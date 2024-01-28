人物／華裔警長 讓東巴洛阿圖兇殺案清零

東巴洛阿圖警察局長劉傑夫感謝社區對警察的信任。（記者徐蓓蓓╱攝影）

北加州 聖馬刁郡東巴洛阿圖市華人 警察局長劉傑夫(Jeff Liu)因為其治理下的昔日「謀殺之都」去年謀殺案清零，最近頻頻登上各大媒體。世報記者1月16日在劉傑夫警長東巴洛阿圖的辦公室裡採訪到這位傳奇英雄。

50歲開外的劉傑夫身材魁梧、體格健壯，但與想像中不一樣的是他笑容可掬、平易近人，十分健談。他坦言，東巴洛阿圖治安驚人的改變，來自於警局與當地社區共同的努力。從他2000年來到這裡以後，就不斷地加強建設與社區之間的信任。

劉傑夫表示，2022年在東巴洛阿圖發生的五起謀殺案全部被警察破獲，這樣的破案率在全美任何其他地方都是很難想像的。他將之歸功於居民對警局的信任。他說：「沒有居民們給我們提供線索，我們是什麼也做不了的。」

熟悉地區 以誠待人

記者問到，作為亞裔的劉傑夫是怎麼和西裔居多的社區建立深厚的信任感的。他表示，自己生長在鄰近的巴洛阿圖，對這裡非常熟悉。此外，東巴洛阿圖雖然因為犯罪率高而臭名昭著，他卻能在這裡看到物質貧乏的困窘下一種非常真實的社區文化，他也一向以誠待人。

說到已經取得的成就，他非常謙遜，表示「（謀殺案）清零」是一回事，要一直保持還需要繼續努力」。他盛讚警局的警員優秀，才能做出這樣成績；但他同時也為後備人才不足而感到憂慮；「發生在美國其他地方的事，影響到年輕人報名警察的意願。沒有足夠的優秀警員，很難保障良好的治安」。

劉傑夫表示，自己為了吸收優秀的警員常常會主動出擊，如無強烈意願、嚮往這一職業的人是很難成為一名好警察的。他分享自己之前在好市多 購買準備送給社區兒童的聖誕卡片，被收銀員問為什麼買這麼多。聊起來以後，收銀員說自己的男朋友也想當警察，他馬上要來對方信息，並提供報考警員的指導。

家開餐館 喜歡運動

劉傑夫說起自己當警察的經歷，卻有些曲折。劉傑夫的爸爸來自中國東北，媽媽來自台灣，家裡原本在巴洛阿圖市中心開餐館。和大多數華人家庭一樣，父母希望兒子能做律師或醫生。他現在想起來依然苦笑，「為什麼爸爸媽媽開餐館，卻覺得我可以做律師醫生呢？」

更要命的是，從小一起在教堂長大的小伙伴個個成績優秀，後面果然也都成為火箭專家和醫生之類，他卻覺得自己在學習上不夠聰明。不過，他非常喜歡體育，是美式足球健將。但父母從來不運動，很難認同他的喜好。

夾在華人家庭理念和美式主流文化之間，劉傑夫非常迷茫，很長時間都不知道自己該做什麼。社區大學畢業後，他去聖地牙哥州大就讀，因為不知道該讀什麼，就選了自己最年長的朋友讀的商科，結果完全不適合。後面又想讀醫，怕讀不了就先讀生物試試，也不喜歡。

沮喪之際，劉傑夫去做了職業傾向測試，結果測試結果第一名的職業是「家具搬運工」。他大失所望，「難道我讀了大學就只能做搬家具的？」他最後找到「警察」這個職業，覺得自己能做，就去報考，沒想到一做就是幾十年。

劉傑夫目前最關心的是青少年擁槍問題。他說，今年就有好幾起15歲少年非法持槍的事件。根據目前的法律，即使把他們送進青少年教養所也很快就會放出來。如此循環往復，令人憂心。他說：「這些孩子只有15歲，我不覺得他們對自己行為的後果有完整的認知。如果他們扣動扳機，射擊了某人，會有什麼樣的後果，我不覺得他們完全理解。」