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吃貨／烤蛋糕避用玻璃盤？有例外

編譯周靜芝 / 綜合報導
玻璃蛋糕烤盤十分普遍，但卻不是最佳選擇。（圖／123RF）
玻璃蛋糕烤盤十分普遍，但卻不是最佳選擇。（圖／123RF）

想要做出完美的蛋糕，選擇合適的烘焙器皿是主要關鍵，這不僅是尺寸與形狀的問題。雖然玻璃蛋糕烤盤十分普遍，但這種材質的蛋糕烤盤卻不是最佳選擇。食譜網站Daily Meal報導指出，用玻璃烤盤來烘焙蛋糕，外層容易變焦，讓蛋糕吃起來更乾、更硬。

許多時候，蛋糕中間可能尚未烤透，這種情況也會發生在宣稱「烤箱適用」的玻璃烤盤上，因為「烤箱適用」僅表示該烤盤可耐受烤箱的高溫

除了玻璃之外，Daily Meal稱，最不適合烤蛋糕的器皿是深色金屬烤盤。與玻璃類似，深色金屬也會讓蛋糕受熱不均，以致外層變焦但裡面卻未烤透。問題不在於深色金屬會像玻璃一樣保持更長時間的熱度，而是它們吸熱的速度更快。

為了達到最佳效果，Daily Meal建議使用淺色鋁合金烤盤來烘烤蛋糕。因為是金屬，所以傳熱性能佳，這正是烤蛋糕時所需要的；而且由於顏色較淺，不致吸收太多熱量，讓蛋糕外層容易變焦。

有人認為陶瓷烤盤與鋁合金烤盤效果相同，因為它們的顏色都很淺；但陶瓷的吸熱特性與玻璃相似，即發熱更慢、散熱時間更長。此外，相較於玻璃，陶瓷更容易碎裂。

Daily Meal表示，玻璃烤盤或許不是烘焙多數蛋糕的理想選擇，但在某些情況下則是例外；只要有酸性成分，玻璃便優於其他材質。由於金屬與酸會發生反應，因此在製作鳳梨翻轉蛋糕或香橙海鹽優格蛋糕時，金屬烤盤會讓蛋糕帶有金屬味。在這種情況下，玻璃烤盤是個不錯的選擇。

基於美觀考量，也值得使用玻璃烤盤來烘焙蛋糕。玻璃烤盤的四個邊角通常呈圓形，如果喜歡圓邊的蛋糕，用玻璃烤盤就能如願。

烘焙專家提醒，在使用玻璃烤盤時，記得將溫度降低25華氏度，並多烤10分鐘，可彌補傳熱性能不佳的缺點。

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