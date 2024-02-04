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醫藥／扳機指喀喀響 手術+復健治療

胡蓬生
醫師建議，「扳機指」在手術傷口復合後，可在家進行簡單的復健動作。（圖／台灣大千綜合醫院提供）
醫師建議，「扳機指」在手術傷口復合後，可在家進行簡單的復健動作。（圖／台灣大千綜合醫院提供）

年，退休後發現早上起床時右手大拇指和中指疼痛、腫脹又無法伸直，必須靠左手協助扳直，過程中會出現喀喀聲，就醫檢查證實罹患俗稱「扳機指」的手指屈指肌腱狹窄性肌腱鞘炎，經手術治療，他的手指不再卡卡，恢復正常生活。

台灣苗栗市大千綜合醫院骨科醫師容志雄表示，扳機指與手指長期做重複動作且使用過量有關，因手指骨腹側有像砝碼的結構把肌腱固定住，當手指彎曲時，肌腱可服貼在骨頭上滑動，若手指使用過量，就會造成屈指肌腱過度摩擦，導致腫脹、組織增生、發炎。

剛開始症狀不嚴重時，建議可泡熱水放鬆，避免頻繁做重複的動作，如果手指已會卡住無法伸直，建議以手術治療解決，手術以約1公分傷口在局部麻醉下將肌腱切開、放鬆，術後手指即可活動，是較安全有效的治療方式。

他表示，目前雖有不用開刀的經皮穿刺術，是以一根針刺進皮膚，將肌腱沾黏處挑開，但因無法確認位置，容易挑錯造成肌腱損傷、刮花，就必須再以手術重新治療，有些病人甚至被傷及血管與神經，造成手指痠麻。

有些病人疼痛忍了很久才就醫，不僅手指卡住，肌腱都已攣縮；建議在手術傷口復原後，在家可進行簡單復健動作，先泡熱水把肌腱放鬆，再慢慢把手指往前壓10秒、往後撐10秒，重複做100至200次，連續3周就能幫助手指恢復狀態。

骨科 退休

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