我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

網球／謝淑薇澳網拿下女雙冠軍 寫超神「雙冠」紀錄

拜登將依法補助晶片廠 台積電入列…3月國情咨文前公布

1月28日至2月3日 獅子無關事別碰 天秤財運放手一搏

科技紫微網

2024年1月28日至2月3日12星座運勢如何？

牡羊座

總運指數：★★★☆☆

不能按照自己完美的計畫做事，令你感到有些鬱悶。你無法逃避那些突如其來的事情，會被迫取消約會、旅行、聚會。但是一定要向同伴解釋清楚，爭取改期進行。

幸運色彩：羊毛白

速配星座：金牛座

貴人星座：水瓶座

金牛座

總運指數：★★★★☆

與戀人偶爾會鬥嘴，使戀情變得不那麼圓滿；工作會因為你積極的態度呈現明朗的態勢，有時還能得到上司的嘉獎；理財上可得助力，但對自己的管理仍不可大意。

幸運色彩：美橙黃

速配星座：牡羊座

貴人星座：射手座

雙子座

總運指數：★☆☆☆☆

開始要惡補一些必要的技能或知識。出於生活和工作需要，一些東西你不得不從零開始學，雖然過程會很辛苦，甚至想要逃避，但對你的發展絕對有益無害。

幸運色彩：酸橙綠

速配星座：巨蟹座

貴人星座：處女座

巨蟹座

總運指數：★★☆☆☆

生活壓力過大，自己的事情都有些管不過來，更沒多餘的精力去操心別人的事。適當安排一些有益身心的事，如運動或閱讀，可讓身心得到放鬆。

幸運色彩：芙蓉粉

速配星座：摩羯座

貴人星座：雙魚座

獅子座

總運指數：★★☆☆☆

一些複雜而又難以擺平的事情本周很容易纏上你，你會因為處理這些事被搞得暈頭轉向。倘若遇到能力之外的事情，就盡量別攬上來，與你無關的事情更是不要去靠近。

幸運色彩：淺桔黃

速配星座：金牛座

貴人星座：摩羯座

處女座

總運指數：★★★★☆

自我解壓能力極強的一周，在任何領域你都能感到輕鬆自如，可以隨心所欲的去做任何事，收穫將比平時多很多。

幸運色彩：辣椒紅

速配星座：雙子座

貴人星座：處女座

天秤座

總運指數：★★★☆☆

運勢一般，情場中將會遭遇競爭，別急著出手回應，應先想好策略方可制勝；工作還算穩定，只是要小心與同事間產生誤會；財運比較理想，值得放手一搏。

幸運色彩：瑪瑙紅

速配星座：雙子座

貴人星座：水瓶座

天蠍座

總運指數：★★★★★

幸運女神降臨身邊的一周，只要有想法並且付諸行動，多半都能達成所願。投資作為本周的重心，多放些心力，將能有所斬獲。

幸運色彩：稻草黃

速配星座：天蠍座

貴人星座：摩羯座

射手座

總運指數：★★★★★

精力充沛的一周，你的世界將充滿陽光，不僅笑容常會掛在你臉上，你的陽光也能溫暖到身邊的其他人。

幸運色彩：墨玉綠

速配星座：巨蟹座

貴人星座：摩羯座

摩羯座

總運指數：★★☆☆☆

大膽、創新的路線本周不適合你，謹慎踏實才是你轉危為安的明智之選。凡事都以做好做完為重要方針，哪怕慢一點，也好過徒勞無功。

幸運色彩：美橙黃

速配星座：牡羊座

貴人星座：巨蟹座

水瓶座

總運指數：★★★★☆

各種心結可望在這一周打開，還原你一個良好的心態，讓你可以放手去做自己感興趣的事情，對生活也能多一些期待。

幸運色彩：松石綠

速配星座：雙子座

貴人星座：處女座

雙魚座

總運指數：★★★☆☆

電話會是你這一周的重要道具，你的好運也與它的使用頻率息息相關。一通電話，一條訊息都將拉近你與戀人、朋友間的距離，貴人也會慢慢向你靠近。

幸運色彩：生態綠

速配星座：金牛座

貴人星座：摩羯座

【延伸閱讀】

上升星座看未來？星座命盤免費算

塔羅神占，你的戀情開花結果？



更多命理分析，請前往 科技紫微網

投資

上一則

365行／去年薪情 客服經理漲最多

下一則

旅遊／阿拉斯加 驚嘆連連

延伸閱讀

1月21日至1月28日 金牛座情緒浮躁 天秤座運勢高漲

1月21日至1月28日 金牛座情緒浮躁 天秤座運勢高漲
3星座大放異彩迎春節：未來一周財運上升 愛情、事業兩得意

3星座大放異彩迎春節：未來一周財運上升 愛情、事業兩得意
2024年「5星座」有望衝事業高峰 牡羊接重大項目、射手備受矚目

2024年「5星座」有望衝事業高峰 牡羊接重大項目、射手備受矚目
1月14日至1月21日 牡羊座過得充實 獅子座混亂奔波

1月14日至1月21日 牡羊座過得充實 獅子座混亂奔波

熱門新聞

有人工作期間使用智慧型手機，但夜間及周末假期時則改用極簡手機Light Phone II。（取自X平台Light帳號）

美國現象／手機成癮偷走時間 紐時作家1招改善

2024-01-21 10:15
人們真的需要多關注身邊的親朋，多一些體諒和寬恕，在他們需要的時候給他們溫暖和支持。 (圖／123RF)

封面故事／光彩背後的焦慮與壓力…華裔青少年自殺變多了？

2024-01-21 14:18

老實說／華人換回美元折騰 換匯轉地下

2024-01-21 12:22
在華人微信群時常看到換匯消息，有人出人民幣換美金，也有人出美金換人民幣，金額從幾百、幾千，甚至數萬元不等。（讀者提供）

老實說／華人私下換匯 遭黑白兩道盯上

2024-01-21 12:00
豆皮洋蔥燴雞絲

料理功夫／豆皮洋蔥燴雞絲

2024-01-21 01:12
特萊維是羅馬最著名的噴泉。（圖／王福全提供）

旅遊／羅馬假期 用噴泉畫出美麗驚嘆號

2024-01-21 01:02

超人氣

更多 >
Lisa金色緊身戰袍熱舞辣爆 法國第一夫人拉C位拍照

Lisa金色緊身戰袍熱舞辣爆 法國第一夫人拉C位拍照
華人找槍手考駕照趨勢大增 走線華人尤其多

華人找槍手考駕照趨勢大增 走線華人尤其多
南加閒置豪宅遭百人占領 夜夜笙歌三個月 鄰居叫苦

南加閒置豪宅遭百人占領 夜夜笙歌三個月 鄰居叫苦
紐約華埠「後花園」種花20載 華婦被譽「不為人知的英雄」

紐約華埠「後花園」種花20載 華婦被譽「不為人知的英雄」
紐約班森賀華人個資外洩嚴重 千元銀行積蓄被盜

紐約班森賀華人個資外洩嚴重 千元銀行積蓄被盜