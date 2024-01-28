養生／5飲食習慣 改善胃食道逆流

胃食道逆流的飲食及生活原則。（資料來源／陳詩婷提供）

總是在吃完飯後，感到胸口一陣灼燒熱痛？胃食道逆流是現代人常見問題，平均每四人就有一人有此毛病。除了吃胃乳片、制酸劑等胃藥外，透過飲食調整和正確生活習慣，也有助改善。

1.避免吃太甜食物

甜食會促使胃酸分泌，讓胃賁門括約肌變鬆弛，賁門括約肌沒有力量，就不能有效隔開胃與食道，一旦打嗝，胃酸就容易向上逆流。因此，有胃食道逆流症狀，平時應避免吃糯米、糕餅、巧克力等甜點。

2.少吃麵粉類食物

麵粉類食物屬於精緻糖類，除了容易刺激胃酸分泌外，麵粉的麩質在腸胃道，因為有膨脹的特性，會延長胃排空的時間。建議麵類、麵包、饅頭、餅乾等，都要少吃。

3.避免高油、高脂肪食物

脂肪會延長胃排空時間，容易讓下食道括約肌鬆弛，增加胃酸逆流的風險，包含五花肉、三層肉、奶油、肉湯、油炸及油煎的食物都應避免食用。且用蒸、燉煮，取代煎或炸的料理方法。

4.施行飯水分離法

吃飯時配湯湯水水會沖淡胃酸，於是胃會分泌更多胃酸、花更多時間消化食物；湯湯水水還會使胃的食物容積變大，加重胃食道逆流機率。腸胃功能較差的人，建議可以施行飯水分離法，乾食（飯、菜、肉等）與濕食（湯、水、果汁）分開，進食時間間隔一小時以上。

5.吃東西細嚼慢嚥

食物若沒有經過牙齒磨碎、與口水的澱粉酶充分混和，進到胃可是一大負擔。胃只有大量分泌胃酸和延遲消化排空時間，才能將飯菜消化掉。久而久之，分泌過多的胃酸就容易釀成胃食道逆流。建議患者吃飯要細嚼慢嚥、每餐吃七、八分飽，以免對胃造成負擔。