旅遊／阿拉斯加 驚嘆連連

大大小小的冰河,或遠或近,甚為壯觀。(作者提供)

去年趁入冬之前,兒子、女兒提議來一趟阿拉斯加郵輪之旅,八天七夜的遊輪管吃管住,隨吃隨住,就算不想下船,睡覺也行,不想睡覺,賭兩把也行;在廣招人馬之下,結果聲勢越擴越大,參加人數越來越多,計我們全家、姊姊、姊夫全家、女兒、女婿全家、親家夫婦,一行共14人,全員到齊,都參加了這一次的家庭年度海上盛會,誠可謂聲勢浩大,熱鬧非凡。

第1、2天

首府朱諾 日夜風情各異

10月7日西雅圖 下午上船,航行了兩天,海上漂流,沒有信號,與世隔絕,直到10月9日下午才抵達Alaska首府朱諾(Juneau),才收到了信號。當地雖不至天寒,也沒有地凍,溫度尚可喜,為華氏53度,但風強雨也略驟,只好穿上備妥的雨衣,強渡關山;但見薄霧繚繞,視線不清,若用淒風苦雨來形容,恰如其分,連訂好上山的䌫車,也因天氣不佳而全部取消,四千旅客的遊輪,就算只上岸二千吧,也把小港擠得水泄不通,萬頭攢動,但也別小看這個Juneau小港,它可是全美第二大城市,怎麼可能?原來它是幅員遼闊,以面積而論,它屬第二。

由船上拍下朱諾的夜景。(作者提供)

「黃」悟空到此一遊,豈可空手,唯一能留下紀念的,只有照張相了,夜晚相片看來倒也「人」模「人」樣,燈火燦爛,與白天之光景,竟也大相逕庭。

晚上10點30分準時開船,開往下一站 Skagway,雞鳴早看天,第二天清晨7:00am就可下船,這一站據說風光不賴,乘坐火車近觀壯麗山河景色,想也必然,阿拉斯加是也。

第3天

斷橋、黃金山區 故事多

船行至Skagway,幸運地是,晴時多雲偶陣雨,已進步到不需穿雨衣,偶爾來點小雨點綴一下,倒也不傷大雅,倒底是阿拉斯加啊。少了風雨,又成何體統。兒子早已訂好了14人的觀光 火車票,來趟火車之旅,穿行於高山峻嶺峽谷湖川之間,車行來回兩個半小時,風光當然不俗,阿拉斯加嘛!

突見一斷橋,像似桂河大橋。該橋建於1901年,斷於2019年,當然與二戰無關,但卻勾起了我「桂河大橋」電影的回憶,滿腦片中情景及驚險刺激的炸橋片段,更有親臨現場之感,我好像突然變成了片中男主角威廉荷頓,莫名其妙的興奮了半天,沒辦法,老影迷嘛。

該橋建於1901年,斷於2019年,在橋斷多年之前,即在其旁另新建一橋,取而代之,繼續行駛火車。(作者提供)

1897年,不得了,在阿拉斯加Skagway鎭,在離該鎭二十哩的Klondike山區一帶偶然間發現了黃金,報紙以頭版標題Gold ! Gold ! Gold ! 大肆報導,立即造成全美轟動,掀起了尋金熱,成千上萬人奔赴阿拉斯加Klondike地區尋金;有兩條路徑,一條是Chilkoot Trail,路途陡峭較短,一條是White Pass Trail,路途稍平順但較長,但兩條山徑都充滿了危險且路途艱困;為了減輕人的辛勞,遂使用馬來背負一切採金的工具、器材、用品等等,因負擔過重且長途跋涉而累死了三千匹馬。俗話說,「將帥不才,累死三軍」,阿拉斯加尋金是「人民貪財,馬死三千」,真是不可思議。

由Skagway鎮,搭乘觀光火車,行駛於發現黃金的Klondike山區之間,來回兩個半小時,處處懸崖峭壁, 風景優美。(作者提供)

電影「North to Alaska」、「北國尋金記」最具代表性,演出了人性的貪、偷、盜、騙、也因黃金,展現了人性的善良、邪惡,片中也介紹了當地的風土民情,穿插了打鬥、愛情、槍戰,應有盡有,熱鬧非凡,娛樂性極高,令人百看不厭。

兒子、女婿、外甥及外甥媳婦,一行五、六人去酒吧淺酌,據兒子後來回到船上興奮地說,今日有一酒客一時興起,請所有酒客一杯紅酒外加一隻阿拉斯加螃蟹腿,他來買單,小酒館酒客二十多人,吃下來也所費不貲。來到阿拉斯加這蠻荒冰天雪地,也會遇上這等慷慨解囊大俠,真格是「無情荒地有情天」。解囊大俠此刻究竟是得意抑或失意下的舉措,反正酒已入腸,蟹已下肚,我想他們也不會去深究了。

都知阿拉斯加很大,幅員廣闊,但到底有多大?總要有個數字概念吧,翻看當地介紹阿拉斯加的旅遊雜誌,才確定知道,它是德州的兩倍大,加州的四倍,紐約州的十二倍。

1867年3月30日俄羅斯將這蠻荒不毛之地以720萬美元賣給美國,合每畝兩分錢,美國還真是撿到了便宜,該地有漁、林、礦業,後又發展了觀光,發現了豐富的天然氣、石油,更可做為美國的前進軍事基地,等於箝制了對方的咽喉,更令蘇俄後悔莫及,懊惱萬分。

