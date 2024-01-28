旅遊／札幌小樽 四季皆宜

札幌地標之一的札幌電視塔，矗立在大通公園的東端。（作者提供）

從大阪乘機約二個半小時就抵達北海道首府-札幌的新千歲機場，所住的旅館已在網站訂好，巴士站就在機場大廳周邊，沿途農場廣闊，風貌粗獷，不到一小時就進入了鬧市區及到了旅館。

大通公園 札幌心臟

札幌是日本 政令指定的最北端的城市，帶有濃烈的北歐風光。氣候酷寒，城市的地面和建築，一年中有三分之一以上的時間覆蓋積雪，在此主辦過冬奧會，但在炎熱的夏季，倒不失為一個避暑的佳地。

中央區的大通公園是一片狹長的綠地，它一直延伸至電視塔，是該市的主要樞紐，也是各類節慶的主會場；這個城市的街道名稱，是按東西或南北方向再加上號碼來區分，容易查找。公園位於札幌中心地帶，東西走向，從中央區大通西1丁目到12丁目長約1.5公里。

園內種植著紫丁香等眾多樹木，花壇被各種鮮花裝點著，在其四處散落著頗為前衛的各種雕塑，還有不斷變化造型的噴泉；在公園的中心區域有百年高齡的參天大樹，枝繁葉茂的「遮陽傘」下排列著長椅，景色多姿多彩，是人們休閒的好去處。

札幌地標之一的札幌電視塔矗立在大通公園的東端，我們乘上電梯登上了90米高的展望台，在360度的全景眺望台上，一覽了札幌的絕美風景；到了夜晚，電視塔塔身上的巨大時鐘顯示幕十分顯眼，而塔身被絢麗的燈光照耀，顯得光彩奪目，在不同季節和節慶活動時還會變換色彩。

各種文化交流及節慶活動，如夏季的露天啤酒花園祭、冬天的德式聖誕集市和著名的札幌雪祭等，都在這裡舉行。

薄野歡樂街 越晚越熱鬧

薄野歡樂街位於札幌市中心、大通公園附近，它算是札幌最繁華的地段，4000多家餐飲娛樂等店鋪，例如酒吧、戲院、餐廳、拉麵街匯集於此；到了晚上更是熱鬧非凡，很多卡拉OK開始營業，霓虹燈閃爍通宵，街兩旁的居酒屋裡滿滿地聚集了開心的下班族，營業的商鋪通宵達旦，當地人叫「薄野不夜天」。這裡的夜晚真繁華，它也是札幌市著名的紅燈區，與東京新宿的歌舞伎町及九州福岡的中洲被列為「日本三大紅燈區」。

舊道廳 北海道開拓象徵

地鐵 東西線在大通站出來即是舊道廳，她是原北海道的最高行政機關大樓，市政府(市役所)也在近旁，這座紅磚綠瓦的巴洛克風格建築，是北海道開拓時代的象徵，被當地人親切地稱為「紅磚房」。

舊道廳原是北海道的最高行政機關大樓。（作者提供）

優雅的前庭有花壇、池塘及古樹，仔細觀賞舊道廳正面上方有一顆紅色五角星裝飾，是北海道開拓的象徵，屋頂上還矗立著綠色的的八角塔，是當時流行的西洋風情的體現。站在廳的正前方仰望，其後方右邊的高樓即是現在的北海道廳，進入舊道廳，裡面保留著的復古設施及裝飾讓人浮想聯翩。

樓內保留了當時政府人員的辦公桌椅、古色古香的座鐘，與各國友好交流的贈品等；內部設有北海道立文書館、北海道歷史畫廊和北方四島資料館等，走在有些深沉暗淡的走廊裡，令人感受到進入了一條歷史的長廊。

計時台 少數美式建築

從舊道廳走不遠就到了計時台，這座鐘樓始建於1878年，也是北海道少數保存至今的美式建築，它是作為日本19世紀引入西方教育以及北海道開墾時期的象徵。這棟白色的木造建築風格簡樸，除了頂上的鐘座外，似乎和我家的房屋好相似；在鐘樓屋頂的上方是一座擁有四面表盤的報時鐘，造型別致，每到整點便傳來清脆的報時鐘聲。計時台的鐘聲巳經持續鳴響了百餘年，被指定為日本重要的文化財產。

計時台是札幌市中心的地標。（作者提供）

白色戀人屋 婚禮聖地

接著從地鐵大通站(Odori)乘T線至宮之澤(T01)下車，就可到達白色戀人公園。「白色戀人」是北海道很出名的白巧克力甜點，而白色戀人公園就是以它為主題的觀光 景點；一進入公園，就看到一棟像童話城堡的紅磚大樓，裡面就是巧克力工廠.在樓面的陽台上，有一座活動的人偶鐘塔，每到整點，鐘塔上的人偶開始唱歌跳舞，非常熱鬧，我碰巧剛入園就看到了這一節目。

