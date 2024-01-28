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愛地球／簡單改變生活 就可救地球

編譯廖振堯
費城Good Buy Supply商店的老闆Emily Rodia，拿著濃縮洗衣精，顧客可以將其倒入自己的容器中。（美聯社）
費城Good Buy Supply商店的老闆Emily Rodia，拿著濃縮洗衣精，顧客可以將其倒入自己的容器中。（美聯社）

迎來2024年，人們期盼著新年新氣象，而或許生活中可以多多留心、改變一些小習慣，為地球也帶來「新氣象」，美聯社便整理出一些訣竅，不僅能減少資源浪費，也能省下一些日常開銷。

規畫購物清單

居家資訊網「Better Homes & Gardens」新聞編輯副主任菲利普(Lauren Phillips)表示，浪費食物其實造成嚴重的環境問題，但經常被忽視。「一旦留意到扔掉多少食物，你就會開始思考如何在食物過期前吃完它們」她說。

更好的做法是規畫購物清單，這樣就幾乎不會買多餘的東西。「即使有買一送一，也只買需要的東西！」此外剩菜應密切注意保質期，以便即時食用；用玻璃或竹製容器來儲存即冷凍食物。

居家網站Real Simple的資深編輯貝克(Hannah Baker)則建議若不用保鮮盒存放，也要避免保鮮膜，以蜂蠟紙(beeswax wraps)密封更佳。至於堆肥廚餘也比想像中容易，但要經常取出、不要堆放太久，願意花錢的話市面上亦有堆肥機產品讓整件事更為輕鬆。

最後如果是常點外送的民眾，最少可以要求不附塑膠餐具，減少一次性垃圾。

住在芝加哥的Rachel Cooper，手裡拿的是布製餐巾。（美聯社）
住在芝加哥的Rachel Cooper，手裡拿的是布製餐巾。（美聯社）

選擇高品質產品

菲利普說，好好考慮購買產品的品質，最終能減少購買和丟棄的數量。不管是家具、居家用品、衣服、電器、鞋子，選擇做工精良、耐用的產品可以使用很多年，雖然價錢可能較高，但最終花費可能比老是更換廉價產品更低；亦可以多逛逛古董二手店尋寶。

紐約州一棟房子的前院種植著本地和非本地植物。（美聯社）
紐約州一棟房子的前院種植著本地和非本地植物。（美聯社）

幫幫鳥類和蜜蜂

此外，菲利普稱一些久久才用到一次的物品應考慮租用即可，像是正式場合的服裝、搬家用箱子，甚至是到圖書館多借書。「仔細找找就會驚訝地發現現在很多東西都有租賃服務，不必買只用幾次就扔掉的物品。」

德拉瓦大學(University of Delaware)生態學教授塔拉米(Doug Tallamy)敦促有花園的民眾應密集種植本土植物，幫授粉動物提供食物和庇護，減少草坪的面積。即使是陽台上的小花盆，也可以選擇授粉動物偏好的植物。

此外，可以收集雨水、洗菜水來澆花；切勿使用除草劑或驅蚊劑，建議使用像Mosquito Dunk這種天然殺幼蟲劑，不僅更有效、危害更小，價格也便宜得多。

如果不是常騎單車，需要時可使用共享單車。(美聯社)
如果不是常騎單車，需要時可使用共享單車。(美聯社)

日常節電也節油

除了隨手關燈，沒在使用的電器也能斷電或拔除插頭，甚至是充電器沒在充電時也應拔除。透過PlayStation或Xbox觀賞串流平台的用電量比智慧電視高出30倍；如經常遊玩遊戲機，至少應設定自動關機。此外等洗碗機裝滿再洗、少用烘衣片(dryer sheets)因會增加烘衣時間、改用LED燈泡、冰箱冷藏溫度設定在華氏28到42度、冷凍設定在0到5度間，都是節能小訣竅。多走路少開車可以從較短距離開始，如果必須坐車那也能考慮共乘。

CES科技展展示了四門的冰箱。冰箱冷藏溫度設定在華氏28到42度、冷凍設定在0到...
CES科技展展示了四門的冰箱。冰箱冷藏溫度設定在華氏28到42度、冷凍設定在0到5度間，都是節能小訣竅。(美聯社)

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