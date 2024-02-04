理財百科／每月投資25元 17年後她開婚紗店

潘妮·鮑爾 斯-謝芭(Penny Bowers-Schebal)在2000年時是位手頭拮据的31歲單親媽媽，連基本的家庭開銷都難以支應；她在接受CNBC電視節目「Make It」訪問時表示，她希望在雇主「前進保險 公司」( Progressive Insurance)的401(k)計畫之外，讓財務更安全。於是，按照知名理財顧問蘇西·歐曼(Suze Orman)的建議，每個月開始向「股息再投資 計畫」(DRIP)投入25元。

依據該計畫，只需投資一家公司，而當時前進保險尚未提供DRIP帳戶，於是鮑爾斯-謝芭選擇了家得寶(Home Depot)；該帳戶會自動將股息收入再購買更多這家公司的股票。

對鮑爾斯-謝芭來說，這是個小而務實的選擇，因為她沒有時間、金錢或知識背景來追蹤股市行情或聘請證券經紀人。她說，每月投資25元似乎「微不足道」，但卻有了回報。2017年，鮑爾斯-謝芭從她的家得寶帳戶中取出2.5萬元，在俄亥俄州日內瓦市郊區開了一家名為Formality Bridal的婚紗店。

她表示，婚紗店第一年就賺到錢；根據「Make It」查看的文件顯示，去年底，鮑爾斯-謝芭在賓州伊利(Erie)市又開了另一家分店，兩家店年收入超過44.1萬元。

鮑爾斯-謝芭的投資帶有幾分運氣。家得寶的投資為她帶來約13%的年報酬率，超過了史坦普(S&P)500指數在過去67年中平均10.26%的水準。而且在近20年內，家得寶數度進行股票分割(stock split)，她手上的股票雖價格僅剩一半，數量卻倍增；這對長期投資者有利，因為一旦股價回升，持股便更加值錢。

理財規畫師、「千禧世代理財之道」(暫譯，The Millennial Money Fix)一書作者博納帕特(Douglas Boneparth)指出，投資一家穩定的公司也是致勝之道。DRIP帳戶是種務實的投資方式，它讓新手在不需付經紀人佣金下投入股市。

但博納帕特表示，一般來說，將所有資金綁在一家公司是有風險的，一旦公司倒閉，投資人也會血本無歸。把雞蛋放在同一個籃子，是分散投資的反面教材；因為投資的公司可能破產，例如3C零售賣場RadioShack。

現年55歲的鮑爾斯-謝芭說，她不是大戶，但這筆投資改變了她的生活，讓她有機會開創自己的事業，不用向銀行借錢，也不致讓家庭經濟陷入險境。