超人氣的白色戀人屋。（作者提供）

當進入工廠參觀時，第一次親眼見到了流水線上巧克力製作的全過程，之後到四樓的體驗工房，可動手做屬於自己的「白色戀人」巧克力餅乾，還能將親朋好友的相片印在特製的餅乾盒上，這種特殊的饋贈禮物深受人們特別是年輕情侶們的喜愛。製作完成後，還可到巧克力吧品嘗一下獨持的巧克力飲料--白色戀人聖代；此外，公園內的幾座超人氣的白色戀人屋，是舉行婚禮的絕佳之處。

狸小路 著名商店街

狸小路一帶是相當繁榮的商店集中地，通常簡稱「狸小路」，自1958年起，狸小路各段街道的頂部開始設置天窗幕蓋，包含了數百間店舖，有各種商品專門店、食肆以及土產專賣店，並建立起廣泛的連鎖地域；貫通札幌地鐵大通站至薄野站，加上與札幌地下街的聯結，構成這一條號稱東京以北最大的商業街。現在它成為了深受國內外旅客喜愛的商區。

狸小路商店街是札幌著名商區。（作者提供）

二條市場 海鮮水產俱全

二條市場是有著百年多歷史的集市，這裡水產店鱗次櫛比，門前擺滿了各式各樣的新鮮水產，在店門口整齊排列的螃蟹，在海鮮土特產中很具人氣；專門來到這裡買北海道的螃蟹、扇貝等海鮮帶回家的觀光客也非常多。

專門來到二條市場買北海道的螃蟹、扇貝等海鮮帶回家的觀光客也非常多。（作者提供）

鮭魚卵晶瑩透亮、螃蟹更是超厚，有些店內的水槽備有活鮑，真是大開眼界。在這裡能夠品嘗到從北海道各地早晨剛到貨的新鮮魚貝類烹製的海鮮蓋澆飯和壽司，禁不住新鮮海鮮的誘惑，品嘗了肥美的生魚片，入口瞬間即化，店內的烤魚不只口感紮實，鹹淡適中，和味噌湯與白飯一起也配成了入味的定食。

拉麵共和國 匯集8名店

到札幌絕對要嘗嘗這裡的人氣拉麵，札幌的一個著名的拉麵店就是拉麵共和國，它開設在著名的百貨大樓伊勢丹(ESTA)的10層，伊勢丹就位於札幌站旁。拉麵共和國匯集了8家北海道最具人氣的拉麵店，集合了札幌的味增拉麵、旭川的醬油拉麵、函館的鹽味拉麵以及釧路的高湯拉麵。我們點了精心烹調的雞骨湯頭的拉麵，麵條甚富彈性，湯汁鮮美而不膩，有配菜，還可以加麵，真是名不虛傳。

札幌站。（作者提供）

從札幌地鐵的宮之澤下車，就有個巴士站頭，從這裡乘公車可直接至小樽，其實這個站和白色戀人屋很近，但不顯眼；沿途一片北國風光，約四十分鐘就到了小樽車站，車站精緻小巧。

小樽（Otaru）是北海道的著名港城，從明治至大正時期，曾是北海道經濟發展的中心和繁華的商都。它過去曾經是石狩地區所生產的煤礦等物產向外輸出的主要港口，也是自俄羅斯輸入木材等建設用物資的入口港。因此之前在此處攔截了勝納川的河水，將其出海前的河道轉向延長，修築成運河，以便利港埠地區的貨物裝卸。

小樽古運河 浪漫異國情調

從小樽車站走數分鐘就到了運河邊，小樽運河沿岸紅磚倉庫鱗次櫛比，印證小樽作為往日北海道金融、經濟中心的繁榮景象。運河沿岸全長1120米的散步路，兩側樹立了衆多煤油路燈；入夜，點點燈火醞釀出浪漫的異國情調，令人不禁油生懷舊之情。目前的運河及運河旁的倉庫設施，已成為主要的觀光景點，為小樽市內海運產業衰退後，又提供了新的重要經濟來源。

小樽古運河。（作者提供）

小樽中央市場是小樽市內最大的商區，中央市場由三棟樓構成，內有幾十家店鋪，主要銷售各種海鮮乾貨蔬菜水果和肉類等；還有不少餐飲店，日用商品種類齊全，是當地人日常光顧的主要市場。

小樽一日遊，觀運河、挺商場、嘗蜜瓜、品壽司，收獲頗豐。

遊覽北海道是我嚮往已久的心願，她是日本的糧倉，也培育出最天然的食材，又有四季皆美的氣候：春天賞櫻，夏天看薰衣草，秋天賞楓，冬天看雪祭；這次飽覽了北海道的首府札幌和在其郊外的小樽，還有不少景點尚未觀光。

到登別溫泉長達八千米的櫻花行道賞櫻和從旭川出發至遍布薰衣草的花田觀賞，則是我下次再遊北海道的首選。