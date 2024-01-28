百科／提早動用退休金？6情況可免罰款

想提早從退休帳戶中領錢而免被罰款，今年起有六大豁免條款。(圖／123RF)

想提早從退休帳戶中領錢而免被罰款，一向不是件容易的事；但今年起情況改變。華爾街日報報導，這是因為2022年12月通過的「安全2.0法案」（Secure 2.0 Act），其部分內容從今年1月起生效，包括20多則條款，允許一些例外情況，免除59歲半以下的人從個人退休帳戶（IRA）與401(k)中提前領錢時，需繳納的10%罰款。

以下是想提前動用退休金 者，需要瞭解的一些豁免條款：

1、從今年起，IRA與401(k) 帳戶持有人若提前取款以支付緊急帳單，可免除受罰。這項豁免僅限每年領取一次，最高金額為1000元，且需用於與個人或家庭無法預知或緊急的財務需求。

2、因身體或精神狀況導致完全與永久殘障的勞工，可不受限制提早從IRA與401(k) 帳戶中領錢，但這項條款門檻很高。紐約會計師事務所CBIZ Marks Paneth資深顧問紐馬克（Avery Neumark）表示，這代表無法從事任何有實質收入的工作，必須是真正的殘障者。

3、在過去12個月內遭配偶或同居伴侶家暴的受害者，可以從其IRA與401(k) 帳戶中領取1萬元或其帳戶50%的金額，以較低者為準。

4、聯邦宣布列為天災災區的居民，可從IRA與401(k) 帳戶中領取最高2萬2000元，不會遭處罰款。

5、被診斷出罹患絕症、可能會在7年內去世者，可從IRA與401(k) 帳戶中提取任何金額的錢而無需繳納罰款。

6、包括SEP IRA和Simple IRA在內的IRA帳戶持有人，可提早領款用於自己、配偶或受撫養人的醫療保險 而豁免受罰。前提是失業、至少連續12周領取失業救濟金者才適用此一例外條款。