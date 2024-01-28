醫藥／糖友做關節鏡手術 擺脫五十肩

蔡旻虔醫師表示，五十肩是因肩關節沾黏造成活動困難及疼痛感。（圖／大千綜合醫院提供）

55歲王姓女子有糖尿病史，半年前出現右肩疼痛，尤其晚上疼痛感倍增，肩膀無法伸展開，生活上許多不便，到醫院骨科 進行關節 鏡手術後，搭配復健治療，一周後右肩只剩輕微酸痛感，活動範圍幾乎回復正常。

病患當初就醫檢查確認罹患五十肩，但嘗試打針、復健、推拿及麻醉下關節鬆動術等治療，狀況仍未改善，後來轉到台灣大千綜合醫院骨科就醫，醫師為她進行關節鏡手術搭配復健，症狀明顯改善，過去需要別人幫忙的動作，現在都能自己處理。

大千骨科醫師蔡旻虔表示，五十肩是因肩關節沾黏造成肩膀活動度受限及疼痛，隨活動度減少，疼痛感會越來越明顯，尤其晚上睡覺時更加疼痛不適。

糖尿病人約有30%會發生五十肩，且罹病越久發生機率越高。由於有五十肩的糖尿病人對於非手術治療成效不佳，復發率也較高，因此建議可接受關節鏡手術，縮短治療時程，也能盡早擺脫疼痛，恢復肩關節功能。