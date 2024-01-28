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旅遊／阿拉斯加 驚嘆連連

黃榮南
大大小小的冰河，或遠或近，甚為壯觀。（作者提供）
大大小小的冰河，或遠或近，甚為壯觀。（作者提供）

去年趁入冬之前，兒子、女兒提議來一趟阿拉斯加郵輪之旅，八天七夜的遊輪管吃管住，隨吃隨住，就算不想下船，睡覺也行，不想睡覺，賭兩把也行；在廣招人馬之下，結果聲勢越擴越大，參加人數越來越多，計我們全家、姊姊、姊夫全家、女兒、女婿全家、親家夫婦，一行共14人，全員到齊，都參加了這一次的家庭年度海上盛會，誠可謂聲勢浩大，熱鬧非凡。

第1、2天

首府朱諾 日夜風情各異

10月7日西雅圖下午上船，航行了兩天，海上漂流，沒有信號，與世隔絕，直到10月9日下午才抵達Alaska首府朱諾(Juneau)，才收到了信號。當地雖不至天寒，也沒有地凍，溫度尚可喜，為華氏53度，但風強雨也略驟，只好穿上備妥的雨衣，強渡關山；但見薄霧繚繞，視線不清，若用淒風苦雨來形容，恰如其分，連訂好上山的䌫車，也因天氣不佳而全部取消，四千旅客的遊輪，就算只上岸二千吧，也把小港擠得水泄不通，萬頭攢動，但也別小看這個Juneau小港，它可是全美第二大城市，怎麼可能？原來它是幅員遼闊，以面積而論，它屬第二。

由船上拍下朱諾的夜景。（作者提供）
由船上拍下朱諾的夜景。（作者提供）

「黃」悟空到此一遊，豈可空手，唯一能留下紀念的，只有照張相了，夜晚相片看來倒也「人」模「人」樣，燈火燦爛，與白天之光景，竟也大相逕庭。

晚上10點30分準時開船，開往下一站 Skagway，雞鳴早看天，第二天清晨7:00am就可下船，這一站據說風光不賴，乘坐火車近觀壯麗山河景色，想也必然，阿拉斯加是也。

第3天

斷橋、黃金山區 故事多

船行至Skagway，幸運地是，晴時多雲偶陣雨，已進步到不需穿雨衣，偶爾來點小雨點綴一下，倒也不傷大雅，倒底是阿拉斯加啊。少了風雨，又成何體統。兒子早已訂好了14人的觀光火車票，來趟火車之旅，穿行於高山峻嶺峽谷湖川之間，車行來回兩個半小時，風光當然不俗，阿拉斯加嘛！

突見一斷橋，像似桂河大橋。該橋建於1901年，斷於2019年，當然與二戰無關，但卻勾起了我「桂河大橋」電影的回憶，滿腦片中情景及驚險刺激的炸橋片段，更有親臨現場之感，我好像突然變成了片中男主角威廉荷頓，莫名其妙的興奮了半天，沒辦法，老影迷嘛。

該橋建於1901年，斷於2019年，在橋斷多年之前，即在其旁另新建一橋，取而代之...
該橋建於1901年，斷於2019年，在橋斷多年之前，即在其旁另新建一橋，取而代之，繼續行駛火車。（作者提供）

1897年，不得了，在阿拉斯加Skagway鎭，在離該鎭二十哩的Klondike山區一帶偶然間發現了黃金，報紙以頭版標題Gold ! Gold ! Gold ! 大肆報導，立即造成全美轟動，掀起了尋金熱，成千上萬人奔赴阿拉斯加Klondike地區尋金；有兩條路徑，一條是Chilkoot Trail，路途陡峭較短，一條是White Pass Trail，路途稍平順但較長，但兩條山徑都充滿了危險且路途艱困；為了減輕人的辛勞，遂使用馬來背負一切採金的工具、器材、用品等等，因負擔過重且長途跋涉而累死了三千匹馬。俗話說，「將帥不才，累死三軍」，阿拉斯加尋金是「人民貪財，馬死三千」，真是不可思議。

