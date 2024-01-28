養生／遵循潰瘍飲食 緩解胃腸疼痛

新鮮水果、低脂蛋白質等好食物，可預防潰瘍惡化。(圖/123RF)

胃潰瘍不易痊癒，除了配合服藥，日常飲食也很重要。遵循「潰瘍飲食（Ulcer Diet）」，可以減輕胃、食道或小腸內壁的疼痛症狀，用意在緩解消化性潰瘍症狀，預防發作或出現更多潰瘍病灶。

胃食道逆流平均每4人就有1人有此毛病，建議患者吃飯要細嚼慢嚥、定時定量、每餐吃7、8分飽。（圖 /123RF）

許多消化性潰瘍是長期使用非類固醇消炎止痛藥（NSAIDs）引起，有一部分則是幽門桿菌造成，在這兩種情況下，潰瘍飲食會添加具有抗菌作用的食物和促進癒合的化合物。

遵循潰瘍飲食能促進癒合，並減少對胃壁和十二指腸刺激，它能限制胃酸分泌，避免加重潰瘍症狀。

吃足夠的蛋白質也很重要，當潰瘍正在癒合時，目標是每公斤體重約1.2克蛋白質。其餘的卡路里應來自均衡的飲食，包括全穀物、水果和蔬菜。

好食物 緩解潰瘍症狀

水果：任何新鮮或冷凍水果，都含有纖維和抗氧化劑，漿果、蘋果、葡萄和石榴是多酚療法的最佳選擇。

蔬菜：綠葉蔬菜、鮮紅色和橙色蔬菜以及十字花科蔬菜（如花椰菜、高麗菜等）富含維生素和抗氧化劑，對整體健康非常有益。

瘦肉蛋白：去皮的雞、鴨肉，牛或豬里肌等瘦肉、魚、雞蛋、豆腐、豆干等，是低脂蛋白質的極佳來源。鮭魚、鯖魚和沙丁魚提供Omega-3脂肪酸，可以減輕身體發炎，並預防潰瘍惡化。

發酵乳製品：一般優格和希臘優格提供益生菌和蛋白質。

麵包和穀物：全麥麵包等多穀物食品，如燕麥、藜麥、小米 等，是膳食纖維的良好來源。

香草和香料：研究發現，為調味而添加的一些香料，也有助於殺死細菌。最好的選擇包括薑黃、肉桂、生薑和大蒜，因為它們具有抗菌和抗發炎的特性。

中醫師表示，蜂蜜可補脾胃、潤腸。(圖/123RF)

蜂蜜：某些類型的蜂蜜可以殺死幽門螺旋桿菌和其他細菌。

禁忌食物 增加胃酸生成

酒精：所有酒精都會刺激胃部，延遲潰瘍癒合。

咖啡 因：咖啡、茶和其他含咖啡因的飲料，會增加胃酸的產生。

牛奶：研究發現會增加胃酸。

加工肉品：高度加工的肉品如香腸、培根、火腿等都別碰。

高脂肪食物：高脂食物會增加胃酸並引起逆流，奶油濃湯、沙拉醬、美乃滋都應避免。

辛辣食物：含有辣椒、黑白胡椒調味料的飲食都應避免。

過鹹食物：泡菜、橄欖和其他醃漬 蔬菜含鹽量高，與幽門螺旋桿菌造成的潰瘍高度相關。

巧克力：巧克力會增加胃酸生成，引起逆流症狀。

白花椰菜。（本報資料照片）

除了吃什麼 怎麼吃也重要

少量多餐：嘗試少量多餐，以五、六頓小餐取代三頓大餐，雖然每次吃東西都會產生胃酸，但大餐需要更多胃酸來消化，更刺激胃部。

睡前不食：至少在睡前三小時進食完畢，吃完後最好保持身體直立數小時，不要躺下，以改善消化和減少胃酸逆流。

低脂烹調：多採用低脂肪烹調，例如烤、燉，減少油炸，限制油品、奶油用量。(資料來源／verywellhealth)