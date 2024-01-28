娛樂／鬼片大師聯手 暗泳水「嚇」驚魂

「暗泳」電影海報。（取材自IMDb）

環球影業出品的恐怖片「暗泳」（Night Swim）近期上映，是布萊斯麥奎爾（Bryce McGuire）首部自編自導的大銀幕作品，該片的兩位製片人來頭都很大，分別是打造「奪魂鋸」（Saw）系列的溫子仁導演，和好萊塢恐怖片大戶布倫屋製片公司（Blumhouse Productions）的老闆傑森布倫（Jason Blum）。

影評人不埋單

「暗泳」講述家庭游泳池鬧鬼的故事，製作成本約1500萬美元，首映獲得1200萬票房，未能超越已上映三周的「旺卡」（Wonka），在該周的票房榜排第二名。但隔周便跌出前六名，甚至被去年聖誕節 就上映的「飛鴨向前衝」（Migration）、「愛愛愛上你」（Anyone But You）等片超車。

後院鬧鬼的套路故事似乎並沒能拍出多少新意，目前它在影評網站「爛番茄」上，超過100位影評人打分的綜合成績僅有22%新鮮度，顯然不被看好。此外，「暗泳」上映前也缺乏足夠的行銷部署，其相關廣告在臉書、X、YouTube、IG和TikTok等社群媒體 平台上的總播放量，只有2023年大爆的恐怖片「佛萊迪餐館之五夜驚魂」（Five Nights at Freddy's）和「窒友梅根 」（M3GAN）的一半都不到。

「窒友梅根」是溫子仁和傑森布倫的首次合作，全球票房約1.8億美元，圖為劇照。（取材自IMDb）

鬼片2巨頭合併

相較於本身的得失，值得一提的可能是電影背後的公司故事。今年1月2日，布倫屋製片公司和溫子仁名下的原子獸電影公司（Atomic Monster）正式合併，「暗泳」就是這次強強聯手後的首部作品。雙方最初的合作是2023年初上映的「窒友梅根」，當時傑森布魯姆和溫子仁都掛名監制，也透露各自公司預計很快就會合併。

溫子仁（左）和傑森布倫（右）以製片人身分出席「暗泳」的宣傳活動。（取材自IMDb）

之後，兩人又聯合製作了2023年7月上映的「陰兒房：鬼門陰深處」（Insidious: The Red Door，又譯「潛伏5：紅門」）。正式完成合併之後，雙方繼續保持各自獨立的品牌形象，但會共享資源和基礎設施。

成立於2000年的布倫屋製片公司，手握「鬼影實錄」（Paranormal Activity）、「忌日快樂」（Happy Death Day）和「國定殺戮日」（The Purge，又譯「人類清除計畫」）等多個成功的恐怖片系列IP，近年來還參與製作了「月光光心慌慌」（Halloween）和「大法師」（The Exorcist，又譯「驅魔人」）等老牌IP的重啟工作。至於另一邊的原子獸電影公司，也擁有「厲陰宅」（The Conjuring，又譯「招魂」）、「陰兒房」（Insidious，又譯「潛伏」）和「奪魂鋸」等多個系列的優質資源。

據不完全統計，兩家公司過往製作的電影，全球票房加起來足有116億美元之多。有媒體人士分析，合併之後，兩家公司製作影片的速度會比以往大幅提升。另一方面，布倫屋製片公司，過去幾年來的作品都由環球影業負責發行，也為後者帶來了巨大收益。這分合約會在今年夏天到期，今後是繼續合作還是換家公司來做發行，依然有待觀察，但溫子仁和原子野獸電影公司的入局，肯定會給這份新合約帶來不小變數。

（取材自澎湃新聞）