由Skagway鎮，搭乘觀光火車，行駛於發現黃金的Klondike山區之間，來回...
由Skagway鎮，搭乘觀光火車，行駛於發現黃金的Klondike山區之間，來回兩個半小時，處處懸崖峭壁， 風景優美。（作者提供）

電影「North to Alaska」、「北國尋金記」最具代表性，演出了人性的貪、偷、盜、騙、也因黃金，展現了人性的善良、邪惡，片中也介紹了當地的風土民情，穿插了打鬥、愛情、槍戰，應有盡有，熱鬧非凡，娛樂性極高，令人百看不厭。

兒子、女婿、外甥及外甥媳婦，一行五、六人去酒吧淺酌，據兒子後來回到船上興奮地說，今日有一酒客一時興起，請所有酒客一杯紅酒外加一隻阿拉斯加螃蟹腿，他來買單，小酒館酒客二十多人，吃下來也所費不貲。來到阿拉斯加這蠻荒冰天雪地，也會遇上這等慷慨解囊大俠，真格是「無情荒地有情天」。解囊大俠此刻究竟是得意抑或失意下的舉措，反正酒已入腸，蟹已下肚，我想他們也不會去深究了。

都知阿拉斯加很大，幅員廣闊，但到底有多大？總要有個數字概念吧，翻看當地介紹阿拉斯加的旅遊雜誌，才確定知道，它是德州的兩倍大，加州的四倍，紐約州的十二倍。

1867年3月30日俄羅斯將這蠻荒不毛之地以720萬美元賣給美國，合每畝兩分錢，美國還真是撿到了便宜，該地有漁、林、礦業，後又發展了觀光，發現了豐富的天然氣、石油，更可做為美國的前進軍事基地，等於箝制了對方的咽喉，更令蘇俄後悔莫及，懊惱萬分。

Sea Plane（水上飛機）的落地起飛，也帶來了一陣小小震撼，倒底它是對著我而來，或說我是站在它前方等它起飛，這又像電影「North By Northwest」「北西北」片中飛機追撞人驚險的一幕，我又立刻變成了卡萊葛倫，拔腿狂奔躲入附近的玉米田一般。能在蠻荒之地看到水上飛機起降，對我來說，也是一種新的體驗，幸好機長未對我下手，該拉起時就拉起，否則後果不堪設想，這種感受，別處無法親嘗，倒底是不一樣，阿拉斯加嘛。

站在跑道頭不遠處，看著飛機由頭頂而過，倒也增添幾分刺激。（作者提供）
站在跑道頭不遠處，看著飛機由頭頂而過，倒也增添幾分刺激。（作者提供）

第4、5天

沒飄浮冰塊、黑熊 頗失望

船不靠岸，航行於Glacier Bay之間，欣賞冰河山川美景，冰河當然壯觀震撼，山川美景亦令人目不暇給，但，仍頗感失望，因未見河川上的結凍飄浮大冰塊，也未見載浮載沉而張慌失措的大黑熊，原來，那只是電視上拍攝的紀錄片，或深入更為不毛之地所取的景，專業攝影師也許等了十天半個月才拍到一隻浮冰上快落水的黑熊，才拍到一幕正在崩塌的大冰山。

「愛之船」之旅，怎會穿梭駛入這等危險境界，人間極地呢？想想也就釋懷了。何况，在全球暖化的今日，這種奇景恐也不再重現，如今，沒了黃金，薄了冰川，少了白雪，缺了黑熊，暖了氣溫，若干年後，阿拉斯加恐也不再似阿拉斯加了。