Sea Plane(水上飛機)的落地起飛,也帶來了一陣小小震撼,倒底它是對著我而來,或說我是站在它前方等它起飛,這又像電影「North By Northwest」「北西北」片中飛機追撞人驚險的一幕,我又立刻變成了卡萊葛倫,拔腿狂奔躲入附近的玉米田一般。能在蠻荒之地看到水上飛機起降,對我來說,也是一種新的體驗,幸好機長未對我下手,該拉起時就拉起,否則後果不堪設想,這種感受,別處無法親嘗,倒底是不一樣,阿拉斯加嘛。

站在跑道頭不遠處,看著飛機由頭頂而過,倒也增添幾分刺激。(作者提供)

第4、5天

沒飄浮冰塊、黑熊 頗失望

船不靠岸,航行於Glacier Bay之間,欣賞冰河 山川美景,冰河當然壯觀震撼,山川美景亦令人目不暇給,但,仍頗感失望,因未見河川上的結凍飄浮大冰塊,也未見載浮載沉而張慌失措的大黑熊,原來,那只是電視上拍攝的紀錄片,或深入更為不毛之地所取的景,專業攝影師也許等了十天半個月才拍到一隻浮冰上快落水的黑熊,才拍到一幕正在崩塌的大冰山。

「愛之船」之旅,怎會穿梭駛入這等危險境界,人間極地呢?想想也就釋懷了。何况,在全球暖化的今日,這種奇景恐也不再重現,如今,沒了黃金,薄了冰川,少了白雪,缺了黑熊,暖了氣溫,若干年後,阿拉斯加恐也不再似阿拉斯加了。

第6天

克奇坎港 海鮮老饕天堂

船繼續前行,到了第三站克奇坎(Ketchikan), 當然是海港,也是漁港,風景不俗,有北歐海港的味道,當然不俗,阿拉斯加嘛。到處都有海鮮餐館,提供阿拉斯加蟹、蝦、魚、蚌蛤湯等,是喜歡吃海鮮老饕的天堂,天寒地凍來它一隻帝王蟹,喝上一碗滾燙海鮮湯,倒杯威士忌,保證忘了今夕是何年,何夕是今年,快樂似神仙呀。

克奇坎漁港,每日進出船隻不斷,在夏日期間,繁忙異常。(作者提供)

百年妓院 標語令人噴飯

不遠處,有一老妓院頗負盛名,名叫「Dolly's House」成立於1919年,百年來,生意火紅,已成當地的旅遊朝聖之地,已成觀光一景,最有意思的是妓院牆上的那兩句廣告詞,實在有學問有內涵,不得不與大家分享一下,看了著實令人噴飯,「Where both men and salmon came upstream to spawn 」,但不知今朝還有否營業,只見門口坐一老嫗,已七老八十,或八老九十,是政府為了不讓遊客失望故意安排的看點?是還在營業已人老珠黃仍在此招攬生意?滿腦問題深感納悶不得其解,得了,關我何事,繼續逛去是也。

老妓院「Dolly's House」牆上的兩句廣告詞。(作者提供)

老遠看到Information Center,快步走去想拿些該鎮旅遊資訊,走近一看,居然大門深鎖,打聽之下,原來十月起多半Cruise Line已停止行駛Alaska線,只剩Norwegian一家而已,所以遊客大減,餐廳、禮品店、珠寶店、服裝店等也關了一半,連旅客服務中心乾脆也乘機關門走人,反正政府的嘛,省點預算吧。

第7、8天

胃口東方不敗 看3場歌舞秀

已無任何景點行程,也不靠岸,只快速開航回程中,我猜速度總有25節吧,船上廣播,遇時速50浬的逆風,要比原先預定抵達加拿大維多利亞島的時間至少晚一個半小時,需航行30個小時,也就是說需一天又六個小時才能抵達該島,船上無聊,幹什麼呢?繼續吃吧。

八天七夜下來,吃遍了Buffet 自助餐、義大利、法國、墨西哥餐廳等等,許多人吃得食欲不振、胃口不開、消化不良、油脂不化;還好,對我而言,食物仍是「尚可喜」,胃口是「東方不敗」,以上問題全無,繼續儍吃楞喝,楞吃儍喝,坐船,就是吃與睡,你說,這倒底是坐郵輪的優點還是缺點呢?

八天七夜下來,也看了三場大型歌舞秀,第一場是「Jersey Boys」,講述60、70年代的合唱團「Four Seasons」的成名史,老歌聽來如醉如癡,平添了不少回憶。

第二場是「The Beatles experience」,四位年輕人組成的合唱團,專以模仿披頭為主,到處登台演出,現被輪船公司簽下長約,專在遊輪上表演,你若問我唱得如何?當然,「沒有三兩三,豈能上梁山」,觀眾的評價還是不錯的。

第三場是「Six」,來自不同國家的六位女孩輪番上陣唱搖滾樂,音量過大,震醒了不少觀眾,沒有劇情,也不知所唱何為?只好全程盯著六人中最漂亮的女郎直至終場,甚感無奈,但這也是最好的選擇了。

維島之後,船繼續夜航於10月14日清晨抵西雅圖,於14日當天夜晚飛回紐約,在海上的七、八天中,全程沒有網路、沒有訊號,好似「汪洋中的一條船」,若急需與外界聯絡,需另外花錢方可,並不便宜,就算靠岸抵Alaska也收訊不良,斷斷續續;每天拉雜寫的一些旅遊見聞,看到什麼寫什麼,想到什麼說什麼,走到那裡照那裡,胡言亂語,不知所云,笑看可也。

