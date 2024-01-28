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大仁說財經／去年就業成長 今年面臨轉折

張大仁
亞馬遜公司配配送中心一名勞工正在處理標籤作業。美國12月增加了21.6萬個就業崗位，失業率穩定在3.7%。（美聯社）
亞馬遜公司配配送中心一名勞工正在處理標籤作業。美國12月增加了21.6萬個就業崗位，失業率穩定在3.7%。（美聯社）

12月的就業報告為充滿挑戰的2023年畫上圓滿的句號。

勞工統計局報告，12月美國經濟增加了21.6萬個就業崗位，失業率穩定在3.7%。新增就業人數總數超出預期的16萬個，為勞動市場強勁的一年畫上句號。

前年此時，許多專家表示，聯準會對抗通膨的升息行動肯定會導致失業人數增加，並使經濟陷入衰退。

但結果卻是相反，勞動市場的持續走強有助於推動過去12個月的消費者支出和經濟成長。雖然聯準會在不到兩年的時間內升息了11次，推動基準利率上升超過5個百分點，但就業市場確實已經降溫，且未脫軌。

降低通膨 經濟軟著陸

ZipRecruiter首席經濟學家波拉克(Julia Pollak)表示：「這是前所未見的事情：利率大幅上漲，通膨大幅下降，但失業率卻沒有顯著增加。」

聯準會似乎正在實現所謂的「軟著陸」，即在不讓經濟陷入衰退的情況下降低通膨。

但情況還沒完全好轉。

她表示，12月的就業報告還顯示，勞動市場和整體經濟仍處於轉折點，最終走向可能取決於利率何時從22年高點回落。

波拉克表示：「勞動市場大幅放緩。」並指出，10月和11月的就業總數被調降7.1萬個。「就業成長率的基本水準約為15萬至14萬個，並在未來幾個月內將繼續逐漸放緩，直到聯準會鬆開煞車踏板。」

聯準會主席鮑爾長期以來一直警告，勞動市場需要從極快的速度中降溫，並在提供的就業機會數量和希望獲得這些就業機會的人數之間實現更好的協調。他12月時承認美國就業市場已經「更加平衡」。

鮑爾的言論以及一系列積極的通膨數據，助長了市場對聯準會可能及早開始降息的樂觀情緒。

先鋒集團資深國際經濟學家帕特森(Andrew Patterson)指出，強勁的就業總量和強於預期的工資成長可能會推動這種趨勢。

就業人數 年增270萬個

他在談到聯準會的通膨目標時表示：「報告顯示，聯準會通膨率重返2%的道路將面臨坎坷。」「強勁的總體就業成長和超過4%的工資成長，加上聯準會的發言，包括會議紀錄，強調需要在更長時間內保持較高水平，從而降低了先發制人降息的可能性。」

他補充說：「首次降息的決定仍然會在下半年。」

根據勞工統計局經季節性調整後的數據，2023年美國就業淨增加近270萬個。平均每月淨增22.5萬。

這幾乎是2022年增加的479萬個就業機會的一半，也這1939年有紀錄以來第二高的全年總數。這也遠低於2021年創紀錄的727萬個紀錄，當時隨著國家繼續從經濟復甦，收復新冠疫情期間的巨大損失。

然而，每年270萬個新增就業人數更符合疫情前10年經濟擴張期間的情況。

失業率3.6% 最好一年

RSM美國負責人兼首席經濟學家布魯蘇拉斯(Joe Brusuelas)在報告中寫道：「12月就業報告導致就業崗位淨增加21.6萬個，為就業創造方面非凡的一年畫上句號。」「過去一年失業率平均為3.6%，年底失業率為3.7%，這是1950年代以來勞動力狀況最好的一年。」

去年1月失業率降至3.4%，達到1969年5月以來的最高水平，也就是阿姆斯壯登上月球的兩個月前。

2023年4月黑人工人失業率創下4.7%的歷史新低。而到了6月，黃金勞動年齡25-54歲女性勞動參與率創下77.8%的歷史新高。

12月的成長得益於政府增加5.2萬個工作崗位、醫療保健增加3.77萬個工作崗位、社會援助增加2.12萬個工作崗位、建築業增加1.7萬個工作崗位以及休閒和酒店業增加1.2萬個工作崗位。

但這些成長動力也令人擔憂。

波拉克說，在過去6個月中，92%的就業成長集中在三個領域：醫療保健、政府以及休閒旅館業。從全年來看，所占比率為76%。

薪資成長 可降低風險

最新勞動力流動數據顯示，招募和離職人數急劇下降；後者提供了衡量經濟機會的指標。

她說，「這些都是警告訊號，代表來幾個月可能面臨一些過冷的風險。」

波拉克指出，能夠幫助平衡這種情況的是薪資成長。

勞工統計局數據顯示，2023年平均時薪年增率從2022年12月的4.8%放緩至上個月的4.1%。根據數據，截至11月，CPI年通膨率已從2022年12月的6.5%降至3.1%。

她表示：「2023年5月實際工資成長轉為正值，這對於那些在連續25個月實際工資負成長後真正受到傷害的勞工來說是個好消息。」「這對未來的經濟來說是個好消息；它的確在一定程度上降低了年初經濟衰退的風險，並支撐了消費者支出、企業需求和收入。」

另外，她也補充道，「生產率如此之高，並不一定會引發通貨膨脹。」

去年美國就業市場一片榮景，今年則須觀察多項指標。（路透）
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