我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

網球／謝淑薇澳網拿下女雙冠軍 寫超神「雙冠」紀錄

拜登將依法補助晶片廠 台積電入列…3月國情咨文前公布

邊境直擊／為改變「過動症」兒子命運 中國父母花20萬走線

記者趙健、陳開、劉子為
林先生和太太花費近20萬美元，尋求一個改變兒子命運的機會。（記者趙健／攝影）
林先生和太太花費近20萬美元，尋求一個改變兒子命運的機會。（記者趙健／攝影）

選擇「走線」的人並不是都為了逃離政治體制，或尋求更好的經濟環境，他們之中也有家境相當殷實的人。例如林先生一家四口，在中國有房、有車、有自己的生意，但他們花費了近20萬美元，鋌而走險穿越邊境。究其原因，為的是改變他們患有「過動症」兒子的命運。

林先生八歲的兒子Leo在「川普牆」附近的一處走線客的營地旁，Leo正手握木棍，自顧自地在貧瘠的沙地上畫畫；他對周圍這個不尋常的世界似乎沒有任何興趣。

林先生說，Leo看似和普通的孩子沒有什麼不同，但他卻是一個令學校老師無比頭痛的二年級學生。「最初我們以為他是因為太調皮，故意不認真聽課，也不按時完成作業，後來看了醫生才知道，他這是注意力不足及過動症(ADHD)。」

ADHD是一種常見的神經發育障礙，主要特徵是注意力缺失、容易分心，這使得患者在學校的表現和成績普遍較差。根據世界衛生組織(WHO)的統計，全球約有2％至5％的兒童和青少年被認為患有ADHD。在中國，ADHD的兒童患病率約為6.4%，這意味著中國的ADHD患兒接近2000萬。

林太太說，Leo因為這個病，在學校受到了許多委屈。他們擔心如果繼續這樣下去，Leo會像許多長期沒有被正確對待的過動症患兒一樣，發展為抑鬱症、雙向障礙等更為嚴重的心理疾病，他們不能接受這些問題降臨在兒子身上。

八歲的Leo因患有注意力不集中及過動症，在學校經常被老師批評。（記者趙健/攝影）
八歲的Leo因患有注意力不集中及過動症，在學校經常被老師批評。（記者趙健/攝影）

為改變孩子命運，林先生與太太決定「潤美」；他們原本打算通過較為安全的旅遊入境，可簽證就是無法通過，只好踏上「走線」之路。林先生一家去年11月29日早晨穿越美墨邊境，抵達了一個距離「川普牆」只有20分鐘路程的營地，這裡聚集了40-50名來自世界各地「走線人」，他們正在等待命運的安排。而林先生和太太的兩個兒子，對於家庭正在經歷的巨變一無所知。

「我們總共花了近20萬美元。」林太太說，在中間人的安排下獲批了墨西哥的旅遊簽證，從中國直飛入境墨西哥。除了被邊境巡警逮捕的這段不可控的時間外，其餘事務都已安排妥當。等一切安頓好後，林先生就會回到山東老家繼續做生意。

林先生一家四口所在的營地距離邊境牆僅20分鐘路程，在記者採訪過程中，不斷有其他「...
林先生一家四口所在的營地距離邊境牆僅20分鐘路程，在記者採訪過程中，不斷有其他「走線人」抵達。（記者趙健/攝影）

走線 墨西哥 簽證

上一則

邊境直擊／中國走線人進了美境 都去了哪？

下一則

邊境直擊／半百大媽DIY走線 「世界那麼大，我也想去看看」

延伸閱讀

弟怨哥啃老 持球棒廚房打到客廳...活活打死

弟怨哥啃老 持球棒廚房打到客廳...活活打死
搶救低生育率 南韓提高育兒金援 0到7歲至少可領2960萬韓元

搶救低生育率 南韓提高育兒金援 0到7歲至少可領2960萬韓元
澳洲黃金簽證喊卡 現在投資330萬美元也無法快速移民

澳洲黃金簽證喊卡 現在投資330萬美元也無法快速移民
吳彥祖開轟芭比娃娃新造型 斥對亞裔刻板印象

吳彥祖開轟芭比娃娃新造型 斥對亞裔刻板印象

熱門新聞

有人工作期間使用智慧型手機，但夜間及周末假期時則改用極簡手機Light Phone II。（取自X平台Light帳號）

美國現象／手機成癮偷走時間 紐時作家1招改善

2024-01-21 10:15
人們真的需要多關注身邊的親朋，多一些體諒和寬恕，在他們需要的時候給他們溫暖和支持。 (圖／123RF)

封面故事／光彩背後的焦慮與壓力…華裔青少年自殺變多了？

2024-01-21 14:18

老實說／華人換回美元折騰 換匯轉地下

2024-01-21 12:22
在華人微信群時常看到換匯消息，有人出人民幣換美金，也有人出美金換人民幣，金額從幾百、幾千，甚至數萬元不等。（讀者提供）

老實說／華人私下換匯 遭黑白兩道盯上

2024-01-21 12:00
豆皮洋蔥燴雞絲

料理功夫／豆皮洋蔥燴雞絲

2024-01-21 01:12
特萊維是羅馬最著名的噴泉。（圖／王福全提供）

旅遊／羅馬假期 用噴泉畫出美麗驚嘆號

2024-01-21 01:02

超人氣

更多 >
Lisa金色緊身戰袍熱舞辣爆 法國第一夫人拉C位拍照

Lisa金色緊身戰袍熱舞辣爆 法國第一夫人拉C位拍照
華人找槍手考駕照趨勢大增 走線華人尤其多

華人找槍手考駕照趨勢大增 走線華人尤其多
南加閒置豪宅遭百人占領 夜夜笙歌三個月 鄰居叫苦

南加閒置豪宅遭百人占領 夜夜笙歌三個月 鄰居叫苦
紐約華埠「後花園」種花20載 華婦被譽「不為人知的英雄」

紐約華埠「後花園」種花20載 華婦被譽「不為人知的英雄」
紐約班森賀華人個資外洩嚴重 千元銀行積蓄被盜

紐約班森賀華人個資外洩嚴重 千元銀行積蓄被盜