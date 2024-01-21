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料理功夫／豆皮洋蔥燴雞絲

小璐
豆皮洋蔥燴雞絲
豆皮洋蔥燴雞絲

材料：

豆皮2片、洋蔥半顆、雞胸肉300克、黑木耳適量、蒜片和青蔥少許。

調味料：

米酒、鹽、鮮味炒手、鰹魚醬油、黑胡椒。

作法：

1.洋蔥、黑木耳切絲，備用。

2.雞胸肉用電鍋蒸熟，也可放入當日湯品一起煮熟後，掰成雞絲備用。

雞胸肉用電鍋蒸熟，也可放入當日湯品一起煮熟後，掰成雞絲備用。
雞胸肉用電鍋蒸熟，也可放入當日湯品一起煮熟後，掰成雞絲備用。

3.油少許，豆皮下鍋略煎，撕成條狀。

豆皮下鍋，鹽巴、鮮味炒手調味
豆皮下鍋，鹽巴、鮮味炒手調味

4.起油鍋爆香蒜片，炒洋蔥與黑木耳。

5.豆皮下鍋，鹽巴、鮮味炒手調味，加高湯或1/3杯開水，一匙鰹魚醬油，最後燴入雞絲與青蔥拌炒均勻，撒上少許黑胡椒，一道簡單的料理就完成了。

小叮嚀：

1.料理前一晚，先將雞胸肉泡水，口感會比較軟嫩。

2.不喜歡洋蔥辛辣味的話，可以小火慢炒至洋蔥焦糖化。

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