：射手座

貴人星座：水瓶座

金牛座

總運指數：★★★☆☆

運勢尚可，事業可以穩重求進，按部就班是你這周應該有的節奏；愛情還欠缺些火候，保持好目前的狀況是關鍵；財運能夠維持平衡，求財不可太強求。

幸運色彩：石板灰

速配星座：牡羊座

貴人星座：摩羯座

雙子座

總運指數：★★☆☆☆

「未知」令你開始有些害怕，凡事若不能事先做好準備，等到麻煩降臨時你會變得灰頭土臉。無論是約會還是執行任務，有準備自然容易看到好結果。

幸運色彩：石板灰

速配星座：金牛座

貴人星座：天秤座

巨蟹座

總運指數：★★★☆☆

電話會是你本周的重要道具，你的好運也與它的使用頻率息息相關。一通電話，一條訊息都將拉近你與戀人、朋友間的距離，貴人也會慢慢向你靠近。

幸運色彩：蘋果綠

速配星座：天蠍座

貴人星座：雙魚座

獅子座

總運指數：★★★★☆

本周運勢不錯，與異性有較為密切的接觸，桃花機會增多；與同事互幫互助，關係融洽；財富方面有進財機會，注意做好投資理財計畫。

幸運色彩：淺蓮紅

速配星座：金牛座

貴人星座：處女座

處女座

總運指數：★☆☆☆☆

本周儘管你很努力地做著本分的事情，但是只有責任、沒有興趣，做什麼都會像機器般，只是按時完成，卻都做得不是很好。

幸運色彩：鉑金灰

速配星座：雙子座

貴人星座：雙魚座

天秤座

總運指數：★★☆☆☆

有些事情你剛逐漸適應，卻因為生活或工作需求而要再度改變，這讓你有種被抽空的感覺。可見本周你更需要適應的不是新事物，而是接納各種變化。

幸運色彩：月亮石銀

速配星座：獅子座

貴人星座：天秤座

天蠍座

總運指數：★★★☆☆

不能按照自己完美的計畫做事，令你感到有些鬱悶。你無法逃避那些突如其來的事情，會被迫取消約會、旅行、聚會。但是一定要向同伴解釋清楚，爭取改期進行。

幸運色彩：香檳金

速配星座：巨蟹座

貴人星座：水瓶座

射手座

總運指數：★★★☆☆

麻煩事會不時降臨，破壞你的好心情，讓情緒有不小的波動。若你能暫時放下不愉快的事情，你會發現困擾你的問題也就不攻自破。

幸運色彩：墨玉綠

速配星座：牡羊座

貴人星座：天秤座

摩羯座

總運指數：★★★☆☆

這一周整體而言是好消息多過壞消息，凡是能夠增添你成就感、自信心的事情都值得去做，你會從中找到不一樣的自己。

幸運色彩：稻草黃

速配星座：金牛座

貴人星座：雙魚座

水瓶座

總運指數：★★★★★

運勢衝高，好運連連。濃情蜜意會是你與戀人的相處狀態；工作效率也比以往要高出很多；投資有風險，用錢還應多加謹慎。

幸運色彩：月光藍

速配星座：水瓶座

貴人星座：雙魚座

雙魚座

總運指數：★★★★☆

甜蜜的戀情會帶動你其他方面的運勢，工作上積極主動，能夠發揮領導才能；理財上遇見難題，需要徵求長者的建議。

幸運色彩：草地綠

速配星座：金牛座

貴人星座：雙子座

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