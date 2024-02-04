移民專頁／簽證為何會「倒退」？ 因為使用超出限額了

2024年2月移民排期。（製表／世界日報）

李翼民律師（李亞倫律師合夥人）主答

讀者問：

聽說下一個會計年度的配額於2023年10月發布，時間表將前進。不過，我看到很多預測都說時間表很可能會前進2至4個月。目前，中國的EB-1A List A(表A)是2022年2月。如果新財年才前進2至4個月，這個時間表是不是應該愈來愈長，永遠不會消失嗎？聽說印度的EB-1A時間表已經倒退10年了。我不明白。如果移民局 無法處理，就應停下來。為什麼會倒退呢？

答：

我回答此問題時已是2024年1月，EB-1中國的最後批准日期為2022年7月1日。你可能知道，簽證 公告日期並不與日曆日期一致。事實上，它們有時確實會倒退。這是因為國會對每年可簽發的移民簽證數量設定了限制（通常所有簽證類別為67萬5000個，EB類別為14萬個），然後將其分配給外籍人士。有些國家可能會出現超出限額的情況，即特定類別的簽證需求量多於當年可使用的簽證量。中國和印度的EB職業移民類別經常出現這種情況。根據美國移民局的網站，當申請特定類別或國家簽證的人數超過當月可使用簽證數量時，就會發生簽證倒退，並且倒退通常發生在會計年度結束時。

簽證公告的截止日期由國務院 在考慮各種變數後確定，這些變數包括截至該日使用的簽證數量、預計的簽證需求以及該國家優先類別年度數量限制下剩餘的簽證數量。 對於印度來說，表A的EB-1第一類別其實是2020年9月1日。但是，當一個日期倒退時，通常意味著國務院已使用超出限額，以至於張貼在上個月簽證公告上的日期已沒有可使用的簽證數。然後，國務院、移民局無法對特定優先日期（儘管之前已到達該日期）開始裁決案件，因為沒有簽證配額可提供來滿足該日期的案件，但同時仍可對該日期之前的日期授予簽證。

2024年2月移民排期

國務院公布2024年2月移民排期，親屬移民惟第二優先推進三個多月，其餘原地踏步；職業移民中國出生僅第五優先前進一周，其餘原地踏步；非中國出生第一優先和第五優先有名額，無需排期，其他各項的進步幅度在一周到一個月不等。

親屬移民類：

第一優先（公民的成年未婚子女）原地踏步；第二優先2-A類（永久居民的配偶及未成年子女）前進三個多月；第二優先2-B類（永久居民的成年未婚子女）原地踏步；第三優先（公民已婚子女）原地踏步；第四優先（成年公民的兄弟姊妹）原地踏步。

職業移民類：

中國出生第一優先原地踏步，非中國出生有名額，無需排期；中國出生第二優先（具高等學位或特殊能力者）原地踏步，非中國出生前進一周多；中國出生第三優先（一般類）原地踏步，非中國出生前進一個月；中國出生第三優先（非技術勞工）原地踏步，非中國出生原地踏步；中國出生第四優先（特殊人員）原地踏步，非中國出生原地踏步；中國出生第五優先EB-5非區域中心和區域中心前進一周，非中國出生兩項均有名額，無需排期。（記者張文馨）