藥草養生術／嚴寒低溫…這10種藥草能預防心血管疾病

玫瑰果 (Rosehip)的果實具有豐富的維他命C，在感冒時期使用，也有助免疫力。（作者提供）

最近美國各州嚴寒低溫，天冷正是心血管疾病 好發季節；前陣子看到新聞，在我那個年代的台灣知名的棒球選手張誌家疑似心血管疾病猝死於中國，我還記得他曾代言某品牌蔬果汁，令人不勝稀噓。

心血管疾病發生的主要原因如下：

高血壓 ：根據世界衛生組織指出，全球有13%的死亡，都是高血壓造成，有高血壓的人罹患心臟病、腦中風、腎臟病的機率也較一般人高出許多。

高血脂：很多人為了健康，選擇素食，卻不知道有些素食過度加工，甚至有些還加入飽和脂肪棕櫚油，已經不是健康的素食。另外現在很流行「素食肉」，有素火腿、素培根、素漢堡，裡面也是過度調味，多數鈉含量過高，而且製作過程也是過度精緻化，不妨用黃豆、小扁豆及鷹嘴豆做為素食蛋白質來源。

飲食：從地中海的藍區長壽者的飲食來看，他們平均一周才吃二至三次的紅肉，多以白肉、魚肉及豆子堅果代替蛋白質及熱量來源。

家族史：父母親有心血管疾病，子女發生比率較高，美國現在有很多居家使用的DNA檢測，不用抽血，就可以了解個人糖尿病、乳癌、失智症、心血管疾病及巴金森氏症的機率，我已完成居家檢查，個人覺得頗具參考價值。

肥胖、抽菸、喝酒、糖尿病、老化等都是危險因子。另外生活緊張、缺乏運動及人格特質如無法適度抒壓、易焦慮及不信任他人的人均易造成血管壓力及窄化。

除了運動、飲食及控制鹽份攝取外，許多藥草也有研究證實長時間使用，有助血壓控制及心臟血管功能，

超過十個有助血壓及心臟血管功能的藥草：

山楂 (Hawthorn)

2006年英國一項研究對第二型糖尿病的患者給予1200毫克的山楂萃取取物，經過16周後，舒張壓顯著下降，同時與藥物沒有交互作用，事實上山楂對心臟衰竭、冠心病、心絞痛及裝有心臟支架具有很好的保護力，是英美執業的藥草師用於緩解心臟疾病首選的藥草，值得一提的是，必須含有山楂葉、山楂果及山楂花等的產品才有此項功效。

大蒜 (Garlic)

日常使用的大蒜本身是一種天然的抗血壓劑，大蒜含有「大蒜素」，能夠降低收縮壓，同時作用類似血壓藥「ACE」抑制劑，是一種血管緊張素的抑制劑。

歐蓍草 (Yarrow)

內服幫助發汗，能夠退燒，有助血管壁的彈性及血管回流，有助降血壓、靜脈曲張及痔瘡，甚至一些嚴重發炎造成的發燒，如感冒、膀胱發炎及肺炎等，也很常用到這個藥草，外用還能用於止血，該藥草的拉丁學名取自特洛伊戰爭的第一勇將「阿基里斯」，相傳他刀槍不入，就是出生時，其母捉著他的腳踝，倒栽葱泡在歐蓍草茶汁中，只有腳後跟沒有泡到，後來成為他的致命點；另有一說是，他常使用歐蓍草為傷兵止血療傷。

歐蓍草 (Yarrow) 有助降血壓、靜脈曲張及痔瘡，甚至一些嚴重發炎造成的發燒。（作者提供）

玫瑰果 (Rosehip)

原生種單瓣玫瑰花的果實，它的果實冷壓油有助皮膚及疤痕的修復，但其果實具有豐富的維他命C，在感冒時期使用，也有助免疫力；一項對肥胖也有糖尿病者的研究，連續六個月的服用玫瑰果粉，結果收縮壓、膽固醇及低密度膽固醇(壞的膽固醇)都下降。

洋葱 (Onions)

洋葱雖然是很便宜的食材，但它的養生功效不可小覷，它含有抗氧化物「flavonol」,「quercetin」, 能夠下降舒張壓及收縮壓。

奧勒岡 (Oregano)

動物實驗發現，奧勒岡中的香芹酚（carvacrol），是一種超強抗氧化物，能夠降低舒張壓、收縮壓及心跳過快的情形 ，在義大利 料理及法國普羅旺斯的香料常有這個香草，它的味道辛嗆，但適合與海鮮料理、

橄欖油 (Olives)

被喻為長壽飲食的地中海區，常大量使用橄欖油來料理及冷拌菜餚，研究也發現橄欖油有助降低血壓；除此美國有一種特別的覆盆子油，其油脂比率跟天然魚油接近，也是具有橄欖油的養生功效，同時儲存條件比橄欖油更容易，較不易氧化，我會用於沙拉料理及外塗於皮膚保養上；但要注意覆盆子的比率，有些不肖業者會混入雜油，如果裡面含硬脂酸及棕櫚酸的比率較高，表示含有混雜的油品，不是精純的覆盆子油。

銀杏 (Ginkgo)

科學研究，銀杏葉有助末稍血液循環、腦部血流、耳鳴、眩暈、記憶不佳，並有助血壓穩定，如果是使用保健食品，每次必須使用40mg，一天三次，效果較佳。

益母草 (Motherwort)

改善經期不順及舒緩神經焦慮，適合因緊張造成的高血壓。我在中國餐館，還品嘗過新鮮益母草的炒青菜，口味還真不錯，沒有藥味。

刺五加 (Siberian ginseng)

又稱西伯利亞人蔘，跟人蔘、西洋蔘及黨蔘一樣，為「適應原」藥草，提高人體心理及生理對抗壓力的能力，可做為食材、草精及濃茶。提升活力及抗壓性，可作用於內分泌系統，平衡內分泌系統，無論是心理或生理的壓力或慢性疲勞，均有很好的抗壓解乏的效果。許多研究有助慢性呼吸道過敏、血糖平衡、血壓穩定、降低膽固醇及活化細胞功能。

其他有助的藥草還包括黑升麻 (Black cohosh)、纈草 (Valerian)、蕁麻 (Nettle)、啤酒花 (Hops)、葫蘆芭籽 (Fenugreek) 、菩提花(Linden)、西蕃蓮 (Passionflower) 等。

可以準備以下藥草做為茶飲：菩提花1份／歐蓍草1份／銀杏1份／蕁麻1份

（作者為註冊藥草師及英美註冊芳療師）