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娛樂／漫威3劇上線 「回聲女」打頭陣

陳韻涵
「回聲女」電影海報。（取材自IMDb）
「回聲女」電影海報。（取材自IMDb）

漫威工作室（Marvel Studios）今年有三部影集在串流平台迪士尼+（Disney+）上線，分別是「鷹眼」（Hawkeye）衍生作品「回聲女」（Echo）；「汪達幻視」（WandaVision）衍生作品「阿嘉莎：混沌女巫」（Agatha: Darkhold Diaries）；以及「X戰警」（X-Men）致敬1992年動畫系列的續作「X戰警97」（X-Men '97）。

回聲女

影集「回聲女」1月10日已在串流平台迪士尼+上線，描述紐約罪犯瑪雅洛佩茲（Maya Lopez）雖然有天生的聽覺障礙，但反應速度過於常人，影集內容講述她改邪歸正，並在奧克拉荷馬州故鄉探索自身原住民根源的故事。

瑪雅洛佩茲由威斯康辛州梅諾米尼印第安人保留地（Menominee Indian Reservation）出生的女星阿拉奎柯克斯（Alaqua Cox）飾演，同樣具有美洲原住民血統的她說：「我非常自豪，能夠在一個為原住民發聲的平台有所表現，我們正在以正確的方式做這件事。」

26歲的阿拉奎柯克斯本身也是聽障人士，且右腿曾截肢而穿戴義肢。她不畏身體限制，拍戲期前每天接受體能訓練，並將缺陷化為打鬥優勢。阿拉奎柯克斯說：「義肢不會感到疼痛，我便以此為支撑點，用盡全身力氣釋放踢腿的力量。」

「回聲女」由北美原住民演員瑪雅洛佩茲主演，她是聽障人士並穿戴義肢，將缺陷化為打鬥...
「回聲女」由北美原住民演員瑪雅洛佩茲主演，她是聽障人士並穿戴義肢，將缺陷化為打鬥優勢。（取材自IMDb）

「回聲女」的上映時機正值迪士尼敏感時期，其漫威超級英雄電影稱霸全球十多年後，近期票房表現慘澹。

迪士尼也察覺身陷美國文化戰，被右翼人士和共和黨政治人物批評劇情敘事上「過於覺醒」。

角逐共和黨初選總統提名的佛羅里達州州長德桑提斯（Ron DeSantis）曾批評迪士尼電影中普遍存在同性戀、非二元性別與顛覆性別刻板印象的角色，從「巴斯光年」（Lightyear）到「元素方城市」（Elemental）皆然。

2022年冒險動畫電影「巴斯光年」劇情有女性伴侶接吻的畫面，因此遭以穆斯林國家為主的14個國家禁播。

「元素方城市」透過「水、風、土、火」這四個年輕角色，探討戀愛與性別議題、親子關係、族群認同和移民議題。

阿嘉莎：混沌女巫

「阿嘉莎：混沌女巫」則由凱薩琳哈恩（Kathryn Hahn）飾演反派女巫阿嘉莎哈克尼斯（Agatha Harkness），這也讓阿嘉莎成為繼「雷神索爾」（Thor）頑皮小弟「洛基」（Loki）之後，漫威電影宇宙中第二位擁有個人獨立作品的反派角色。

「阿嘉莎：混沌女巫」電影海報。（取材自豆瓣電影）
「阿嘉莎：混沌女巫」電影海報。（取材自豆瓣電影）

黑色喜劇「阿嘉莎：混沌女巫」由「汪達幻視」首席編劇賈克沙弗（Jac Schaeffer）回歸撰寫劇本並擔任執行製作，但劇組和演員對於劇情十分保密。

賈克沙弗受訪表示，新劇本有許多特別且有趣的內容，相信觀眾會十分驚喜。他說：「人們渴望懷舊，且期待每周五周末夜晚齊聚觀賞的事物。」

「阿嘉莎：混沌女巫」卡司星光熠熠，邀請以喜劇見長的女星奧布瑞普拉扎（Aubrey Plaza）飾演與阿嘉莎抗衡的反派角色，並找來Netflix（網飛）影集「戀愛修課」（Heartstopper）班底的喬拉克（Joe Locke）、單口喜劇演員薩希爾澤瑪塔（Sasheer Zamata）同台飆戲，預定今年秋季上線。

除了年輕世代演員，該劇也找來兩位資深女星，分別是活躍於美國百老匯音樂劇和英國歌劇的74歲資深演員派蒂路朋（Patti LuPone），以及曾在福斯（Fox）喜劇「70年代秀」（That '70s Show）中飾演基蒂福爾曼（Kitty Forman）的72歲黛博拉喬盧平（Debra Jo Rupp）。

「阿嘉莎：混沌女巫」走黑色喜劇路線，圖為劇照。（取材自IMDb）
「阿嘉莎：混沌女巫」走黑色喜劇路線，圖為劇照。（取材自IMDb）

X戰警97

超級英雄動畫劇集「X戰警97」則是漫威拿回「X戰警」電影與電視版權後的第一部作品，不僅帶領觀眾與粉絲「穿越時空」，回到1992年至1997年的復古科幻系列動畫。

2024年版本的「X戰警97」除了延續1997年播映完畢的「X戰警」（X-Men: The Animated Series，又譯「特異功能組」）原有角色、動畫風格並延攬當年的配音員之外，還會有更多變種人（ｍutant）加入X戰警的行列。

「X戰警97」電影海報。（取材自IMDb）
「X戰警97」電影海報。（取材自IMDb）

回歸「獻聲」的原班人馬包括配音員卡塔爾杜德（Cal Dodd）、轉戰政壇的並曾當選加拿大國會眾議員的連諾扎恩（Lenore Zann）、喬治布札（George Buza）、兩度榮膺加拿大版奧斯卡「雙子座獎」（Gemini Award）的女星凱薩琳迪雪（Catherine Disher），以及亞卓安霍夫（Adrian Hough）等。

2024年新加盟的卡司則包括曾演出「愛情昏迷中」（The Big Sick）喜劇的華裔演員周霍莉（Holly Chou）、瑞伊蔡斯（Ray Chase）、珍妮佛海爾（Jennifer Hale）、馬修沃特森（Matthew Waterson）等，預計今年稍晚上線。

「X戰警」在90年代風靡全美，且在動畫界占有無可磨滅的重要地位，媲美「蝙蝠俠」系列動畫（Batman: The Animated Series）。

影評分析，「X戰警」走紅的主因是該動畫的題材突破當年青少年電視節目的天花板，斗膽探討種族屠殺、離婚、愛滋等性病，甚至嘲諷當年的電視文化。

漫威當時不僅改編經典漫畫故事劇情，也與同時代的「蜘蛛人」系列動畫（Spider-Man: The Animated Series）等其他漫畫作品合作演譯，集合觀眾喜歡的主角，聯手創造無限可能，也為後來的漫威宇宙建構雛形。

「X戰警97」1997年播畢後，影響力並未消逝，由於該動畫紅到日本，日本電玩公司「卡普空」（Capcom）順勢推出以X戰警為主角的格鬥電玩「X戰警：磁場原子人 」（X-Men: Children of the Atom）；卡普空的其他著名電玩遊戲包括「快打旋風」（Street Fighter）、「惡靈古堡」（Biohazard／Resident Evil）和「洛克人」（Rockman／Mega Man）。

漫威 迪士尼 原住民

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