城市傳真／紐奧良狂歡節開鑼 這天最高潮

一年一度的紐奧良狂歡節已在6日拉開序幕。圖為盛裝打扮的狂歡者。(美聯社)

美聯社報導，一年一度的紐奧良狂歡節(Mardi Gras)已在1月6日拉開序幕，盛裝打扮的狂歡者與銅管樂隊將擠上有軌電車，沿著歷史悠久的聖查爾斯大道參加夜間遊行。為期數周的嘉年華活動將持續至2月13日。

雖然這是一個非宗教的節慶活動，但紐奧良以及世界各地的嘉年華都與基督教、羅馬天主教傳統密不可分。每年的嘉年華從聖誕節 後的第12天，即 1月6日開始，持續至狂歡節，即「油膩星期二」(Fat Tuesday，今年是2月13日)，這是在「聖灰星期三」(Ash Wednesday)和大齋節(Lent)前的最後一天，人們會在這天大吃大喝、盡情狂歡。

紐奧良的嘉年華是美國規模最大、最著名的狂歡活動，有街頭派對、變裝舞會與遊行，從簡單的社區步行活動到精心製作的高科技盛會，還有布滿燈飾與巨型動畫人物的大型花車。

圖為The Phunny Phorty Phellows成員盛裝打扮擠上有軌電車，沿著歷史悠久的聖查爾斯大道參加夜間遊行。(美聯社)

紐奧良的嘉年華每年雖都從1月6日開始，但每一季的結束時間不同，取決於復活節和大齋節的日期。今年的嘉年華相對較短，將在2月13日達到最高潮。

然而，狂歡不僅限於路易斯安納州 的民眾。大齋節前其他地區也有喧鬧的節日，充滿光彩奪目的珠串、樂隊與其他季節性慶祝活動。

阿拉巴馬州 的莫比爾(Mobile)是全美第一個狂歡節的發源地，這裡的人自豪地以派對、化妝舞會與遊行來延續這項悠久傳統。在狂歡之前，不妨從莫比爾狂歡節博物館(Mobile Carnival Museum)開始探索，可詳細了解當地狂歡節傳統的歷史。