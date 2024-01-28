養生／早晨來杯咖啡 助排便順暢

早晨來杯咖啡，除了提神醒腦，也可能刺激腸道讓人產生便意。（本報資料照片）

早晨來杯咖啡 ，除了提神醒腦，也可能刺激腸道讓人產生便意，甚至無咖啡因咖啡也有此效果。雖然喝咖啡是否有助排便，效果因人而異，但研究顯示，咖啡會促使至少三分之一的人產生排便衝動，且對女性的影響大於男性。

咖啡對刺激排便的效果很快，有研究發現，喝咖啡可以在四分鐘內增加結腸肌肉收縮，引發排便衝動。至於咖啡為何會引發排便衝動，專家分析有以下原因：

影響腸道荷爾蒙

咖啡會刺激胃泌素（gastrin）和膽囊收縮素（cholecystokinin）分泌，這兩個激素與「胃結腸反射」相關，會刺激腸道收縮，促使便便向直腸移動。

早上效果明顯

過去曾有研究證實，咖啡對腸道的刺激作用，在早晨最強。這可能是因為睡覺時，胃排空的速度比清醒時緩慢，且睡眠時，結腸的收縮也會減少。早晨醒來之後身體開始活動，結腸也會開始運作，早上一杯咖啡會進一步刺激消化系統，讓排便的衝動更強烈。

咖啡因促進排便

一杯240cc的咖啡，約含80-100克咖啡因，咖啡因會刺激腸道肌肉活動，並增加肛門壓力，而增強排便衝動。然而研究顯示，咖啡因並非唯一能刺激腸道、讓人想排便的化合物，喝不含咖啡因的咖啡，也有相同效果，意味著咖啡中的其他化合物也有此作用。科學家認為咖啡中的其他化合物，如綠原酸，也有刺激腸道肌肉的效果。

咖啡添加乳製品

添加乳製品的咖啡如拿鐵、卡布奇諾等，對乳糖不耐受者，光是牛奶 就會產生腹脹、腹痛、腹瀉等刺激排便的作用。（資料來源／health.com）