大仁說財經／美國經濟 今年面臨4大風險

美國經濟在2024年繼續面對許多障礙。（歐新社）

美國企業以謹慎樂觀的態度迎接新的一年。

2023年美國經濟避免衰退，就業市場保持強勁，通膨全年穩定降溫。美國人繼續消費，讓服務提供者、零售商和製造商維持生計。

去年經濟的顯著韌性讓經濟學家和投資 者感到困惑，但這種韌性可能會持續下去。現在通膨很有可能繼續向聯準會 2%的目標靠攏，而失業率不會急劇上升；這是一種罕見的壯舉，被稱為「軟著陸」。聯準會今年也將開始降息。

但是，雖然企業有很多值得感激和樂觀的事情，但前景並不明朗。以下是2024年美國企業面臨的一些最大風險。

1.經濟衰退威脅

首先，由於任何一年都存在經濟衰退的可能性，因此經濟衰退的威脅仍然潛伏。

經濟諮商會一項針對1200多名高階主管的調查顯示，經濟衰退被列為最關心的問題。調查顯示，37%的美國執行長已為未來一年的經濟衰退做好準備。

經濟肯定面臨一些不利因素：隨著美國人繼續減少疫情儲蓄，而銀行正在收緊貸款標準，美國人的債務不斷增加。

部分經濟學家和投資人仍然認為今年可能會出現經濟衰退，而另一些經濟學家和投資者則不這麼認為。富國銀行經濟學家最近在最新的經濟預測中表示，不認為很快看到經濟衰退。

他們在報告中指出，「本著凱恩斯（已故著名的英國經濟學家）的精神，事實迫使我們改變主意。」「簡單來說，我們現在預計美國經濟將繼續擴張，直至2025年底。」

2.通貨膨脹隱憂

根據經濟諮商會的調查，企業主管的第二大擔憂是通貨膨脹。

自近三年前暴升以來，通膨已大幅回落，但仍高於聯準會2%的官方目標，而且高於美國人在疫情爆發前所習慣的任何目標。

經濟諮商會首席經濟學家彼得森(Dana Peterson)表示：「即使通膨指標有所放緩，但物價水平仍然遠高於許多公司的習慣水平。而且由於許多產業勞動力短缺，許多企業仍然面臨著工資上漲的壓力。」

NFIB的去年12月小型企業調查顯示，通膨再次成為「整體經濟最重要的商業問題」。調查還顯示，企業繼續面臨勞動成本上升以及為空缺職位尋找合格候選人的問題。

NFIB首席經濟學家鄧克爾伯格(Bill Dunkelberg)表示：「對小企業主來說，通貨膨脹和勞動力品質一直是個棘手的複雜問題；他們不相信情況會在2024年有所改善。」

根據NFIB的調查，雖然通膨在過去一年大幅放緩，但美國小型企業的信心仍然低迷。去年12月調查的樂觀指數為91.9，連續24個月低於50年平均值98。

3.商業利率 風險

2024年的另一個商業風險是利率。即使預計聯準會將在今年某個時候開始降息，但利率不會回到接近零的水平。

聯準會官員去年12月發布的最新經濟預測顯示，預計長期利率將穩定在略低於3%的水平。 雖然這一利率低於目前23年來最高水平5.25-5.5%，但遠高於疫情初期接近零的利率。

一旦2020年獲得商業貸款的公司需要再融資，這可能會成為一個問題，對於許多公司來說，這可能最快在今年發生。

彼得森說：「如果有很多公司有巨額債務到期，並且必須以高得多的利率進行再融資，那麼違約風險就會增加。」「這肯定會透過金融市場、借錢給他們的實體以及擁有這些證券的投資人得到回饋。這些財務壓力可能會降低銀行向其他企業和消費者放款的意願。」

4.國會僵局和兩極化

美國企業界似乎也對國會持續僵局和兩極化帶來的風險保持警惕。

美國商會主席兼執行長克拉克(Suzanne Clark)表示：「企業所說唯一正在變得更糟的風險是來自我們自己政府。」「我們陷入黨派之爭和政治權力搖擺的惡性循環。」

去年國會的政治僵局幾乎導致美國史上首次出現債務違約，這可能會引發大規模的經濟風暴。強硬保守派一直試圖破壞眾議院議長強生和參議院多數黨領袖舒默最近就支出計畫達成的兩黨協議，距離政府關門的最後期限只有幾天。

國會議員之間的爭吵是風險評估公司惠譽評級將其美國債務評級從最高的AAA調降至AA+的一個重要原因，理由是「治理標準不斷惡化」。另一家評級機構穆迪投資者服務公司(Moody's Investors Service)在去年11月將美國債務前景改為負面。

政治兩極化也使得移民和醫療保健的重大改革難以通過。美國商會執行長克拉克指出，政府建築許可證審批緩慢、勞工簽證申請積壓以及兒童照顧成本高昂，都是政府未能及時應對的例子。