第6天

克奇坎港 海鮮老饕天堂

船繼續前行，到了第三站克奇坎(Ketchikan)， 當然是海港，也是漁港，風景不俗，有北歐海港的味道，當然不俗，阿拉斯加嘛。到處都有海鮮餐館，提供阿拉斯加蟹、蝦、魚、蚌蛤湯等，是喜歡吃海鮮老饕的天堂，天寒地凍來它一隻帝王蟹，喝上一碗滾燙海鮮湯，倒杯威士忌，保證忘了今夕是何年，何夕是今年，快樂似神仙呀。

克奇坎漁港，每日進出船隻不斷，在夏日期間，繁忙異常。（作者提供）
克奇坎漁港，每日進出船隻不斷，在夏日期間，繁忙異常。（作者提供）

百年妓院 標語令人噴飯

不遠處，有一老妓院頗負盛名，名叫「Dolly's House」成立於1919年，百年來，生意火紅，已成當地的旅遊朝聖之地，已成觀光一景，最有意思的是妓院牆上的那兩句廣告詞，實在有學問有內涵，不得不與大家分享一下，看了著實令人噴飯，「Where both men and salmon came upstream to spawn 」，但不知今朝還有否營業，只見門口坐一老嫗，已七老八十，或八老九十，是政府為了不讓遊客失望故意安排的看點？是還在營業已人老珠黃仍在此招攬生意？滿腦問題深感納悶不得其解，得了，關我何事，繼續逛去是也。

老妓院「Dolly's House」牆上的兩句廣告詞。（作者提供）
老妓院「Dolly's House」牆上的兩句廣告詞。（作者提供）

老遠看到Information Center，快步走去想拿些該鎮旅遊資訊，走近一看，居然大門深鎖，打聽之下，原來十月起多半Cruise Line已停止行駛Alaska線，只剩Norwegian一家而已，所以遊客大減，餐廳、禮品店、珠寶店、服裝店等也關了一半，連旅客服務中心乾脆也乘機關門走人，反正政府的嘛，省點預算吧。

第7、8天

胃口東方不敗 看3場歌舞秀

已無任何景點行程，也不靠岸，只快速開航回程中，我猜速度總有25節吧，船上廣播，遇時速50浬的逆風，要比原先預定抵達加拿大維多利亞島的時間至少晚一個半小時，需航行30個小時，也就是說需一天又六個小時才能抵達該島，船上無聊，幹什麼呢？繼續吃吧。

八天七夜下來，吃遍了Buffet 自助餐、義大利、法國、墨西哥餐廳等等，許多人吃得食欲不振、胃口不開、消化不良、油脂不化；還好，對我而言，食物仍是「尚可喜」，胃口是「東方不敗」，以上問題全無，繼續儍吃楞喝，楞吃儍喝，坐船，就是吃與睡，你說，這倒底是坐郵輪的優點還是缺點呢？

八天七夜下來，也看了三場大型歌舞秀，第一場是「Jersey Boys」，講述60、70年代的合唱團「Four Seasons」的成名史，老歌聽來如醉如癡，平添了不少回憶。

第二場是「The Beatles experience」，四位年輕人組成的合唱團，專以模仿披頭為主，到處登台演出，現被輪船公司簽下長約，專在遊輪上表演，你若問我唱得如何？當然，「沒有三兩三，豈能上梁山」，觀眾的評價還是不錯的。

第三場是「Six」，來自不同國家的六位女孩輪番上陣唱搖滾樂，音量過大，震醒了不少觀眾，沒有劇情，也不知所唱何為？只好全程盯著六人中最漂亮的女郎直至終場，甚感無奈，但這也是最好的選擇了。

維島之後，船繼續夜航於10月14日清晨抵西雅圖，於14日當天夜晚飛回紐約，在海上的七、八天中，全程沒有網路、沒有訊號，好似「汪洋中的一條船」，若急需與外界聯絡，需另外花錢方可，並不便宜，就算靠岸抵Alaska也收訊不良，斷斷續續；每天拉雜寫的一些旅遊見聞，看到什麼寫什麼，想到什麼說什麼，走到那裡照那裡，胡言亂語，不知所云，笑看可也。

小啟

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