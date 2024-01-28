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料理功夫／阿拉比卡燉雞湯

小璐
阿拉比卡燉雞湯
阿拉比卡燉雞湯

園子裡栽種的咖啡樹，開花結果了，咖啡豆除了磨粉泡咖啡喝，聽說有人拿來入菜，我也想試試。非常實驗性質的一道湯品，但做法極其簡單，結果也很滿意。這道聞起來有著淡淡果香，喝起來清甜回甘的阿拉比卡雞湯，在寒冷的冬夜，著實令人驚艷。

材料：

土雞400克、阿拉比卡豆。

咖啡豆除了磨粉泡咖啡喝，也可以拿來入菜。
咖啡豆除了磨粉泡咖啡喝，也可以拿來入菜。

調味料：

米酒、鹽。

作法：

1.將雞肉與咖啡豆洗淨，冷水入鍋，小火開始煮。

2.水滾了之後，再燉煮20至30分鐘，加入少許鹽、酒調味即可。

1.將雞肉與咖啡豆洗淨，冷水入鍋，小火開始煮。
1.將雞肉與咖啡豆洗淨，冷水入鍋，小火開始煮。

2.水滾後，再燉煮20-30分鐘，加入少許鹽、酒調味即可。
2.水滾後，再燉煮20-30分鐘，加入少許鹽、酒調味即可。

園子裡栽種的咖啡樹，開花結果
園子裡栽種的咖啡樹，開花結果

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