1月28日至2月3日 獅子無關事別碰 天秤財運放手一搏

2024年1月28日至2月3日12星座運勢如何？

牡羊座

總運指數：★★★☆☆

不能按照自己完美的計畫做事，令你感到有些鬱悶。你無法逃避那些突如其來的事情，會被迫取消約會、旅行、聚會。但是一定要向同伴解釋清楚，爭取改期進行。

幸運色彩：羊毛白

速配星座：金牛座

貴人星座：水瓶座

金牛座

總運指數：★★★★☆

與戀人偶爾會鬥嘴，使戀情變得不那麼圓滿；工作會因為你積極的態度呈現明朗的態勢，有時還能得到上司的嘉獎；理財上可得助力，但對自己的管理仍不可大意。

幸運色彩：美橙黃

速配星座：牡羊座

貴人星座：射手座

雙子座

總運指數：★☆☆☆☆

開始要惡補一些必要的技能或知識。出於生活和工作需要，一些東西你不得不從零開始學，雖然過程會很辛苦，甚至想要逃避，但對你的發展絕對有益無害。

幸運色彩：酸橙綠

速配星座：巨蟹座

貴人星座：處女座

巨蟹座

總運指數：★★☆☆☆

生活壓力過大，自己的事情都有些管不過來，更沒多餘的精力去操心別人的事。適當安排一些有益身心的事，如運動或閱讀，可讓身心得到放鬆。

幸運色彩：芙蓉粉

速配星座：摩羯座

貴人星座：雙魚座

獅子座

總運指數：★★☆☆☆

一些複雜而又難以擺平的事情本周很容易纏上你，你會因為處理這些事被搞得暈頭轉向。倘若遇到能力之外的事情，就盡量別攬上來，與你無關的事情更是不要去靠近。

幸運色彩：淺桔黃

速配星座：金牛座

貴人星座：摩羯座

處女座

總運指數：★★★★☆

自我解壓能力極強的一周，在任何領域你都能感到輕鬆自如，可以隨心所欲的去做任何事，收穫將比平時多很多。

幸運色彩：辣椒紅

速配星座：雙子座

貴人星座：處女座

天秤座

總運指數：★★★☆☆

運勢一般，情場中將會遭遇競爭，別急著出手回應，應先想好策略方可制勝；工作還算穩定，只是要小心與同事間產生誤會；財運比較理想，值得放手一搏。

幸運色彩：瑪瑙紅

速配星座：雙子座

貴人星座：水瓶座

天蠍座

總運指數：★★★★★

幸運女神降臨身邊的一周，只要有想法並且付諸行動，多半都能達成所願。投資 作為本周的重心，多放些心力，將能有所斬獲。

幸運色彩：稻草黃

速配星座：天蠍座

貴人星座：摩羯座

射手座

總運指數：★★★★★

精力充沛的一周，你的世界將充滿陽光，不僅笑容常會掛在你臉上，你的陽光也能溫暖到身邊的其他人。

幸運色彩：墨玉綠

速配星座：巨蟹座

貴人星座：摩羯座

摩羯座

總運指數：★★☆☆☆

大膽、創新的路線本周不適合你，謹慎踏實才是你轉危為安的明智之選。凡事都以做好做完為重要方針，哪怕慢一點，也好過徒勞無功。

幸運色彩：美橙黃

速配星座：牡羊座

貴人星座：巨蟹座

水瓶座

總運指數：★★★★☆

各種心結可望在這一周打開，還原你一個良好的心態，讓你可以放手去做自己感興趣的事情，對生活也能多一些期待。

幸運色彩：松石綠

速配星座：雙子座

貴人星座：處女座

雙魚座

總運指數：★★★☆☆

電話會是你這一周的重要道具，你的好運也與它的使用頻率息息相關。一通電話，一條訊息都將拉近你與戀人、朋友間的距離，貴人也會慢慢向你靠近。

幸運色彩：生態綠

速配星座：金牛座

貴人星座：摩羯座

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