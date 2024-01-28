理財百科／理財起跑點 掌握75/15/10原則

「75/15/10原則」是簡單的預算分配法，10%用於儲蓄。（圖／123RF）

健全個人財務並非難事，金融理財網站「Go Banking Rates」報導稱，「75/15/10原則」是一個很好的起點，尤其是對於剛開始想要理財或希望更清楚掌握自己財務狀況的人。

所謂的「75/15/10原則」，是種簡單的預算 分配法：將收入的75%用於日常開支，15%用於投資 ，10%用於儲蓄 ，可為個人資金訂定一個平衡而實用的計畫。

75%日常開支

這部分的收入主要用於生活上的大小花費，從房租、食品到訂閱Netflix，用這75%的收入來支付所有日常開支。

15%可增值投資

這部分用於投資未來，可將收入15%投入股票或房地產等項目，不僅是在儲蓄，更有機會累積財富。

10%應急基金

收入的最後10%應該用來打造個人財務安全網，用這筆應急基金來支付意外的開銷。這樣的目的是建立能夠支付約6個月生活費的儲備金，以便在出現意外狀況時，能安心並獲得財務保障。

Go Banking Rates指出，「75/15/10原則」是靈活的，可依據收入、生活費用與財務目標等因素，調整百分比；關鍵是可將它作為基準，依個人財務狀況進行調整。

入門指南

1.瞭解個人收入與支出：首先，清楚掌握自己每月實得薪資以及目前用在哪些花費上。

2.調整支出：檢視目前的支出是否符合75%的原則。如果不符合，找出可以削減支出的地方。

3.探索投資管道：如果是投資新手，可從小處著手，瞭解適合個人風險承擔的不同投資途徑。

4.建立應急基金：從能定期儲蓄的金額開始，目標是逐步存夠六個月的生活費。

5.靈活應變：隨著生活環境與條件的改變，隨時調整預算金額，以因應各種需求。