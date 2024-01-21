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美國現象／手機成癮偷走時間 紐時作家1招改善

編譯徐薏茹
有人工作期間使用智慧型手機，但夜間及周末假期時則改用極簡手機Light Phone II。（取自X平台Light帳號）
有人工作期間使用智慧型手機，但夜間及周末假期時則改用極簡手機Light Phone II。（取自X平台Light帳號）

紐約時報科技與隱私專題報導作家卡希米爾·希爾(Kashmir Hill)查看智慧型手機使用報告時發現，她每天使用手機的時間超過五小時，令她相當吃驚，於是她決定做出重大改變：放棄使用中的iPhone 15，改用折疊式手機Orbic Journey。

極簡手機 愈不易上癮

希爾訪問布里奧內斯(Jose Briones)，他設立了「功能型手機查找功能」，幫助網友從他試過的98款機型中選擇功能型手機。工作期間他仍會使用智慧型手機，但夜間及周末假期時則改用極簡手機 Light Phone II。

布里奧內斯說：「我個人發現，螢幕愈無聊，愈不容易上癮。」研究也證實了他的說法，一項研究表明，將智慧型手機轉為灰階(grayscale)模式，人們的螢幕使用時間會減少18%。

紐約時報作家卡希米爾·希爾發現自己每天使用手機超過五小時後，放棄使用中的iPho...
紐約時報作家卡希米爾·希爾發現自己每天使用手機超過五小時後，放棄使用中的iPhone 15。圖即為iPhone 15。（路透）

丕優研究(Pew Research)中心2021年的一項調查顯示，31%的成年人表示他們「幾乎一直在線上」，只有智慧型手機的存在能造就這樣的數據。

希爾表示無法使用智慧型手機及應用程式有時的確非常不方便，但她還是生存了下來，並且感覺擁有更多時間，而且能更好的掌控與利用，她的睡眠品質也顯著改善。

紐約時報作家卡希米爾·希爾發現自己每天使用手機超過五小時後，改用折疊式手機Orb...
紐約時報作家卡希米爾·希爾發現自己每天使用手機超過五小時後，改用折疊式手機Orbic Journey。（取自Orbic臉書廣告）

智慧手機 偷走注意力

亞利桑納州立大學運動科學教授布曼(Matthew Buman)說：「我們的健康正與許多這樣的服務和公司競爭，它們爭奪我們的時間、精力和注意力。」

西班牙馬德里IE商學院(IE Business School)助理教授齊默曼(Laura Zimmermann)告訴希爾，僅記錄追蹤螢幕使用時間並不能幫助人們控制螢幕時間，她從事消費者科技互動研究，自五年前Google和蘋果(Apple)的工具推出以來就一直在研究相關功能，除了追蹤使用時間，使用者還能透過這些工具設定特定應用程式的使用時間限制，但這些限制很容易被推翻。

使用智慧型手機大多是不經意的，人們常打開手機，接著檢查好幾個應用程式，幾分鐘後又重複同樣的循環，「你真的會希望解決習慣養成的問題。」

非營利組織Center for Humane Technology政策經理卡米爾·卡爾頓(Camille Carlton)將智慧型手機、社群媒體比作垃圾食物和菸草，她建議立法者應該規範這些產品的設計，以保護大眾的健康。

紐約時報作家卡希米爾·希爾發現自己每天使用手機超過五小時後，放棄使用中的iPho...
紐約時報作家卡希米爾·希爾發現自己每天使用手機超過五小時後，放棄使用中的iPhone 15。圖即為iPhone 15。（路透）

智慧型手機 紐約時報 亞利桑納州

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